Зеленский о Крыме и победе: "Даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас"
Президент Украины Владимир Зеленский не обещает, что Крым будет деоккупирован в течение 2023 года, но он надеется, что через год в Украине уже не будет войны.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Зеленского спросили, каковы шансы на то, что украинцы "Крым в этом году могут вернуть физически".
Президент ответил: "Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным. И очень часто кто-то не выдерживает и эмоционально в общении с прессой это говорит (о сроках возвращения всех территорий – ред.)... Иногда это ошибочно".
По мнению Зеленского, этого нельзя прощать, но можно понять: так хочется победить, закончить войну и все вернуть: чтобы были живы и вернулись домой военные, чтобы нормальная жизнь вернулась.
"Этого мало – мало этих эмоций, мало хотеть и говорить, надо работать.
Отвечая на сроки и шаги, я могу сказать только одно: "Все зависит от нас"...
Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы нравственно. Мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории и разного характера (подготовка). Отправляем людей на учебу – не только на Украине, на площадках других государств. Потому что оружие другого образца – и мы должны быть готовы.
А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными", - подчеркнул Зеленский.
Зеленского спросили, что может помешать одержать победу до 24 февраля 2024 года.
Президент ответил, что для победы важно единство.
"Если недостаточно оружия, патронов, снарядов – то мы, конечно, можем проиграть. Но главное, что мы будем терять наших людей. Это будет еще одним вызовом нашей стране. Самая большая проблема, которая может произойти – слабость внутри нашей страны.
Я даже не хочу думать о том, что на следующий год 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу об этом думать. И вы забудьте. Нам нужно быть уверенными. Мы победим.
Где наши самолеты "Тайфун"? Спросите моего друга Риши (Сунака – ред.)", - резюмировал Зеленский.
