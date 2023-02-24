РУС
Американские прокуроры подали иск на арест недвижимости российского олигарха Вексельберга на $75 млн, - Bloomberg

Прокуроры Манхэттена (США) подали иск о конфискации шести объектов недвижимости на общую сумму около $75 млн в штатах Нью-Йорк и Флорида, владельцем которых является российский олигарх Виктор Вексельберг.

Прокуроры заявляют, что недвижимость связана с доходами от нарушения санкций и международными операциями по отмыванию денег.

"Сегодняшний иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, требует конфискации шести роскошных объектов недвижимости, принадлежащих Виктору Вексельбергу, которые удерживал его соратник Владимир Воронченко, направляя миллионы долларов в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении прокурора Манхеттена. .

Прокуроры утверждают, что после того, как в апреле 2018 года Вексельберг попал под санкции США, Воронченко и член его семьи совершили 25 банковских переводов на общую сумму 4 миллиона долларов на счет американского адвоката по содержанию и обслуживанию недвижимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят 200% пошлины на алюминий из России, - указ Байдена

+2
Ой, і нє гаварітє. Сплашнй антісімітізьм! І русафобія... Два в адном...
24.02.2023 21:39 Ответить
+1
Вексельберг з єврейської - це гора векселів?...
24.02.2023 20:29 Ответить
+1
Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
24.02.2023 20:35 Ответить
Вексельберг з єврейської - це гора векселів?...
24.02.2023 20:29 Ответить
Про Дідуся Панаса чули?
Знаменитий український оповідач і казкар був, на прізвище Панас Весляр. Три покоління дітей на його казках зросли
На жаль, і він теж не зовсім Панас і зовсім не Весляр, а народився як Пінхас Векслер
24.02.2023 20:39 Ответить
На жаль...?
24.02.2023 20:41 Ответить
Це не моє.
Це я таким чином уже сформулював ваше ставлення до нього.
24.02.2023 20:46 Ответить
спасіба
24.02.2023 21:00 Ответить
Пажалюйста.
24.02.2023 21:13 Ответить
оце Ви зараз купі народу психологічну травму нанесли
24.02.2023 20:45 Ответить
Ой, і нє гаварітє. Сплашнй антісімітізьм! І русафобія... Два в адном...
24.02.2023 21:39 Ответить
так! ще там є один також багатий і (поки що) впливовий єврей цукерберг (гора цукру)
показать весь комментарий
Ну, все. Кранти бізнесу. Це ж 1,4 % статків клієнта!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:33 Ответить
А у Вас у Штатах же ще смертну кару не выдмінили офіцічйно?..
показать весь комментарий
24.02.2023 21:46 Ответить
 
 