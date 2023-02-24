РУС
Заявления России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье – неправда и манипуляции, - МИД Молдовы

приднестровье

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ответило на заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье напоминанием о необходимости вывода российских войск.

Заявление ведомства приводит издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ведомстве заявили, что информация России не соответствует действительности и направлена на манипулирование общественным мнением.

"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении министерства.

В то же время в министерстве еще раз подтвердили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Приднестровье будет нападением на РФ, - МИД России

"В этой связи мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в ведомстве.

23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье.

МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

Топ комментарии
+4
Нащо нам та вата, у нас й так на нашу територію 1991 року має бути мільйонів 100 населення, території вистачає, чужої вати нам не треба, нехай молдова з ромунією самі їх зачищають й роблять що хочуть.
24.02.2023 21:04 Ответить
+4
Чудово. Продовжуйте. Давайте ще у Польщі щось заберемо. Де ще наші історичні землі? Навіщо ті недолугі міжнародні закони, коли можна щось забрати, бо воно колись належало або було заселене українцями. Знаєте, тоді вибудовується така собі Russia v.2.
24.02.2023 21:25 Ответить
+3
Молдова ніколи не відтримувала економічну блокаду рашистського анклаву.
Тільки Україна перекривала торгівельні канал в наш напрямок, одразу Молдова відкривала в свій бік та збільшувала торгівлю. В анклаві - дуже незручне географічне становище. При бажанні його можна було за 3 місяці задушити двосторонньою блокадою.
24.02.2023 21:05 Ответить
Дуже шкода. Хоча...моде ми вводимо росіян в оману. А взагалі Молдові треьа визначитися: або ми зачистимо Придністров'я разом з ними і заберемо тільки ********** в Колбасній, або ми зачищаємо Придністров'я без них і приєднуємо його до Одеської області.
І в Білорусі треба відібрати Гомель, Кобрин, Пінськ та ще низку територій Стародубщини та Північної Волині
24.02.2023 20:56 Ответить
Нащо нам та вата, у нас й так на нашу територію 1991 року має бути мільйонів 100 населення, території вистачає, чужої вати нам не треба, нехай молдова з ромунією самі їх зачищають й роблять що хочуть.
24.02.2023 21:04 Ответить
Навіщо нам 5 колона придністрян?
24.02.2023 21:05 Ответить
Чудово. Продовжуйте. Давайте ще у Польщі щось заберемо. Де ще наші історичні землі? Навіщо ті недолугі міжнародні закони, коли можна щось забрати, бо воно колись належало або було заселене українцями. Знаєте, тоді вибудовується така собі Russia v.2.
24.02.2023 21:25 Ответить
Моя логіка проста - Білорусь має заплатити територіями за підтримку росії. Молдова має втратити Придністров'я за своє зволікання. Не будь Угорщина членом НАТО, в неї теж можна щось відібрати. Ну і обов'язково пояс проукраїнських народних республік на східному кордоні.
Після війни будуть нові угоди про кордони, тож постлатися на Гельсінсткі угоди наиазі безглуздо. Новий переділ відбувається. І годі цей дурний провіеціалізм включати. Маємо території забирати не з етнічних, а з геостратегічних міркувань- ось цьому треба вчитися у росіян. А населення... що з того, що воно ватне? Після війни усе одно мінімум 30 мільйонів росіян у концтабори треба кинути. Що ми ще кілька дасятків тисяч придністровців чи ватних білорусів не зможемо в Сибір вивезти?
24.02.2023 23:56 Ответить
Чим ваше судження в такому випадку відрізняється від ідей одного недоісторика і його прагнення, як він вважає, повернутись до якихось там історичних кордонів?! Особисто я з жахом читаю вашу відповідь. По-перше, я хочу жити в правовій державі, що поділяє демократичні цінності та поважає територію і цілісність будь-якої країни, хоч клаптику землі 1м*1м. По-друге, чисто логічно, для відокремлення чогось треба мати на це власні сили. А ми 100% залежимо, власне виживаємо за чужий рахунок. Уявляю, як, наприклад, президент України просить військову допомогу для ... відокремлення частин територій інших держав. Вже бачу, як США одразу дають 300 літаків, 2000 танків та 1000 САУ, а потім наздоганають і кажуть: "Зачекайте! Ми вам ще ядерну зброю забули надати". Може вам треба подорослішати, і полишити ваші інфантильні ідеї?
25.02.2023 00:19 Ответить
Ви мислите, як безнадійний провінціал, для якого Вашингтон - такий же центр світу, яким раніше була москва. Для захисту України від нового нападу в нас немає іншого варінту, крім експансії. Ми берем зброю для СВОЄЇ БЕЗПЕКИ. А для цієї безпеки необхідно утворити пояс проукраїнських маріонеткових держав на східному кордоні, а також анексувати частину Молдови і Білорусі. Вчіться у Ізраїлю - він чхати хотів на ООН, на міжнародне право і на інші умовності, якщо ідеться про національний інтерес.
25.02.2023 09:52 Ответить
Да, і чомусь США не припиняє підтримку Ізраїлю. Хоч він і попушував міжнародне право, аж до викрадення людией в інших державах і ло розробки ядерної зброї
25.02.2023 09:54 Ответить
