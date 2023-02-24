Великобритания, Франция и Германия предлагают укрепить сотрудничество между Украиной и НАТО, даже если Киев не сможет деоккупировать все территории, - The Wall Street Journal
По данным The Wall Street Journal, Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность укрепления сотрудничества между Украиной и НАТО после войны, даже если Киев не сможет вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По информации журналистов, это связано с тем, что некоторые западные партнеры сомневаются в возможности украинской армии освободить от российских окупантов всю территорию страны, в частности Крымский полуостров.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны. Сунак подчеркнул, что этот план должен быть включен в повестку ежегодной встречи Организации Североатлантического договора в июле.
"По словам французских, немецких и британских чиновников, через год после начала войны Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства рассматривают ее как способ повысить доверие к Украине и предоставить правительству страны стимул для начала переговоров с Россией", - пишет издание.
Уточняется, что официальные лица "осторожно заявили, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины".
"Но публичная риторика скрывает углубление сомнений политиков Великобритании, Франции и Германии по поводу того, что Украина сможет выгнать россиян из восточных областей и Крыма, который Россия контролирует с 2014 года", - сообщает издание.
При этом журналисты отмечают, что такая риторика резко контрастирует с публичными комментариями президента Байдена и других западных лидеров, которые на этой неделе призывали к единству в противостоянии российской агрессии.
The Wall Street Journal добавляет, что в Вашингтоне считают, что после войны Украина должна иметь достаточное вооружение для сдерживания любого нападения РФ в будущем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а дивлячись на теперішні події в світі та на стан ВПК так званих цивілізованих країн, після керування усіляких меркелей та обам, а також на повну стовідсоткову залежність України від них, сумніви в повній деокупації України цілком обґрунтовані.
https://uploads.disquscdn.com/images/3373624be1bd3817162cc9d1d4e4e5961e98198afee0a3409cb11a3b6e2beaf9.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/7742b222b9c96c6a44424b12549713faa609d82da7f14564d1d20582127ffd7f.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png
https://pbs.twimg.com/media/Fn5YFHAXkBQR8b2?format=jpg&name=large
https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg
доти вони будуть нападати
через рік, десять, сто років......
Україна буде в НАТО !