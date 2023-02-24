РУС
2 328 56

Зеленский хочет саммит стран Латинской Америки и Украины: На эту встречу я бы поехал лично

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Крепкого кулака партнеров Украины не было до этой войны... Я счастлив, что сейчас он есть, но он неполный. Кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. Я говорю вам о ком - об Африканском континенте, Латинской Америке. Латинская Америка - она очень важна, и я очень хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины, и вы знаете, как мне сложно уезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы.

Я бы смог им донести, их медиа, их обществу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна Латинской Америки не будет поставлять оружие Украине, - президент Аргентины Фернандес

Корона не упадет – у меня ее нет. Я готов идти на встречу. Наши дипломаты идут на встречу. Мы готовы "пахать" 24 на 7. Скажите, где приобрести еще часы – мы это сделаем. И именно так нужно было работать 30 лет.

Никто не ожидал, что от России будет такое – желание уничтожить нас полностью", – заявил Зеленский.

Зеленский считает, что Украина долгие годы плохо работала со странами Африки и Латинской Америкой, но ей нужна тотальная поддержка мира.

По словам президента, сильного кулака партнеров до войны не было и сейчас кулак не полностью сформирован – не хватает Африканского континента и Латинской Америки.

Зеленский добавил, что он и его команда работают над тем, чтобы к "формуле мира" присоединились Латинская Америка, страны Африки, Индия, Китай: "Чем больше стран мы привлечем - тем больше будет наша поддержка".

В частности, президент вспомнил, что долго приходилось работать даже после полномасштабного вторжения, чтобы некоторые страны изменили свой нейтральный статус: "Мы над этим работали и ВСУ над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит "лузеров" – как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел разговор с президентом Уганды Мусевени

Он отметил, что после поддержки резолюции ООН, хотел бы саммита поддержавших ее стран. Относительно тех 6 стран, которые не поддержали резолюцию, Зеленский отметил, что очень трудно объяснить тем, кто не столкнулся с войной: "Неужели нужно обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилование - неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже наконец оценили последствия этой кровавой войны?

Африка (286) Зеленский Владимир (21568) саммит (1231) Латинская Америка (15)
Топ комментарии
+21
і агрохімію забери туди..Там много дікіх абізян.
24.02.2023 21:40 Ответить
24.02.2023 21:40 Ответить
+15
Вот тут согласен полностью. Там очередной урожай поспел как раз.
24.02.2023 21:42 Ответить
24.02.2023 21:42 Ответить
+14
Так він до Коломбії й полетить..буде собі президентським бортом бодрячок возити, без посередників
24.02.2023 21:45 Ответить
24.02.2023 21:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там крім Колумбії та Парагваю нічоло ловити - тільки соціалісти.
24.02.2023 21:40 Ответить
24.02.2023 21:40 Ответить
Так він до Коломбії й полетить..буде собі президентським бортом бодрячок возити, без посередників
24.02.2023 21:45 Ответить
24.02.2023 21:45 Ответить
Він туди втече, коли народу терпець урветься.
24.02.2023 22:55 Ответить
24.02.2023 22:55 Ответить
Не втече, в нас є ПВО й літаки..то Янеку підфортило. Наші більше так не проколяться.
24.02.2023 23:32 Ответить
24.02.2023 23:32 Ответить
і агрохімію забери туди..Там много дікіх абізян.
24.02.2023 21:40 Ответить
24.02.2023 21:40 Ответить
Да, ну і шо?
24.02.2023 23:40 Ответить
24.02.2023 23:40 Ответить
куди ? в Колумбію?
24.02.2023 21:41 Ответить
24.02.2023 21:41 Ответить
Єрмак вирубай його на сьогодні !
24.02.2023 21:41 Ответить
24.02.2023 21:41 Ответить
заберіть у нього мікрофон вже...
24.02.2023 21:41 Ответить
24.02.2023 21:41 Ответить
Вот тут согласен полностью. Там очередной урожай поспел как раз.
24.02.2023 21:42 Ответить
24.02.2023 21:42 Ответить
с дуба падали листья ясеня...

