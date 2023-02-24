РУС
Новости
5 409 21

Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" и вдвое увеличила количество кораблей

ракета,ракети,калібр

В Черном море враг вдвое увеличил корабельную группировку. Такие действия врага могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое - это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и 1 надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный "Калибрами"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами.

В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Віримо в ППО 🙏
24.02.2023 21:53 Ответить
Как бараны тупые, каждый раз с разбегу лобешником об бетонную стену
24.02.2023 21:55 Ответить
Ядерні бомбардувальники B-52 Stratofortress з'явилися в Естонії за 200 км від кордону з рфії. Все про що мріяв путін..
24.02.2023 21:56 Ответить
Щоб кацапи й на річницю повномасштабної війни ракетами не лупанули по мирним містам..... Прокляті тварюки!!!
24.02.2023 21:57 Ответить
ЩОБ ви здохли кацапські собаки !!!
24.02.2023 21:57 Ответить
Гидра жива и пока она жива, будет пожирать людей.... Верим, что скоро гидре отсекут голову...
24.02.2023 22:02 Ответить
Як їбанути по цьому кораблю?
24.02.2023 22:05 Ответить
Ніззя. Бо буде "ескалація".
24.02.2023 22:09 Ответить
Д'єрмак не дозволяє!
24.02.2023 22:13 Ответить
та херануть по тем кораблям так, чтоб у плешивого в кремле пломбы повылетали и хер отпал
24.02.2023 22:07 Ответить
24.02.2023 22:19 Ответить
То есть теперь 2 корабля?
24.02.2023 22:10 Ответить
Pora močitj v sortire.
25.02.2023 00:25 Ответить
МОЖЕ ЯК..........РАЗ ПЕРЕНОЧУЄМО .....
24.02.2023 22:21 Ответить
а не має чим в,ібати зразу по всіх прямо під час пуску їх першої ракети
і за руським кораблем, НААААХХХХУУУЙЙЙ
24.02.2023 22:25 Ответить
кацапи вночі планують ракетну атаку, не нехтуйте повітряну тревогу.
24.02.2023 22:29 Ответить
Напевно. Не дарма ж вони ракетоносії виставили.
24.02.2023 22:35 Ответить
і не тільки... не забувайте про стратег. авіацію.
25.02.2023 00:38 Ответить
 
 