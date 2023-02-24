Китай в Совбезе ООН: Призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дай Бин назвал дипломатические переговоры единственным путем для "урегулирования украинского кризиса" – так он назвал агрессивную войну, которую РФ ведет против Украины.
"Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий", - сказал представитель Китая на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
Дай Бин также предостерег от пересечения красной линии, которая заключается в применении ядерного оружия, на фоне угроз эскалации войны. "Не должна быть пересечена "красная линия" – ядерная война никогда не должна вестись", - подчеркнул представитель КНР.
Он также заявил, что международное сообщество должно "решительно выступать против вооруженных нападений на АЭС или другие мирные ядерные объекты". Заместитель постпреда Китая в ООН отметил важность безоговорочного соблюдения конвенции о ядерной безопасности и поддержании конструктивной роли МАГАТЭ в обеспечении безопасности на мирных ядерных объектах.
1. Державна зернова компанія України (ДПЗКУ) отримала кредитні кошти від чайни мільярди доларів, але не отримала ні зерна, ні відсотків, ні коштів. так відбувалось на протязі 3 років, з перехідними боргами, ДПЗКУ - банкрот у грудні 2021 (!) року - дєнюжки тю-тю...Бо тепер ще й форс-мажор. Кому тепер форс-мажор цікавий, якщо більшості китайозів жерти особливо то і нічого?
2. Запорож-Січ, слабо знаю питання, але ж дійшло до судових розборок, відповідно питання були, бо інакше все вирішу.ться у досудовому порядку. Дєнюшки - тю-тю. Там дєнюшки, інвестиції, які фсьо....
3. Інвестиції у сонячну програму інвест-няні -шмані - все зроблено, тариф не діє, дєнюшки тю-тю, китайози в а.ує
Як видно нам всім випадки, види втрат та збитків різні, але всі вони торкаються держ.гарантій. Ну що? Хто б з нас це все терпів у будь-якій побутовій ситуації дріб"язковій....Отож
Ми не образимось....
то про що домовлятися
пробовал ли Китай разговаривать с Уйгурами...??....
Сидіть у себе і не тявкайте!
Вас не цікавило те, що кацапи напали на Україну, а нас не цікавлять ваші думки.
Тому нехай шукають якісь інші шляхи щоб заволодіти Сибіром .
Выпустили короновирус с лаборатории в Ухане, убили сотни тысяч людей, ответствености не понесли.
Могли бы молчать, если совесть есть.
a plan Zelens'kogo - umova?
tupi seluki kytaitsi
Тоді точно ніяких умов не було! З того й починати треба!
Це фактично кремлівський варіант Б, на випадок коли не вдалось окупувати Україну відразу, то захопити частинами.
Мабуть, хотять домовитися за участі Українців про компенсації рідним або, щоб обидві сторони почали цілувати ноги статую Мао дзе дуна!!!
Це ж треба такий маразм пропонувати Українцям!!,
На таку зраду може погодитися тільки монорахамія !!
Цивилизация подразумевает справедливость....а в переговорах агрессора и жертвы какая справедливость? Тем самым китай поксзывает, что оно не цивилизованное....
Так вроде как на ядерные обьекты нападает и обстреливает только рашка которая подчиняется не Западу а Китаю. Так что Китай является соучастником етих преступлений и пускай сам себя выпорет или угомонит своего вассала.