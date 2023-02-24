Воздушные силы объявили набор курсантов для овладения системами NASAMS и Patriot

Воздушные силы Украины объявляют набор курсантов для обучения зенитным ракетным системам IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы сообщают в Телеграме.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а потом они полностью заменят старый парк советской техники.

"Именно поэтому Воздушным Силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени у молодежи есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре.

"В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", - отметили в ПС ВСУ.

Подробную информацию о наборе в ХНУПС можно получить по телефонам, указанным на официальной странице военного вуза: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

