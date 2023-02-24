Воздушные силы объявили набор курсантов для овладения системами NASAMS и Patriot
Воздушные силы Украины объявляют набор курсантов для обучения зенитным ракетным системам IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы сообщают в Телеграме.
Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а потом они полностью заменят старый парк советской техники.
"Именно поэтому Воздушным Силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.
Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени у молодежи есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре.
"В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", - отметили в ПС ВСУ.
Подробную информацию о наборе в ХНУПС можно получить по телефонам, указанным на официальной странице военного вуза: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.
Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.
Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.
Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.
Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?
Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.
Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
Це якісь казки. 99,9% людей не вкладуться
і я думаю що на ті роки я не зміг би пробігти 3 км за 12хв
На скільки я пам'ятаю, в КПІ був такий норматив на "відмінно" для студенів по фізкультурі.
Я бігав значно швидше за норматив, бо займався легкою атлетикою.
Тому про 99,9% - це ви просто гоните.
Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет.
Легкоатлетам звісно це єрундовий час. Так легкоатлетів якраз і є 0,01% від населення))
Ну так? А у ВУЗі трохи швидше - 12 хвилин. У 20 я бігав значно швидше, ніж у 15.
"Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет."
Отож.
Я бігав норматив 3км у КПІ з баскетболістами - відставання найближчого від мене було на кілометр. Мій час був 9 з чимось хвилин, якщо я правильно пам'ятаю. Просто тому, що я на тренуваннях бігав до 24 км 2 рази на тиждень.
Це ж штурмові батальони - там потрібні спортивні і здорові.
Я ж намагаюся сказати, що для більшості людей- це захмарний час)
Якшо справді в штурмових бригадах є такий норматив- вони ніколи не заповняться кадрами.
Реально, імхо, норматив має складати хвилин 15 на 3 км. Це ознака здорового і в міру тренованого організму
ви будете в шоці від побаченого
Разве так тяжело ЧЕСТНО делать свою работу 🤔
Хайп дороже правды👁️
Набирают ТОЛЬКО образованных 👆