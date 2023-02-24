РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10677 посетителей онлайн
Новости Война
7 760 68

Китай в Совбезе ООН: Призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий

китай

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дай Бин назвал дипломатические переговоры единственным путем для "урегулирования украинского кризиса" – так он назвал агрессивную войну, которую РФ ведет против Украины.

"Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий", - сказал представитель Китая на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Дай Бин также предостерег от пересечения красной линии, которая заключается в применении ядерного оружия, на фоне угроз эскалации войны. "Не должна быть пересечена "красная линия" – ядерная война никогда не должна вестись", - подчеркнул представитель КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер о "мирном плане" Пекина: конструктивность сомнительна, говорить надо не только с Москвой, но и с Киевом

Он также заявил, что международное сообщество должно "решительно выступать против вооруженных нападений на АЭС или другие мирные ядерные объекты". Заместитель постпреда Китая в ООН отметил важность безоговорочного соблюдения конвенции о ядерной безопасности и поддержании конструктивной роли МАГАТЭ в обеспечении безопасности на мирных ядерных объектах.

Китай (3123) Совбез ООН (1139) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Китай, іди на буй!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:47 Ответить
+43
закликаємо Китай вести переговори з Тайванем без попередніх умов! Чи ЕТО ДРУГОЄ???
показать весь комментарий
24.02.2023 21:48 Ответить
+39
Окуевшие косоглазые твари!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай, іди на буй!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:47 Ответить
А чому це товариш Сі не хоче переговорів без попередніх умов стосовно далекосхідних регіонів Сибіру?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:50 Ответить
Не на буй,а на ***
показать весь комментарий
24.02.2023 21:51 Ответить
Окуевшие косоглазые твари!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:47 Ответить
Вад, нічого особистого. об"єктивно. Нічого не маю проти твоєї характеристики. Що робити з оцим?

1. Державна зернова компанія України (ДПЗКУ) отримала кредитні кошти від чайни мільярди доларів, але не отримала ні зерна, ні відсотків, ні коштів. так відбувалось на протязі 3 років, з перехідними боргами, ДПЗКУ - банкрот у грудні 2021 (!) року - дєнюжки тю-тю...Бо тепер ще й форс-мажор. Кому тепер форс-мажор цікавий, якщо більшості китайозів жерти особливо то і нічого?
2. Запорож-Січ, слабо знаю питання, але ж дійшло до судових розборок, відповідно питання були, бо інакше все вирішу.ться у досудовому порядку. Дєнюшки - тю-тю. Там дєнюшки, інвестиції, які фсьо....
3. Інвестиції у сонячну програму інвест-няні -шмані - все зроблено, тариф не діє, дєнюшки тю-тю, китайози в а.ує

Як видно нам всім випадки, види втрат та збитків різні, але всі вони торкаються держ.гарантій. Ну що? Хто б з нас це все терпів у будь-якій побутовій ситуації дріб"язковій....Отож
показать весь комментарий
24.02.2023 22:01 Ответить
Мені здається, китайцям варто триматись подалі від корумпованої і кримінальної України 😂

Ми не образимось....
показать весь комментарий
25.02.2023 01:32 Ответить
як що перемовини без умов,
то про що домовлятися
показать весь комментарий
24.02.2023 21:48 Ответить
Китайцы считают, что главное встретиться и напиться, а дальше все решится легко
показать весь комментарий
24.02.2023 22:44 Ответить
закликаємо Китай вести переговори з Тайванем без попередніх умов! Чи ЕТО ДРУГОЄ???
показать весь комментарий
24.02.2023 21:48 Ответить
Тайвань для Китая это как Украина для рашки или как Крым для Украины?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:45 Ответить
не порівнюйте !!! Тайвань незалежно країна і союзник США, а Крим це Україна !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 00:00 Ответить
Зеля все зробить по феншую, не переймайтесь
показать весь комментарий
24.02.2023 21:49 Ответить
Закликаю Китай не закликати Україну і терористів до переговорів
показать весь комментарий
24.02.2023 21:49 Ответить
С кем говорить,?.... там ***** с чемоданом говна и стадо упоротых имперцев у руля....
пробовал ли Китай разговаривать с Уйгурами...??....
показать весь комментарий
24.02.2023 21:50 Ответить
СИ ИДИ ОТСО-СИ У *****
показать весь комментарий
24.02.2023 22:19 Ответить
MIR VO VSEM MIRE !!!!

