Заявления России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье – неправда и манипуляции, - МИД Молдовы
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ответило на заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье напоминанием о необходимости вывода российских войск.
Заявление ведомства приводит издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В ведомстве заявили, что информация России не соответствует действительности и направлена на манипулирование общественным мнением.
"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении министерства.
В то же время в министерстве еще раз подтвердили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.
"В этой связи мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в ведомстве.
23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.
Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье.
МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.
І в Білорусі треба відібрати Гомель, Кобрин, Пінськ та ще низку територій Стародубщини та Північної Волині
Після війни будуть нові угоди про кордони, тож постлатися на Гельсінсткі угоди наиазі безглуздо. Новий переділ відбувається. І годі цей дурний провіеціалізм включати. Маємо території забирати не з етнічних, а з геостратегічних міркувань- ось цьому треба вчитися у росіян. А населення... що з того, що воно ватне? Після війни усе одно мінімум 30 мільйонів росіян у концтабори треба кинути. Що ми ще кілька дасятків тисяч придністровців чи ватних білорусів не зможемо в Сибір вивезти?
І геополітичні гіганти ставали такими не за помахом руки, а в результаті перемог у війнах. Зокрема, США стали лідером після перемоги у Першій світовій війні, а Китай у Другій.
Якщо ми переможемо ядерну росію, чому би нам не стати на один рівень з США та Китаєм?
Тільки не кажіть, що це неможливо. Китай до Другої світової теж був жалюгідним конгломератом, який рвали на частини націоналісти й комуністи. Теж залежав від лннд лізу. США у 19 столітті теж були неоднорідною регіональною державою, а у 18 столітті взагалі смішно говорити про їх геополітичну роль. Нам не потрібно догоджати уявній міжнародній спільноті, нам треба вміло використати Захід для власних інтересів. Зрештою, вони активно допомагали росії роззброювати нас у 90-ті. Саме вони примусили нас віддати ядерну зброю москві. А у 1991 році весь Захід був проти нашої незалежності. А Ви все одно заглядаєте їм до рота і боїтеся, аби вони не висловили більш глибоку стурбованість
Калаш, джевелин, стингер - это точно вам поможет.
Не чехлитесь, не тратьте время на написание слов.
Обращение к Украине и наступление с двух строн на Тирасполь - приднестровцы не захотят умирать за Республику Шериф...
Тільки Україна перекривала торгівельні канал в наш напрямок, одразу Молдова відкривала в свій бік та збільшувала торгівлю. В анклаві - дуже незручне географічне становище. При бажанні його можна було за 3 місяці задушити двосторонньою блокадою.
2 можливі жертви цивільного населення, навіть без жертв прокацапські журналісти назнімають лайна й розтиражують на весь світ
3 той анклав практично не має для нас загрози, хіба для молдови
4 ромуни з молдаванами робити зачитску не будуть бо це по суті буде вступ в війну, все доведеться робити нам
Максимум що нам звідти треба це арсенал біля ковбаски, все залежить від того чи є якісь домовленості з союзниками, якщо це ініціатива США з НАТО то туди ще можна лізти, якщо ініціатива молдови й нашого керівництва то воно того не варте.