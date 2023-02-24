Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" и вдвое увеличила количество кораблей
В Черном море враг вдвое увеличил корабельную группировку. Такие действия врага могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое - это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и 1 надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный "Калибрами"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами.
В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог.