показать весь комментарий
24.02.2023 21:51 Ответить
Відразу нах
показать весь комментарий
24.02.2023 21:52 Ответить
Треба створити китайцям кризу щоб вони нею займалися, а не лізли скрізь
показать весь комментарий
24.02.2023 21:52 Ответить
Таким краінам на кшталт Китаю, московіі, Ірану тощо не треба створювати кризу; вони самі з цим прекрасно пораються.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:44 Ответить
Закликаю Китай почати вторгнення в кацапстан з метою повернення історічєскі кітайськіх зємєль та справідлівості!.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:52 Ответить
Дійсно. Не слов'яни ж заснували Мацкву, а чингізіди. Вони краще розуміють, що таке "арбат" та "кремль".
показать весь комментарий
25.02.2023 08:39 Ответить
Та иди *****, что за долбоебы, что ещё что раз сказать надо? О чем тогда договариваться? Сдать все *****? Идите на жирный японский хер
показать весь комментарий
24.02.2023 21:52 Ответить
Членам Ради Безпеки ООН не варто помилятися з пропозиціями про «тимчасове або безумовне припинення вогню» в Україні, оскільки Росія використає такий крок для поповнення своїх сил і нового нападу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в п'ятницю, 24 лютого.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
Не ваша собача справа!
Сидіть у себе і не тявкайте!
Вас не цікавило те, що кацапи напали на Україну, а нас не цікавлять ваші думки.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
Мені один знайомий киргиз учооа пояснив логіку китайоз. Він каже, що ви європейці не розумієте мишлення азіатів. Так от, китайцям пофіг на Україну, а зараз вони протовкують свій мирний план, щоб Україна якось поступилася ОФІЦІЙНО бодай якимись територіями та щоб увесь світ це визнав. Тому що коли станеться такий прецедент, тоді Китаю взагалі ніщо не буде заважати юридично ні санкціями йти забирати сибірські землі в ослаблений рашці!!! Це підтверджує ще той факт, що паралельно китайці акцентують неможливість використання ядерної зброї, думаю вони зараз хочуть також продавити якусь згоду від расії про заборону ядерки, щоб під час майбутньої інтервенції у Сибір вони мали міжнародну підтримку...
показать весь комментарий
24.02.2023 22:09 Ответить
Тоді тому киргизу треба пояснити і логіку українців , яка виходить з того що українцям пох на китай і його срані - " мирні плани " . І що поступатись територіями в угоду жовтопиким , ми не збираємось .
Тому нехай шукають якісь інші шляхи щоб заволодіти Сибіром .
показать весь комментарий
24.02.2023 22:34 Ответить
І найкращий шанс - військовим шляхом. Причому у китайців не так багато часу - "Акно вазможностєй" закриється зразу ж після вигнання кацапів з усієї території України.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:55 Ответить
А мені от цікаво, ядерна війна не повинна вестись ніколи. Це вони про кого? В нас ядерної зброї нема, хіба що АЕС якусь підірвемо, наприклад Курську. Головне, підібрати час, коли дутиме потрібний вітер.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
Поки що я бачу, що Китай точно приєднався до ядерного шантажу. Тільки хитро, рашкою, підставляючи кремль - типу давайте йдіть на умови ***** бо вони кацапи ******* й можуть ядерку почати використовувати
показать весь комментарий
24.02.2023 21:54 Ответить
Это "вєсєннєє обостреніє"? Так ще 5 діб є, може попустить!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:54 Ответить
Гниды ускоглазые.
Выпустили короновирус с лаборатории в Ухане, убили сотни тысяч людей, ответствености не понесли.
Могли бы молчать, если совесть есть.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:55 Ответить
Поняття "китайці" та "совість"--не сумісні. Те саме й з москалями.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:30 Ответить
А не пойти ли тебе,представник Китаю в ООН на Хунь.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:55 Ответить
nu katsapy vzhe skazaly, sho minus te sho zahopleno, ne vstup u NATO i t.p. - tse typu ne umova?

a plan Zelens'kogo - umova?

