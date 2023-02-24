России не место в Совбезе ООН после преступления агрессии против Украины, - Кулеба

Более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас ей там не место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Украины.

Во время проходящего в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал исключить Россию из Совбеза.

"В 1991 году Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности". География российских преступлений против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины и доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока", - заявил министр.

Он напомнил, что Россия не только незаконно заняла место постоянного члена Совета Безопасности ООН и разжигает конфликты в мире, но и систематически препятствует принятию решений Совбеза ООН, необходимых для их разрешения.

"Будущее России должно определяться в контексте нелегитимной передачи места СССР в Россию и ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, в том числе преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - подчеркнул Кулеба.

