Воздушные силы объявили набор курсантов для овладения системами NASAMS и Patriot

Воздушные силы Украины объявляют набор курсантов для обучения зенитным ракетным системам IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы сообщают в Телеграме.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а потом они полностью заменят старый парк советской техники.

"Именно поэтому Воздушным Силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени у молодежи есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре.

"В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", - отметили в ПС ВСУ.

Подробную информацию о наборе в ХНУПС можно получить по телефонам, указанным на официальной странице военного вуза: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для победы Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие и системы ПВО, - Игнат

Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
24.02.2023 20:40 Ответить
Какие требования к кандидатам?
24.02.2023 20:42 Ответить
Такі ж самі, як у Гвардію наступу, не візьмуть в ППО, то підете в штурмовий батальон.
24.02.2023 21:18 Ответить
по гвардии - 50 лет и + шансов нет. куча документов на нормальные деньги, как на сегодня - за свой счет. говорят что принести, в результате приходит комбат и отсеивает. деньги никто не вернет. как то по дурному. физ испытания - такое себе - надо пробежать 3 км за 12 минут, не говоря уж о перекладине и ещё какой то хрени. кароч - не для всех. если нет чувства уверенности - то лучше и не пробовать.
24.02.2023 21:23 Ответить
3 км за 12 хв?
Це якісь казки. 99,9% людей не вкладуться
25.02.2023 10:10 Ответить
Згоден. Це 15 км. на годину...Одне коло на стадіоні с гарним покриттям пробігти з такою швидкістю вже нелегко...
25.02.2023 10:26 Ответить
Якщо ви не треновані - так, важко, якщо ви регулярно (хоча б 2-3 рази на тиждень) бігаєте хоча б по 3-5 км - раз плюнути.
25.02.2023 20:32 Ответить
ну не знаю, я в 20 років 1 км пробігав за 3 хв 15с, і в студентській групі з 28 хлопців то був результат топ 5
і я думаю що на ті роки я не зміг би пробігти 3 км за 12хв
25.02.2023 22:07 Ответить
У 20 років я ходив на секцію спортивного туризму. Ми бігали до 24 км на тренуваннях (після інших вправ). На короткі дистанції (до 10 км) норматив був - 3 хвилини на кілометр.
25.02.2023 23:03 Ответить
теж студентом памʼятаю на залік пробіг 1 км за 3:08 серце з рота вистрибувало а 3 км за 12 просто вмер би по дорозі
26.02.2023 03:11 Ответить
да какие проблемы? есть номера телефонов - узнайте сами.
25.02.2023 11:01 Ответить
3 км за 12 хвилин - це нормальна швидкість для тих, хто хоч трохи займається легкою атлетикою.
На скільки я пам'ятаю, в КПІ був такий норматив на "відмінно" для студенів по фізкультурі.
Я бігав значно швидше за норматив, бо займався легкою атлетикою.
Тому про 99,9% - це ви просто гоните.
25.02.2023 20:31 Ответить
Не смішіть. В школі у мужиків на пять балів норматив 12:20. І то його бігали далеко не всі. А у 11 класі ще ж всі молоді, не пропиті, без зайвої ваги. Це дуже пристойний час.
Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет.
Легкоатлетам звісно це єрундовий час. Так легкоатлетів якраз і є 0,01% від населення))
25.02.2023 22:35 Ответить
" В школі у мужиків на пять балів норматив 12:20. "
Ну так? А у ВУЗі трохи швидше - 12 хвилин. У 20 я бігав значно швидше, ніж у 15.

"Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет."
Отож.
Я бігав норматив 3км у КПІ з баскетболістами - відставання найближчого від мене було на кілометр. Мій час був 9 з чимось хвилин, якщо я правильно пам'ятаю. Просто тому, що я на тренуваннях бігав до 24 км 2 рази на тиждень.
25.02.2023 22:43 Ответить
Це багато для кого нормальний час. Якщо людина бігає по утрах - вона такий норматив і в 50 років легко здасть.
Це ж штурмові батальони - там потрібні спортивні і здорові.
25.02.2023 22:59 Ответить
Бо ви займались легкою атлетикою.
Я ж намагаюся сказати, що для більшості людей- це захмарний час)
Якшо справді в штурмових бригадах є такий норматив- вони ніколи не заповняться кадрами.
Реально, імхо, норматив має складати хвилин 15 на 3 км. Це ознака здорового і в міру тренованого організму
25.02.2023 23:18 Ответить
Я думав, що тільки я про це здогадався. Тут головне, щоб свої дані дав, а там... ну не будеш в ППО підеш в піхоту. А відмовитися вже нізззяяя)))
25.02.2023 00:31 Ответить
Так для цього ж все це й було розраховано.
25.02.2023 11:49 Ответить
ФСБешники вже пишуть заяви на вступ.
24.02.2023 20:46 Ответить
То набір, чи конкурс?
24.02.2023 20:49 Ответить
в спам, бот
24.02.2023 21:05 Ответить
Це вже по темі. рашистським стервятникам приготуватись до польотів без катапульного крісла. Чекаємо наборів на навчання на пускові установки1000 км.+.
24.02.2023 21:16 Ответить
Чи є обмеження за віком?
24.02.2023 21:20 Ответить
всі вірно... а хто хоче жити як в Ірані, то подивіться на звичайних Іранців і їх розваги https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE

ви будете в шоці від побаченого
24.02.2023 21:22 Ответить
системи потрібні і корисні, але стратегічної переваги не дають, тому ні про що.....
24.02.2023 22:16 Ответить
Ех ! Де мої молоді роки ? Якби я був молодим і мені не йшов 70-й рік , то я б уже давно записався курсантом - щоб захищати свою державу від московської червоної орди ! ! ! Слава ЗСУ і антипутінській коаліції ! .
25.02.2023 10:05 Ответить
Скоріш за все замануха від зєлєнскіх, щоб молодь приходила, їх відбраковують ,або мість вже нема і тоді якщо зміг хоч пройти ті 3 км то в армаду.Всп по законам 95 кварталу.Не треба забувати що половина ахвіцерів ЗСУ голосували за зєлупу. Приблизно чверть від тої половини або зрадники або мародери.Згадайте всі ті склади що періодично горіли кожен рік.Ну і подивіться хто сидить зараз у воєнкоматах та на Західних кордонах, на митниці.
25.02.2023 10:50 Ответить
Откуда вы такой сцикотный 🤔на нуле тоже ЛЮДИ живут ✌️
25.02.2023 12:29 Ответить
И снова ОБЫЧНАЯ некомпетентность 😢
Разве так тяжело ЧЕСТНО делать свою работу 🤔
Хайп дороже правды👁️
Набирают ТОЛЬКО образованных 👆
25.02.2023 17:58 Ответить
Я в шоке,3 км за 12 минут да многих кажется недостижимым.Я уволился из армии 43 года назад,и эта норма была лишь на 2 комплекс вск,т.е. без большого напряга.10 км на лыжах личный рекорд 36 минут.
25.02.2023 18:41 Ответить
 
 