РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10677 посетителей онлайн
Новости
1 482 10

России не место в Совбезе ООН после преступления агрессии против Украины, - Кулеба

кулеба

Более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас ей там не место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Украины.

Во время проходящего в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал исключить Россию из Совбеза.

"В 1991 году Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности". География российских преступлений против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины и доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока", - заявил министр.

Он напомнил, что Россия не только незаконно заняла место постоянного члена Совета Безопасности ООН и разжигает конфликты в мире, но и систематически препятствует принятию решений Совбеза ООН, необходимых для их разрешения.

"Будущее России должно определяться в контексте нелегитимной передачи места СССР в Россию и ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, в том числе преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - подчеркнул Кулеба.

Также читайте: Украина в Совбезе ООН: Путин доказал, что с ним невозможно вести переговоры

россия (96895) Совбез ООН (1139) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
расея та іран - це народи імбицили в своїх регіонах......
показать весь комментарий
24.02.2023 21:32 Ответить
+2
Членам Ради Безпеки ООН не варто помилятися з пропозиціями про «тимчасове або безумовне припинення вогню» в Україні, оскільки Росія використає такий крок для поповнення своїх сил і нового нападу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в п'ятницю, 24 лютого.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:35 Ответить
+2
А власне, шо сі стало? Після злочину агресії проти Грузії - член (радбезу). Після анексії Криму - член. Після окупації ОРДЛО -член. А, це тому що проти "України повністю"!
"Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент. Джерело:
Якби проти частини, то можна було б залишатися членом?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.02.2023 21:30 Ответить
расея та іран - це народи імбицили в своїх регіонах......
показать весь комментарий
24.02.2023 21:32 Ответить
Членам Ради Безпеки ООН не варто помилятися з пропозиціями про «тимчасове або безумовне припинення вогню» в Україні, оскільки Росія використає такий крок для поповнення своїх сил і нового нападу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в п'ятницю, 24 лютого.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:35 Ответить
А власне, шо сі стало? Після злочину агресії проти Грузії - член (радбезу). Після анексії Криму - член. Після окупації ОРДЛО -член. А, це тому що проти "України повністю"!
"Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент. Джерело:
Якби проти частини, то можна було б залишатися членом?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:46 Ответить
Надо вышвырнуть варваров из ООН. Просто не давать визы. в США.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:42 Ответить
Правильно. Важливо навіть не те, чи узурпувала Росія те місце в Радбезі, чи ні, а те, що вона агресію робить постійно у різних частинах світу. Тобто, її дії суперечать цілям і т.д. ООН.

Тобто, має бути механізм втрати прав безвідносно до минулого набуття прав, але залежно від певних порушень та злочинів.

Це подібно до того, як Янукович на початку 2014 року повторював: "Я законнообраний президент". - Що було намаганням обманути, підмінивши цілі: адже ніхто ж не оскаржував законність його обрання, бо це питання було взагалі не важливе тоді - після того, як він вчинив злочини під час Майдану. Тобто, не законність чи незаконність його обрання, а незаконність його злочинів і відповідна втрата прав були причиною спочатку протесту, а потім і повстання Майдану.
показать весь комментарий
25.02.2023 02:40 Ответить
 
 