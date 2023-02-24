Великобритания, Франция и Германия предлагают укрепить сотрудничество между Украиной и НАТО, даже если Киев не сможет деоккупировать все территории, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность укрепления сотрудничества между Украиной и НАТО после войны, даже если Киев не сможет вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации журналистов, это связано с тем, что некоторые западные партнеры сомневаются в возможности украинской армии освободить от российских окупантов всю территорию страны, в частности Крымский полуостров.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны. Сунак подчеркнул, что этот план должен быть включен в повестку ежегодной встречи Организации Североатлантического договора в июле.

"По словам французских, немецких и британских чиновников, через год после начала войны Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства рассматривают ее как способ повысить доверие к Украине и предоставить правительству страны стимул для начала переговоров с Россией", - пишет издание.

Уточняется, что официальные лица "осторожно заявили, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины".

"Но публичная риторика скрывает углубление сомнений политиков Великобритании, Франции и Германии по поводу того, что Украина сможет выгнать россиян из восточных областей и Крыма, который Россия контролирует с 2014 года", - сообщает издание.

При этом журналисты отмечают, что такая риторика резко контрастирует с публичными комментариями президента Байдена и других западных лидеров, которые на этой неделе призывали к единству в противостоянии российской агрессии.

The Wall Street Journal добавляет, что в Вашингтоне считают, что после войны Украина должна иметь достаточное вооружение для сдерживания любого нападения РФ в будущем.

