Великобритания, Франция и Германия предлагают укрепить сотрудничество между Украиной и НАТО, даже если Киев не сможет деоккупировать все территории, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность укрепления сотрудничества между Украиной и НАТО после войны, даже если Киев не сможет вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории.

По информации журналистов, это связано с тем, что некоторые западные партнеры сомневаются в возможности украинской армии освободить от российских окупантов всю территорию страны, в частности Крымский полуостров.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны. Сунак подчеркнул, что этот план должен быть включен в повестку ежегодной встречи Организации Североатлантического договора в июле.

"По словам французских, немецких и британских чиновников, через год после начала войны Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства рассматривают ее как способ повысить доверие к Украине и предоставить правительству страны стимул для начала переговоров с Россией", - пишет издание.

Уточняется, что официальные лица "осторожно заявили, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины".

"Но публичная риторика скрывает углубление сомнений политиков Великобритании, Франции и Германии по поводу того, что Украина сможет выгнать россиян из восточных областей и Крыма, который Россия контролирует с 2014 года", - сообщает издание.

При этом журналисты отмечают, что такая риторика резко контрастирует с публичными комментариями президента Байдена и других западных лидеров, которые на этой неделе призывали к единству в противостоянии российской агрессии.

The Wall Street Journal добавляет, что в Вашингтоне считают, что после войны Украина должна иметь достаточное вооружение для сдерживания любого нападения РФ в будущем.

+16
Если Украина не сможет деокупировать даже 1 кв.см своей территории и кацапии в конечном итоге это сойдет с рук, то пусть НАТО или США в отдельности готовятся воевать с КНДР за Южную Корею, с Китаем за Тайвань.......
24.02.2023 22:09 Ответить
+6
А вони і не припинялися. Чи "сайдьомся ґдєта пасєрєдінє" просто так з'явилося?
24.02.2023 22:14 Ответить
+5
Сможет
24.02.2023 22:34 Ответить
Если Украина не сможет деокупировать даже 1 кв.см своей территории и кацапии в конечном итоге это сойдет с рук, то пусть НАТО или США в отдельности готовятся воевать с КНДР за Южную Корею, с Китаем за Тайвань.......
24.02.2023 22:09 Ответить
24.02.2023 22:22 Ответить
війна за Тайвань невідворотна, незалежно від результатів війни в Україні. там питання тільки одне: коли?
а дивлячись на теперішні події в світі та на стан ВПК так званих цивілізованих країн, після керування усіляких меркелей та обам, а також на повну стовідсоткову залежність України від них, сумніви в повній деокупації України цілком обґрунтовані.
25.02.2023 09:36 Ответить
То зелений щось ''фантазує'' про закінчення війни без деокупації Криму. А тепер ще від цих заявочки... Це що, вже якісь ''підкилимні договорняки'' почалися?
24.02.2023 22:10 Ответить
А вони і не припинялися. Чи "сайдьомся ґдєта пасєрєдінє" просто так з'явилося?
24.02.2023 22:14 Ответить
вони і не припинялися - Оман згадайте !!! це зелене криворагульне наркоманське лайно яке було готове продати Україну українців за дешеву кацапську електрику длчя метолокомбінатів олігарха коломойського та можливість смішити кацапів на мацковії, знімати за кацапські гроші тупі 95-анальні серіальчики, за квартири в мацкві, Криму !!!

24.02.2023 23:27 Ответить
То есть Зе им уже сказал,что в сторону Крыма даже пердеть в Украине запретят.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:13 Ответить
поки ******* не будуть знати що Українські ракети дістануть москву та пітєр,
доти вони будуть нападати
через рік, десять, сто років......
показать весь комментарий
24.02.2023 22:13 Ответить
Значит не сможет.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:26 Ответить
Сможет
показать весь комментарий
24.02.2023 22:34 Ответить
Пропозиція гарна, приймається! Але звільнимо усе!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:50 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:54 Ответить
Україна деокупує всі свої території!
Україна буде в НАТО !
показать весь комментарий
24.02.2023 22:58 Ответить
нужны разные сценарии, безусловно. Ультиматумы в стиле «все или ничего», «или я или…» огорчают тех, на чьи деньги предполагается бороться до полного поражения мирового зла. То есть, спонсоры согласны, что зло - это зло, хотя с ним можно, в принципе, выгодно торговать. Они согласны, что зарвавшемуся злу надо давать отпор. Они согласны, что жертва зла вызывает искреннюю симпатию и желание помочь. Но ни один политик в демократическом мире не идет на выборы, обещая бороться с мировым злом до полной победы, не жалея налогов и жизней своих избирателей.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:49 Ответить
 
 