нихуясебе, нихуясебе...
24.02.2023 22:09 Ответить
24.02.2023 22:09 Ответить
Межгалактический слет непременно будет в Нью Васюках
24.02.2023 21:43 Ответить
24.02.2023 21:43 Ответить
и тут остапа понесло...(((
24.02.2023 21:43 Ответить
24.02.2023 21:43 Ответить
24.02.2023 23:47 Ответить
24.02.2023 23:47 Ответить
Просто чмо
24.02.2023 21:45 Ответить
24.02.2023 21:45 Ответить
Може там і залишитись.
24.02.2023 21:45 Ответить
24.02.2023 21:45 Ответить
Можна дізнатися про мету цієї зустрічи?
Чи простото аби ляпнути?
24.02.2023 21:46 Ответить
24.02.2023 21:46 Ответить
это не какой-то видосик - это настоящее помпезное ВИДОСИЩЕ...
24.02.2023 21:48 Ответить
24.02.2023 21:48 Ответить
Я не розумію, що вам не подобається? Будь-яка додаткова міжнародна дипломатія нам в +
Тим більше на інших континентах.
24.02.2023 21:51 Ответить
24.02.2023 21:51 Ответить
Де Ви бачите дипломата??
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
дипломатію України очолює Єрмак.

де Єрмак хоч годину вчився дипломатії ?
24.02.2023 22:11 Ответить
24.02.2023 22:11 Ответить
А що Україна може дати країнам латинської америки? Яка їм вигода?
25.02.2023 00:00 Ответить
25.02.2023 00:00 Ответить
ось в чому воно, такі да, розбирається, так це в колумбійському коксі... каже сам поїду та все винюхаю! прохвесіанал...
24.02.2023 21:51 Ответить
24.02.2023 21:51 Ответить
Ви персонально перевіряли?
24.02.2023 21:58 Ответить
24.02.2023 21:58 Ответить
Хіба ви не знали??? Це підтвердили оті "аналізи" на наркоту, які він ніби то "здав" заднім числом у клініці Пальчевського - ФСБешной консерви. Тоді "мудрий нарід" нає@алі в черговий раз (після серіалу "слуга народа"), ще ДО виборів 2019 р. ну а далі брехня та фальсифікації перетворилися на норму для ze-мародерів. Доречі, ось вам, про фейкові аналізи на наркотики вашого zeленського у квітні 2019 https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/5/7211423/ https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/5/7211423/
24.02.2023 22:08 Ответить
24.02.2023 22:08 Ответить
Чого це мого? Мене це взагалі не обходить. Як казав Роман Скрипін, максимально пох*, байдуже що вони жеруть. Мене більше хвилює те, що таким чином ви, підтримуєте наративи рф з кремлівських методитчок. Виникає питання нащо?
24.02.2023 22:21 Ответить
24.02.2023 22:21 Ответить
Із яйцями теж були наративи? Це вже методички подоляка. Як косяк (ха-ха) ау владі, то то наратів і іпсо мацькви. Теж виникає питання: нащо замиливати око?
24.02.2023 22:28 Ответить
24.02.2023 22:28 Ответить
Я про це нічого не писав. До чого це ви? З корупцією нехай розбираються правоохоронні органи і той хто має цим займатися. Я не вникав у суть справи і не маю ніякої точної інформації з цього приводу. Можу тільки сказати, що Резніков здається давав інтер'ю УП (Українській Правді) і там показував всі документи. Більше нічого сказати не можу.
24.02.2023 22:34 Ответить
24.02.2023 22:34 Ответить
Я про наратіви. Вот як тількі виникає щось дуже неприємне для влади (про їх ******), одразу знаходяться ті, що одразу пишуть про наратів з мацькви. І до речі яйцелюб ніяки документи нікому так і не показав. Якщо б було чим крити, по усім би ЗМІ розігнали б. І портняжка б вже іс готував
24.02.2023 22:51 Ответить
24.02.2023 22:51 Ответить
Не знаю, я слухав інтерв'ю Романа Кравця на УП (https://youtu.be/diKKTiiT0Lo ).
24.02.2023 23:10 Ответить
24.02.2023 23:10 Ответить
Стосовно наративів, де я не правду сказав? Хіба не русня в своїх телеграм каналах подібне писала і пропагандисти те саме говорили?
24.02.2023 23:12 Ответить
24.02.2023 23:12 Ответить
Можу тільки сказати, що Резніков здається давав інтер'ю УП (Українській Правді) і там показував всі документи. Більше нічого сказати не можу.

