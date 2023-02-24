Евросоюз не смог договориться о новом пакете санкций против РФ из-за импорта каучука, - The Guardian

Высшие дипломаты Евросоюза третий день не могут договориться о десятом пакете санкций блока России.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Предполагается, что зашли в тупик переговоры по вопросу о торговле каучуком с Россией, поскольку Польша исключает требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука.

По данным Reuters, Польша заявила, что предлагаемые ограничения на импорт каучука из России в ЕС включают такую большую квоту освобожденного импорта и столь длительные переходные периоды, что на практике они не будут иметь никакого эффекта.