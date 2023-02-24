Зеленский о Крыме и победе: "Даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас"

Президент Украины Владимир Зеленский не обещает, что Крым будет деоккупирован в течение 2023 года, но он надеется, что через год в Украине уже не будет войны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Зеленского спросили, каковы шансы на то, что украинцы "Крым в этом году могут вернуть физически".

Президент ответил: "Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным. И очень часто кто-то не выдерживает и эмоционально в общении с прессой это говорит (о сроках возвращения всех территорий – ред.)... Иногда это ошибочно".

По мнению Зеленского, этого нельзя прощать, но можно понять: так хочется победить, закончить войну и все вернуть: чтобы были живы и вернулись домой военные, чтобы нормальная жизнь вернулась.

"Этого мало – мало этих эмоций, мало хотеть и говорить, надо работать.

Отвечая на сроки и шаги, я могу сказать только одно: "Все зависит от нас"...

Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы нравственно. Мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории и разного характера (подготовка). Отправляем людей на учебу – не только на Украине, на площадках других государств. Потому что оружие другого образца – и мы должны быть готовы.

А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными", - подчеркнул Зеленский.

Зеленского спросили, что может помешать одержать победу до 24 февраля 2024 года.

Президент ответил, что для победы важно единство.

"Если недостаточно оружия, патронов, снарядов – то мы, конечно, можем проиграть. Но главное, что мы будем терять наших людей. Это будет еще одним вызовом нашей стране. Самая большая проблема, которая может произойти – слабость внутри нашей страны.

Я даже не хочу думать о том, что на следующий год 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу об этом думать. И вы забудьте. Нам нужно быть уверенными. Мы победим.

Где наши самолеты "Тайфун"? Спросите моего друга Риши (Сунака – ред.)", - резюмировал Зеленский.