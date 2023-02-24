Россия должна прекратить войну и полностью вывести войска из Украины - лидеры ОБСЕ

Лидеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Россию прекратить войну, развязанную против Украины.

Совместное заявление Тройки ОБСЕ (действующего, бывшего и следующего глав ОБСЕ) - министров иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, Польши Збигнева Рау и Финляндии Пекки Хаависто, генерального секретаря ОБСЕ Гельги Марии Шмид, президента Парламентской ассамблеи сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня уже год, как украинский народ вынужден противостоять незаконной, неоправданной и непровоцированной агрессивной войне России против его страны. Его стойкость и мужество перед лицом невероятных и бессмысленных разрушений глубоко вдохновляют", - говорится в заявлении.

Лидеры ОБСЕ отмечают, что эта война представляет угрозу европейской и глобальной безопасности и стабильности.

"Это – огромная человеческая трагедия. Крайне важно обеспечить ответственность за нарушение и злоупотребление правами человека и международного гуманитарного права. Россия должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права", - заявили они.

В заявлении подчеркивается, что нужно сделать невозможным "безнаказанность за международные преступления, совершенные в Украине и против нее, в том числе за военные преступления и преступление агрессии", а "виновные должны быть привлечены к ответственности".

"Наше сегодняшнее послание четкое: российская агрессия должна прекратиться. Россия должна прекратить нарушение международного права, а также принципов и обязательств ОБСЕ", - заявило руководство ОБСЕ.

Лидеры Организации подтвердили, что поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно-признанных границ, а также признают ее неотъемлемое право на самооборону.

"Мы подтверждаем наше требование к России немедленно прекратить войну и полностью и безоговорочно вывести свои войска из Украины", – говорится в заявлении.