tupi seluki kytaitsi
показать весь комментарий
24.02.2023 21:55 Ответить
"Без попередніх умов" це з кордонів московії та України на час Хрещення Русі?
Тоді точно ніяких умов не було! З того й починати треба!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:57 Ответить
Цікаво як буде виглядати фінсько-китайський кордон
показать весь комментарий
24.02.2023 21:57 Ответить
знають косоокі ******** що їх холуй московський відсмоктує і проїбе ось і бісяться бо це й їх поразка, дуже вже не хочуть вони програвати свою проксі-війну))
показать весь комментарий
24.02.2023 21:57 Ответить
Слів нема !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:59 Ответить
В результаті таких переговорів Україна отримає ще більшу війну, і не відомо чи матиме таку військову підтримку.
Це фактично кремлівський варіант Б, на випадок коли не вдалось окупувати Україну відразу, то захопити частинами.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:00 Ответить
Надо ещё китайской фуфловой вакцины купить для Украины,помочь братьям.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:02 Ответить
Недавняя эпидемия КОВИД видимо не проходит в "самой демократической стране мира Китае" без вавок в голове у населения, это точно. Не успели своих жмуриков, лежащих во дворах штабелями, посжигать окончательно, уже интересуются где б у других "порядок навести".
показать весь комментарий
24.02.2023 22:03 Ответить
Вузькопльоночна пуїта
показать весь комментарий
24.02.2023 22:06 Ответить
"Китай был крупнейшим торговым партнером Украины в 2020 году, Россия - третья"
показать весь комментарий
24.02.2023 22:06 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 22:09 Ответить
"В первой половине 2021 года Китай сохранил за собой статус крупнейшего торгового партнера Украины"
показать весь комментарий
24.02.2023 22:11 Ответить
УКРАЇНА цей зехер вже проходила з Фрау чим закінчилось- москалі підготовились і вчинили повномасштабне вторгнення. Тому такі перемовини не мають перспективи , нададуть москалям можливість до перегруппування концентрації ударних груп для нового наступу. Китаю це вигідно..... Тепер по суті.. Китай не відмовився від думки про надання військової допомоги москалям це повинно бути у приоритеті нашої дипломатії. І Товариш Сі як і Лукавий не сказали "ні"!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:14 Ответить
Це вони про убитих студентів на площі Тяньаньмэнь??!!
Мабуть, хотять домовитися за участі Українців про компенсації рідним або, щоб обидві сторони почали цілувати ноги статую Мао дзе дуна!!!
Це ж треба такий маразм пропонувати Українцям!!,
На таку зраду може погодитися тільки монорахамія !!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:16 Ответить
Гниды жолтомордые не призывают рашистов вывести войска чтобы война сама собой закончилась а они призывают жертву в дом которой влезли преступники, прекратить сопротивляться. сесть на кухне рядом с телами убитых и обсудить как жертва удовлетворит преступников? Вы там вообще страх потеряли?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:17 Ответить
Вибачте таварізчі китайці, але: "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Так з кім там можгно домовлятись???
показать весь комментарий
24.02.2023 22:19 Ответить
любители -сунь *** в чай идите на***...................................................
показать весь комментарий
24.02.2023 22:23 Ответить
Если бы кацапов и китайцев начали отправлять на исторические родины во всех странах мира, на планете стало бы чище и спокойней.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:24 Ответить
Китайськи хвойди прям всцикаються кипятком як не хочуть погрому рашки.Гниди
показать весь комментарий
24.02.2023 22:26 Ответить
Ну ось а президент на сьогоднішній пресконференції заявив що хоче поговорити з лідером Китаю,забуваючи що саме туди путін їздив напередодні вторгнення на благословення китаю тобто Китай грає на боці рашистів і так званий мирний план китаю таке враження що він погоджувався в москві ,жодної конкретики хто агресор і хто має вивести війська з окупованих тереторій головне зняти санкції з росії ,це не нагадує заглянути в очі путіну ,тобто Китай ворог.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:30 Ответить
Не понимаю, накуя цивилизованное общество вообще спрашивает мнение этого китая?
Цивилизация подразумевает справедливость....а в переговорах агрессора и жертвы какая справедливость? Тем самым китай поксзывает, что оно не цивилизованное....
показать весь комментарий
24.02.2023 22:35 Ответить
Він також заявив, що міжнародна спільнота має "рішуче виступати проти збройних нападів на АЕС чи на інші мирні ядерні об'єкти"
Так вроде как на ядерные обьекты нападает и обстреливает только рашка которая подчиняется не Западу а Китаю. Так что Китай является соучастником етих преступлений и пускай сам себя выпорет или угомонит своего вассала.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:42 Ответить
Пора аліЕкспрес в Україні закривати
показать весь комментарий
24.02.2023 22:44 Ответить
Китай все это и затеял в месте с мордором. Но свинособаки не выполнили работу. Теперь начинается грандиозная рецессия в поднебесной из за войны. Надо что то делать.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:50 Ответить
Ага , щас
показать весь комментарий
24.02.2023 22:53 Ответить
А оце вже х#я
показать весь комментарий
24.02.2023 23:18 Ответить
vsi chekaly vid Kytau dyvo, a vony vyishly na scenu i golosno perdnuly
показать весь комментарий
24.02.2023 23:42 Ответить
Та якось вже й не очікується від комуністичних таваріщєй нічого іншого, окрім гнилого бла бла бла.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:19 Ответить
ya dumav rashka pid kytaem hodyt', a vyishlo sho kytai pid rashkou... otaka fignya malyata
показать весь комментарий
24.02.2023 23:43 Ответить
искренне и от всей души хочется пожелать китаю восстания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с последующим отделением от китая и развалом китая на мелкие государства-провинции... искренне желаю и прошу Бога - подними китай на восстание против дерьмового руководства китая, скинь его и стань свободным...
показать весь комментарий
25.02.2023 07:49 Ответить
Червонопузих таваріщєй повністю викриває термін "украінська криза".
показать весь комментарий
25.02.2023 08:15 Ответить
Косорилиє - Пнх!
показать весь комментарий
25.02.2023 08:56 Ответить
 
 