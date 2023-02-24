Заявления России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье – неправда и манипуляции, - МИД Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ответило на заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье напоминанием о необходимости вывода российских войск.

Заявление ведомства приводит издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ведомстве заявили, что информация России не соответствует действительности и направлена на манипулирование общественным мнением.

"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении министерства.

В то же время в министерстве еще раз подтвердили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.

"В этой связи мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в ведомстве.

23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье.

МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.