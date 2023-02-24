Китай в Совбезе ООН: Призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дай Бин назвал дипломатические переговоры единственным путем для "урегулирования украинского кризиса" – так он назвал агрессивную войну, которую РФ ведет против Украины.

"Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий", - сказал представитель Китая на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Дай Бин также предостерег от пересечения красной линии, которая заключается в применении ядерного оружия, на фоне угроз эскалации войны. "Не должна быть пересечена "красная линия" – ядерная война никогда не должна вестись", - подчеркнул представитель КНР.

Он также заявил, что международное сообщество должно "решительно выступать против вооруженных нападений на АЭС или другие мирные ядерные объекты". Заместитель постпреда Китая в ООН отметил важность безоговорочного соблюдения конвенции о ядерной безопасности и поддержании конструктивной роли МАГАТЭ в обеспечении безопасности на мирных ядерных объектах.