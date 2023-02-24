Зеленский хочет саммит стран Латинской Америки и Украины: На эту встречу я бы поехал лично
Президент Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Крепкого кулака партнеров Украины не было до этой войны... Я счастлив, что сейчас он есть, но он неполный. Кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. Я говорю вам о ком - об Африканском континенте, Латинской Америке. Латинская Америка - она очень важна, и я очень хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины, и вы знаете, как мне сложно уезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы.
Я бы смог им донести, их медиа, их обществу.
Корона не упадет – у меня ее нет. Я готов идти на встречу. Наши дипломаты идут на встречу. Мы готовы "пахать" 24 на 7. Скажите, где приобрести еще часы – мы это сделаем. И именно так нужно было работать 30 лет.
Никто не ожидал, что от России будет такое – желание уничтожить нас полностью", – заявил Зеленский.
Зеленский считает, что Украина долгие годы плохо работала со странами Африки и Латинской Америкой, но ей нужна тотальная поддержка мира.
По словам президента, сильного кулака партнеров до войны не было и сейчас кулак не полностью сформирован – не хватает Африканского континента и Латинской Америки.
Зеленский добавил, что он и его команда работают над тем, чтобы к "формуле мира" присоединились Латинская Америка, страны Африки, Индия, Китай: "Чем больше стран мы привлечем - тем больше будет наша поддержка".
В частности, президент вспомнил, что долго приходилось работать даже после полномасштабного вторжения, чтобы некоторые страны изменили свой нейтральный статус: "Мы над этим работали и ВСУ над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит "лузеров" – как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями".
Он отметил, что после поддержки резолюции ООН, хотел бы саммита поддержавших ее стран. Относительно тех 6 стран, которые не поддержали резолюцию, Зеленский отметил, что очень трудно объяснить тем, кто не столкнулся с войной: "Неужели нужно обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилование - неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже наконец оценили последствия этой кровавой войны?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нихуясебе, нихуясебе...
Чи простото аби ляпнути?
Тим більше на інших континентах.
де Єрмак хоч годину вчився дипломатії ?
так а може ти би вникнув в суть справи і ПОБАЧИВ, ШО КРАДУТЬ ?
чи ти принципово не хочеш бачити ?
І що я маю там бачити, ну крадуть і шо? У нас завжди, всюди, десь хтось, щось краде, те що ви тут пишете це щось міняє? Вроді би ні. Тоді нащо? Просто емоції виплеснути, якщо так хочеться так покричіть на дзеркало чи в подушку. Навіщо серед людей депресивні стани поширювати? Все поганно, всі все крадуть, Президент поганний, депутати поганні, хто ще там поганний? Всі поганні, одні ми хороші, правда робити нічого не хочемо й міняти теж. Тоді за що ми тоді воюємо? Якщо все так поганно...
Я розумію, що це теж тільки мої емоції, що мої слова нічого не змінять, й ви далі будете тут всіх ображати, нехай. Я сказав те, що хотів донести.
А якщо чесно, мені байдуже просто остогидло читати все це тут і на подібних ресурсах. Складається таке враження що людей переклинило.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/5/7211423/
https://hromadske.radio/news/2019/04/05/zelenskyy-opublikuvav-rezultaty-analiziv-zadnim-chyslom
https://www.obozrevatel.com/ukr/president-2019/yak-nezruchno-vijshlo-zelenskij-oskandalivsya-cherez-analizi-zadnim-chislom.htm
А щодо Порошенка мені не дуже хочеться зараз це обговорювати, вже 1:00 ночі і я йду спати. Якщо хочете продовжимо завтра.
Слава Богу хоч на початку вторгнення у обох вистачило розуму й не повторився сценарій часів УНР.
И как и большинство думают,что Украина всегда была Рацеей.