Я так розумію у вас є зброя, техніка і десятки бригад, що поділяють ваші погляди. Коли ви плануєте почати створювати "пояс проукраїнських маріонеткових держав"? Ви ж не спеціаліст із захисту дивану та холодильника?! Чи ви вважаєте, що хтось інший має втілювати ваші фантазії в життя? Майте мужність хоча б залізти на "бранівічьок". Я безнадійний раціоналіст і так, Вашингтон - центр світу, бо є столицею світового лідера (економічного, військового, політичного), що має вплив на абсолютно всі важливі світові процеси. І будь-яка держава (адекватна), що стартує такі процеси оцінює реакцію США на це. Випадок Ізраїля якраз дуже логічно пояснює лідерську позицію США, а саме їх бажання посилити позицію Ізраїля в регіональній політиці.
25.02.2023 12:17 Ответить
Ви совок. Причому безнадійний. Ізраїль дуже часто діяв і жіє всупереч позиції США. Розподіл росії треба вчиняти спільно з військами США, Британії і Китаю. Якщо не створити пояс, ця війна повториться через 20 років. Краще первісно не допустити посилення росії. Тільки жорсткі репресії проти росіян після поразки, тільки окупація російських територій може убезпечити від нової війни
25.02.2023 15:38 Ответить
Повторюю, я реаліст. Хоча в Україні дійсно є совки, а ще інфантильні телепні. Одні хочуть в СРСР і запізнились так років на 30-40. Інші собі малюють альтернативну реальність, в якій Україна з геополітичними гігантами, включно з КНР, розподіляють Росію (ядерну країну). Ні перші, ні другі не вказують, яким чином їхнє бачення має реалізуватись. Ізраїль робить те, що хоче, тому, що може. Повторюю, Україна на 100% залежна у військовому та у економічному плані від інших держав. Будь-ласка, не витрачайте свій та мій час на цей непотрібний діалог, я для себе вже висновки зробив. P.s.: Китай - 100% ворог, який на стороні РФ. Просто поки що боїться впливу можливих санкцій на економіку.
25.02.2023 16:18 Ответить
Я сам вирішу, коли мені закінчувати діалог. Ви і є телепень, який нав'язує нам совкову ідею заглядати в рота американцям, як до цього росіянам. Ці американці давали на 72 години якщо Ви забули. А Ізраїль тому і може, що не питає дозаолу в США, ніколи його не питав і ніколи не думав, як він буде виглядати в очах вічно глибоко стурбованох але абсолютно імпотентної міжнародної спільноти.
І геополітичні гіганти ставали такими не за помахом руки, а в результаті перемог у війнах. Зокрема, США стали лідером після перемоги у Першій світовій війні, а Китай у Другій.
Якщо ми переможемо ядерну росію, чому би нам не стати на один рівень з США та Китаєм?
Тільки не кажіть, що це неможливо. Китай до Другої світової теж був жалюгідним конгломератом, який рвали на частини націоналісти й комуністи. Теж залежав від лннд лізу. США у 19 столітті теж були неоднорідною регіональною державою, а у 18 столітті взагалі смішно говорити про їх геополітичну роль. Нам не потрібно догоджати уявній міжнародній спільноті, нам треба вміло використати Захід для власних інтересів. Зрештою, вони активно допомагали росії роззброювати нас у 90-ті. Саме вони примусили нас віддати ядерну зброю москві. А у 1991 році весь Захід був проти нашої незалежності. А Ви все одно заглядаєте їм до рота і боїтеся, аби вони не висловили більш глибоку стурбованість
25.02.2023 22:40 Ответить
Молдова, в отношениях с рассеей слова, даже очень правильные, - это теперь ни о чём. Эпоха дипломатии закончилась.
Калаш, джевелин, стингер - это точно вам поможет.
Не чехлитесь, не тратьте время на написание слов.
Обращение к Украине и наступление с двух строн на Тирасполь - приднестровцы не захотят умирать за Республику Шериф...
24.02.2023 21:03 Ответить
Якщо росія вважає атаку на придністров'я прямим нападом на рф, то нехай готовиться, тому, що їхня "аннушка вже розлила подсолнєчноє масло". Рік назад, їм нічого не зашкодило здійснити напад на Україну.
24.02.2023 21:03 Ответить
Молдова ніколи не відтримувала економічну блокаду рашистського анклаву.
Тільки Україна перекривала торгівельні канал в наш напрямок, одразу Молдова відкривала в свій бік та збільшувала торгівлю. В анклаві - дуже незручне географічне становище. При бажанні його можна було за 3 місяці задушити двосторонньою блокадою.
24.02.2023 21:05 Ответить
Будь-які волання свинособак з боліт є брехнею та провокацією, відтак, їх слід сприймати виключно як фоновий шум.
24.02.2023 21:18 Ответить
я б атакував росіян в Прідністровї ще вчора.... Але я не президент і не знаю всіх нюансів
24.02.2023 21:19 Ответить
1 населення там прокацапське, ніхто нас там як визволителів зустрічати не буде
2 можливі жертви цивільного населення, навіть без жертв прокацапські журналісти назнімають лайна й розтиражують на весь світ
3 той анклав практично не має для нас загрози, хіба для молдови
4 ромуни з молдаванами робити зачитску не будуть бо це по суті буде вступ в війну, все доведеться робити нам
Максимум що нам звідти треба це арсенал біля ковбаски, все залежить від того чи є якісь домовленості з союзниками, якщо це ініціатива США з НАТО то туди ще можна лізти, якщо ініціатива молдови й нашого керівництва то воно того не варте.
24.02.2023 21:26 Ответить
Згоден з вами... крім пункту щодо думки російських журналістів і їх думку... сратииии українці хотіли на думку всяких кацабів і їх журношлюх....
24.02.2023 21:44 Ответить
Військова техніка в Придністров'ї мабуть не в найкращому стані. Сальники наприклад. Чи може були постачання запасних частин? А ротація як проводилась? Чи російські військові вільно переміщалися по Україні та Молдові? В Одесі бачив авто з номерами Придністров' я. Значить блокади не було
24.02.2023 22:11 Ответить
Треба зайти, як зелені чоловічки...без опознавальних шевронів і провести референдум і все.....
25.02.2023 08:42 Ответить
 
 