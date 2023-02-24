Зеленский хочет саммит стран Латинской Америки и Украины: На эту встречу я бы поехал лично

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Крепкого кулака партнеров Украины не было до этой войны... Я счастлив, что сейчас он есть, но он неполный. Кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. Я говорю вам о ком - об Африканском континенте, Латинской Америке. Латинская Америка - она очень важна, и я очень хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины, и вы знаете, как мне сложно уезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы.

Я бы смог им донести, их медиа, их обществу.

Корона не упадет – у меня ее нет. Я готов идти на встречу. Наши дипломаты идут на встречу. Мы готовы "пахать" 24 на 7. Скажите, где приобрести еще часы – мы это сделаем. И именно так нужно было работать 30 лет.

Никто не ожидал, что от России будет такое – желание уничтожить нас полностью", – заявил Зеленский.

Зеленский считает, что Украина долгие годы плохо работала со странами Африки и Латинской Америкой, но ей нужна тотальная поддержка мира.

По словам президента, сильного кулака партнеров до войны не было и сейчас кулак не полностью сформирован – не хватает Африканского континента и Латинской Америки.

Зеленский добавил, что он и его команда работают над тем, чтобы к "формуле мира" присоединились Латинская Америка, страны Африки, Индия, Китай: "Чем больше стран мы привлечем - тем больше будет наша поддержка".

В частности, президент вспомнил, что долго приходилось работать даже после полномасштабного вторжения, чтобы некоторые страны изменили свой нейтральный статус: "Мы над этим работали и ВСУ над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит "лузеров" – как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями".

Он отметил, что после поддержки резолюции ООН, хотел бы саммита поддержавших ее стран. Относительно тех 6 стран, которые не поддержали резолюцию, Зеленский отметил, что очень трудно объяснить тем, кто не столкнулся с войной: "Неужели нужно обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилование - неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже наконец оценили последствия этой кровавой войны?