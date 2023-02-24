России не место в Совбезе ООН после преступления агрессии против Украины, - Кулеба
Более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас ей там не место.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Украины.
Во время проходящего в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал исключить Россию из Совбеза.
"В 1991 году Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности". География российских преступлений против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины и доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока", - заявил министр.
Он напомнил, что Россия не только незаконно заняла место постоянного члена Совета Безопасности ООН и разжигает конфликты в мире, но и систематически препятствует принятию решений Совбеза ООН, необходимых для их разрешения.
"Будущее России должно определяться в контексте нелегитимной передачи места СССР в Россию и ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, в том числе преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - подчеркнул Кулеба.
"Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент. Джерело:
Якби проти частини, то можна було б залишатися членом?
Тобто, має бути механізм втрати прав безвідносно до минулого набуття прав, але залежно від певних порушень та злочинів.
Це подібно до того, як Янукович на початку 2014 року повторював: "Я законнообраний президент". - Що було намаганням обманути, підмінивши цілі: адже ніхто ж не оскаржував законність його обрання, бо це питання було взагалі не важливе тоді - після того, як він вчинив злочини під час Майдану. Тобто, не законність чи незаконність його обрання, а незаконність його злочинів і відповідна втрата прав були причиною спочатку протесту, а потім і повстання Майдану.