Зеленский о Крыме и победе: "Даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас"

Президент Украины Владимир Зеленский не обещает, что Крым будет деоккупирован в течение 2023 года, но он надеется, что через год в Украине уже не будет войны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Зеленского спросили, каковы шансы на то, что украинцы "Крым в этом году могут вернуть физически".

Президент ответил: "Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным. И очень часто кто-то не выдерживает и эмоционально в общении с прессой это говорит (о сроках возвращения всех территорий – ред.)... Иногда это ошибочно".

По мнению Зеленского, этого нельзя прощать, но можно понять: так хочется победить, закончить войну и все вернуть: чтобы были живы и вернулись домой военные, чтобы нормальная жизнь вернулась.

"Этого мало – мало этих эмоций, мало хотеть и говорить, надо работать.

Отвечая на сроки и шаги, я могу сказать только одно: "Все зависит от нас"...

Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы нравственно. Мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории и разного характера (подготовка). Отправляем людей на учебу – не только на Украине, на площадках других государств. Потому что оружие другого образца – и мы должны быть готовы.

А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными", - подчеркнул Зеленский.

Зеленского спросили, что может помешать одержать победу до 24 февраля 2024 года.

Президент ответил, что для победы важно единство.

"Если недостаточно оружия, патронов, снарядов – то мы, конечно, можем проиграть. Но главное, что мы будем терять наших людей. Это будет еще одним вызовом нашей стране. Самая большая проблема, которая может произойти – слабость внутри нашей страны.

Я даже не хочу думать о том, что на следующий год 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу об этом думать. И вы забудьте. Нам нужно быть уверенными. Мы победим.

Где наши самолеты "Тайфун"? Спросите моего друга Риши (Сунака – ред.)", - резюмировал Зеленский.

+25
24.02.2023 21:23 Ответить
+13
Коли подивився марахвон та пресуху і зрозумів,що саме ці люди спасли країну ї кожного українця

24.02.2023 21:24 Ответить
+13
24.02.2023 21:28 Ответить
24.02.2023 21:37 Ответить
24.02.2023 21:23 Ответить
24.02.2023 21:24 Ответить
Балабол ! Що він зробив, щоби бути в їншій ?
24.02.2023 21:24 Ответить
"Дадудаду...
Дадувнедрёж..." (с)
24.02.2023 21:25 Ответить
его развезло...?
24.02.2023 21:25 Ответить
24.02.2023 21:28 Ответить
24.02.2023 22:32 Ответить
Та його розплющило, як вантажівка жабу..це афігенний капець..цікаво, що через пару годин буде..
24.02.2023 21:38 Ответить
Ты летом говорил,что к концу года уже всё обалденно будет и Крым возможно освободим.
24.02.2023 21:27 Ответить
І на шашлики ось вже біжимо, ******* тапки дорогою, асфальтованою
24.02.2023 21:40 Ответить
Він неосвічена, тім більше у військовому відношенні, людина. Він не розуміє, що Крим військовим шляхом нам не потрібно буде звільняти. Для його звільнення буде достатнім вийти на адмінвстративний кордон з АРК та зруйнувати "кримський" міст! У такому випадку менш ніж за місяць з острова Крим рашисти почнуть бігти швидше крис, які втікають з корабля, що тоне!
24.02.2023 21:30 Ответить
Как сказал Вова британцам: где НАШИ Тайфуны?😀
24.02.2023 21:31 Ответить
*** , ****** , ты же артист !!!! на сцене столько лет выступал , в кино снимался ( дешевка конечно , но все -же ) , ты теперь президент , первая скрипка в государстве , и озвучиваешь свою безграмотность и тупость , ......... если ты не хочешь про это думать , зачем ты это озвучиваешь ? мы с тобой не за столом водку пьем , и ты нам не друг , не товарищ , не родственник , ТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ !!!!!!! Вова , ДУМАЙ !!!!! что озвучиваешь , тебе умные люди на бигбордах писали , большими буквами - ДУМАЙ , но для тебя это проблема , год войны ( благодоря тебе ) но так ты и остался , тем клоуном , который бумажку на стадионе читал .
24.02.2023 21:37 Ответить
Казав в 2019 зупине війну
24.02.2023 21:38 Ответить
Відкрию таємницю, Янєлох не планує завершувати війну. В нього ************* вибори в 2024 році. Були б. Він хоче правити вічно. Він ще гірше *****.
24.02.2023 21:42 Ответить
Клоун.
24.02.2023 21:43 Ответить
в том то и дело , что не хочешь думать, а надо было ...
24.02.2023 21:48 Ответить
За рік війна закінчиться але Крим не буде деокупованим... За Крим будемо 15 років переговори вести. Нічого не нагадує?
24.02.2023 21:59 Ответить
"я навіть не хочу думати..." - зе-лупо, це твій спосіб життя іще, гадаю, з 5-ти років...
24.02.2023 22:05 Ответить
Паяц хрепливий!!!! Мабуть знов хоче звернути у дупу *****?
25.02.2023 08:46 Ответить
 
 