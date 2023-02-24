Американские прокуроры подали иск на арест недвижимости российского олигарха Вексельберга на $75 млн, - Bloomberg

Прокуроры Манхэттена (США) подали иск о конфискации шести объектов недвижимости на общую сумму около $75 млн в штатах Нью-Йорк и Флорида, владельцем которых является российский олигарх Виктор Вексельберг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Прокуроры заявляют, что недвижимость связана с доходами от нарушения санкций и международными операциями по отмыванию денег.

"Сегодняшний иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, требует конфискации шести роскошных объектов недвижимости, принадлежащих Виктору Вексельбергу, которые удерживал его соратник Владимир Воронченко, направляя миллионы долларов в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении прокурора Манхеттена. .

Прокуроры утверждают, что после того, как в апреле 2018 года Вексельберг попал под санкции США, Воронченко и член его семьи совершили 25 банковских переводов на общую сумму 4 миллиона долларов на счет американского адвоката по содержанию и обслуживанию недвижимости.

