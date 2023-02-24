4 615 31
Евросоюз не смог договориться о новом пакете санкций против РФ из-за импорта каучука, - The Guardian
Высшие дипломаты Евросоюза третий день не могут договориться о десятом пакете санкций блока России.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Предполагается, что зашли в тупик переговоры по вопросу о торговле каучуком с Россией, поскольку Польша исключает требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука.
По данным Reuters, Польша заявила, что предлагаемые ограничения на импорт каучука из России в ЕС включают такую большую квоту освобожденного импорта и столь длительные переходные периоды, что на практике они не будут иметь никакого эффекта.
Топ комментарии
Юрій Вінгорськи
24.02.2023 22:07
Стрелок
24.02.2023 22:19
Марина Нечаева #553345
24.02.2023 22:23
десь в центрі європи, та щоб по торговому центру в час пік...
я не кровожадібний, але коли каучук оцінюють в життя сотень тисяч людей
рве дах.....
Ваша страна - ваша ответственность.
Ваша страна - ваша ответственность.
Украину не приняли по тем же причинам, по которым не приняли бы Габон и Кению. Несоответствие стандартам НАТО, отсутствие средств на перевооружение, отсутствие обязательства принять в НАТО.
Повзрослейте наконец.