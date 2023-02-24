Американские прокуроры подали иск на арест недвижимости российского олигарха Вексельберга на $75 млн, - Bloomberg
Прокуроры Манхэттена (США) подали иск о конфискации шести объектов недвижимости на общую сумму около $75 млн в штатах Нью-Йорк и Флорида, владельцем которых является российский олигарх Виктор Вексельберг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Прокуроры заявляют, что недвижимость связана с доходами от нарушения санкций и международными операциями по отмыванию денег.
"Сегодняшний иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, требует конфискации шести роскошных объектов недвижимости, принадлежащих Виктору Вексельбергу, которые удерживал его соратник Владимир Воронченко, направляя миллионы долларов в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении прокурора Манхеттена. .
Прокуроры утверждают, что после того, как в апреле 2018 года Вексельберг попал под санкции США, Воронченко и член его семьи совершили 25 банковских переводов на общую сумму 4 миллиона долларов на счет американского адвоката по содержанию и обслуживанию недвижимости.
Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.
Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.
Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.
Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.
Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?
Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.
Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.