так а може ти би вникнув в суть справи і ПОБАЧИВ, ШО КРАДУТЬ ?

чи ти принципово не хочеш бачити ?
24.02.2023 23:13 Ответить
24.02.2023 23:13 Ответить
Я не правоохоронець і не юрист, щоб розбиратися. В мене що вдома, що в університеті, є з чим розбиратися.
І що я маю там бачити, ну крадуть і шо? У нас завжди, всюди, десь хтось, щось краде, те що ви тут пишете це щось міняє? Вроді би ні. Тоді нащо? Просто емоції виплеснути, якщо так хочеться так покричіть на дзеркало чи в подушку. Навіщо серед людей депресивні стани поширювати? Все поганно, всі все крадуть, Президент поганний, депутати поганні, хто ще там поганний? Всі поганні, одні ми хороші, правда робити нічого не хочемо й міняти теж. Тоді за що ми тоді воюємо? Якщо все так поганно...
Я розумію, що це теж тільки мої емоції, що мої слова нічого не змінять, й ви далі будете тут всіх ображати, нехай. Я сказав те, що хотів донести.
24.02.2023 23:41 Ответить
24.02.2023 23:41 Ответить
Якщо ви покриваєте брехню преЗЕдента щодо здачі аналізів на наркоту, якщо ви згодні з фальшуванням дати аналізів, про які у 2019 писали ВСІ провідні українські видання, то кремлівські наративи підтримуєте ви. Пальчевський це ФСБешна консерва в клініці якого робили тоді так звані "аналізи" зеленському на наркоту, таким чином реальні аналізи зараз напевно зберігаються у кремлі, а українське суспільство у 2019 преЗЕдент просто ошукав, бо неможна отримати результат аналізів раніше, ніж ти їх здав. Чи ви так не ввежаєте???
24.02.2023 22:36 Ответить
24.02.2023 22:36 Ответить
Цікаво виходить, я зробив вам зауваження за слова ідентичні тим, які до вторгнення, в перші дні й навіть до тепер пишуть на всіх руснявих телеграм каналах й навіть скабеєва в своєму прямому етері говорила, що Зеленський наркоман, він боягуз, злякається, втече і т.п. Але кремлівські наративи поширюю я, так?
А якщо чесно, мені байдуже просто остогидло читати все це тут і на подібних ресурсах. Складається таке враження що людей переклинило.
24.02.2023 23:05 Ответить
24.02.2023 23:05 Ответить
складається таке враження, шо тебе хтось с каналу Г+Г сюди під примусом нагнув взнати правду )))
24.02.2023 23:15 Ответить
24.02.2023 23:15 Ответить
Тобто?
24.02.2023 23:23 Ответить
24.02.2023 23:23 Ответить
не переводьте тему на *********, просто дайте відповіль: чому кандидат в президенти зеленський здаючи аналізи на наркотики у квітні 2019, перед 2 туром виборів, у кліниці промоскальської ФСБешної консерви Пальчевського, сфальшував дату аналізів, про що тоді писали всі провідні українські видання? І цікаво інше - чому Пальчевський досі не дає покази з цього приводу в СБУ.
24.02.2023 23:18 Ответить
24.02.2023 23:18 Ответить
Тобто вам не муляє, що ви повторюєте те саме що й русня? Бо мені сильно. Особливо мене взбісив допис Бутусова ідентичний тому, що написав ківа. Стосовно вашого питання, я не знаю і чесно, мені пох*, якщо подібне було як я вже й писав, цим мали займатися правоохоронці.
24.02.2023 23:46 Ответить
24.02.2023 23:46 Ответить
я не слідкую за тим, що каже русня, мені на це пох..., на відміну від вас, бо в мене завжди є власна думка щодо подій, які я бачу, але ви так і не відповіли на питання чому кандидат в президенти зеленський здаючи аналізи на наркотики у квітні 2019, перед 2 туром виборів, у кліниці промоскальської ФСБешної консерви Пальчевського, сфальшував дату аналізів? І чи згодні ви з цим?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/5/7211423/
https://hromadske.radio/news/2019/04/05/zelenskyy-opublikuvav-rezultaty-analiziv-zadnim-chyslom
