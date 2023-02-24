Разведка США: Москва ведет переговоры с Пекином о поставках оружия и боеприпасов, - CNN
По данным разведки США, Китай рассматривает возможность передать России беспилотники и стрелковые боеприпасы.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Агентство ссылается на три источника, знакомых с данными разведки, утверждающих, что окончательного решения в Пекине еще не принято, но переговоры между Россией и Китаем о поставках вооружений продолжаются.
Источники утверждают, что с начала вторжения в Украину Россия неоднократно спрашивала у Китая дроны и боеприпасы, и возможность таких поставок активно обсуждается в китайском руководстве в последние несколько месяцев.
Речь идет, по информации разведки, скорее всего, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако такие поставки означают значительное усиление поддержки России Китаем. До сих пор военное сотрудничество Кремля с китайскими компаниями ограничивалось поставкой в РФ защитного снаряжения (каски, бронежилеты) и спутниковых снимков.