https://www.obozrevatel.com/ukr/president-2019/yak-nezruchno-vijshlo-zelenskij-oskandalivsya-cherez-analizi-zadnim-chislom.htm
25.02.2023 00:07 Ответить
25.02.2023 00:07 Ответить
Так я теж не слідкую, скріни є в будь-якому телеграм каналі, (Український Наступ, Перша Приватна Мемарня, Оперативно ЗСУ, будь-що) і мені теж пох... що там пише чи тим більше думає русня. В мене теж є власна думка і я її вам висказав, мене сильно бісить коли бачу в коментах чи постах те саме що пише русня. Зісно це можуть бути русняві боти, зараз дуже важко знати з ким ти спілкуєшся і взагалі для чого. Стосовно вашого питання: звідки я знаю? Я можу тільки припускати але від того що я думаю нікому не тепло й не холодно.
25.02.2023 00:19 Ответить
25.02.2023 00:19 Ответить
дивно, а чому вас не курвило всі останні 4 роки, починаючи з передвиборчих перегонів 2018-2019, що ze-мародери використовували фейки роспропаганди щодо Порошенка?? Чи ЕТА ДРУГОЄ??
25.02.2023 00:36 Ответить
25.02.2023 00:36 Ответить
Я тоді ще в школу ходив, й тільки починав цікавитися й розбиратися в політиці, якщо вам цікаво. Ви не праві мене злить будь-яка не обоснована риторика, а особливо образи і звинувачення. Зрештою, начебто дорослі люди, а поводимося іноді як малі діти.
А щодо Порошенка мені не дуже хочеться зараз це обговорювати, вже 1:00 ночі і я йду спати. Якщо хочете продовжимо завтра.
25.02.2023 00:44 Ответить
25.02.2023 00:44 Ответить
Стосовно передвиборної кампанії, то там взагалі дурдом і якщо чесно навіть згадувати не хочеться. Але мене, якщо відверто вже ***** цей весь ''стадіон''. Серйозно, пройшло вже стільки часу а вони до сих пір, ніяк не заспокояться.
Слава Богу хоч на початку вторгнення у обох вистачило розуму й не повторився сценарій часів УНР.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:26 Ответить
ну он же реально подтасовал свой анализ на наркоту в 2019 году
24.02.2023 22:13 Ответить
24.02.2023 22:13 Ответить
"основными производителями кокаина в мире являются южноамериканские страны - Перу, Колумбия и Боливия." Ни на что не намекаю...
24.02.2023 21:53 Ответить
24.02.2023 21:53 Ответить
А на саміт ''бумба-юмба''?
24.02.2023 22:02 Ответить
24.02.2023 22:02 Ответить
Та як же він одночасно?
24.02.2023 23:42 Ответить
24.02.2023 23:42 Ответить
Жаль,что они не знают даже где Украина находится.
И как и большинство думают,что Украина всегда была Рацеей.
24.02.2023 22:16 Ответить
24.02.2023 22:16 Ответить
ЗЕля , тільки припудренного Гогілашвілі не забудь взяти з собою .Нє ну а чьо , рабоча ж схема , забити коксом президентський літак , та і знов таки без посередників ))
24.02.2023 22:17 Ответить
24.02.2023 22:17 Ответить
Шукає притулку?
24.02.2023 22:39 Ответить
24.02.2023 22:39 Ответить
розкажи но нам про амансктй саміт..єміратский.
24.02.2023 23:08 Ответить
24.02.2023 23:08 Ответить
Тобто ЗЄ в першу чергу цікавить корупція та брудні гроші. Тому Китай, тому Південна Америка.
24.02.2023 23:16 Ответить
24.02.2023 23:16 Ответить
Поїде з великою дипломатичною командою - міньєтчиця, Таран, косоока бурятка з Швейцарії...
25.02.2023 00:22 Ответить
25.02.2023 00:22 Ответить
Дозвольте представити ст....царь..
25.02.2023 08:49 Ответить
25.02.2023 08:49 Ответить
ви шо - подурили? Він же для нас старається. Якщо рашистскі дипламати десятиріччами вкладали у голови латиноамериквнцям, що Україна складова частина рашки, і та має повне право карати Україну за її незалежність, то прочистити мозок у місцевиз лідерів зможе тільки Президент України, а не ви, тому що вас ніхто там не буде чути, та зустрічатися з вами.
03.06.2023 18:35 Ответить
03.06.2023 18:35 Ответить
 
 