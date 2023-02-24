РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости
8 082 35

Разведка США: Москва ведет переговоры с Пекином о поставках оружия и боеприпасов, - CNN

путін,цзіньпінь

По данным разведки США, Китай рассматривает возможность передать России беспилотники и стрелковые боеприпасы.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Агентство ссылается на три источника, знакомых с данными разведки, утверждающих, что окончательного решения в Пекине еще не принято, но переговоры между Россией и Китаем о поставках вооружений продолжаются.

Источники утверждают, что с начала вторжения в Украину Россия неоднократно спрашивала у Китая дроны и боеприпасы, и возможность таких поставок активно обсуждается в китайском руководстве в последние несколько месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай в Совбезе ООН: Призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий

Речь идет, по информации разведки, скорее всего, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако такие поставки означают значительное усиление поддержки России Китаем. До сих пор военное сотрудничество Кремля с китайскими компаниями ограничивалось поставкой в РФ защитного снаряжения (каски, бронежилеты) и спутниковых снимков.

боеприпасы (2398) Китай (3123) оружие (10397) разведка (4220) россия (96895) США (27706)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
а зе-лупа буде писати листи таварсічу сі "с виражєнієм гатовнасті встрєтіться", а зелена шобла потиратиме рученята у надії (сподіваюся, марній) одержати бабло з жовтосраких комуняк, аби не довелося звітувати перед заходом за гроші, які дає він...
показать весь комментарий
24.02.2023 23:17 Ответить
+8
Там всего уже не хватает. Слишком интенсивная война.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:32 Ответить
+6
Ну а жовтопикі будуть робити круглі очі і показово обуоюватися: "Ти ви шо???Як ви могли навть подумати таке???"
показать весь комментарий
24.02.2023 23:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а жовтопикі будуть робити круглі очі і показово обуоюватися: "Ти ви шо???Як ви могли навть подумати таке???"
показать весь комментарий
24.02.2023 23:03 Ответить
за узкими глазами ПРАВДЫ невидно
показать весь комментарий
24.02.2023 23:13 Ответить
У лаптєй вже набоїв не вистачає?
показать весь комментарий
24.02.2023 23:15 Ответить
А ты думал, почему вагнеровцам не дают уже снаряды?
показать весь комментарий
24.02.2023 23:19 Ответить
Мова про набої (патрони).
показать весь комментарий
24.02.2023 23:23 Ответить
Там всего уже не хватает. Слишком интенсивная война.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:32 Ответить
Як же ***** збиралось воювати з усім світом? Можем паффтаріть.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:41 Ответить
a vin i ne zbyravsya, hotiv zahopyty Ukrainu za 3 dni i Tsareva posadyty pravyty
показать весь комментарий
25.02.2023 00:25 Ответить
а зе-лупа буде писати листи таварсічу сі "с виражєнієм гатовнасті встрєтіться", а зелена шобла потиратиме рученята у надії (сподіваюся, марній) одержати бабло з жовтосраких комуняк, аби не довелося звітувати перед заходом за гроші, які дає він...
показать весь комментарий
24.02.2023 23:17 Ответить
а тим часом наш Кевлар в єдиному екземплярі воює проти росіян.... як і Богдана https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********


доволі не погана маловідома розробка... ще не знищений
показать весь комментарий
24.02.2023 23:26 Ответить
Проте пан Данілов стверджує що ми "готувалися" до війни...до шашликів ми готувалися...
показать весь комментарий
25.02.2023 01:47 Ответить
Брешит , что они ликвидировали рашистскую агентуру , назначив -ТАТАРОВА, дерьмака, деркача,демченко Баканова, наумова, портнова,Смирнова, …………………
показать весь комментарий
25.02.2023 08:15 Ответить
ty kto takoi? davai do svidaniya!
показать весь комментарий
24.02.2023 23:52 Ответить
***** иди.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:10 Ответить
u nih bezlimit na patrony? ty, navernoe, i v vechnyi dvigatel' verish?
показать весь комментарий
24.02.2023 23:54 Ответить
Не безлммит. Но их дохера.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:12 Ответить
skol'ko? skol'ko proizvodyat? skol'ko tratyat?
показать весь комментарий
25.02.2023 00:20 Ответить
Я думаю *****. Судя по данным за последний квартал 22 года в РФ снизился % бедности. Одни пошли на утилизацию в Украину, вторые пошли на фабрики, которые как там говорят работают в 4 смены. Но чего вы к патронам докопались, там еще со времен совка запасов мое почтение. Все решает исключительно мощности по производству танков, бмп, арты, ракет и снярядов. Это большая война. Какие нахер патроны.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:55 Ответить
Ось і ще один з пунктів мирного плану китайців.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:50 Ответить
vse virno, koly man'yak gvaltue zhertvu, treba dopomogty man'yaku...
показать весь комментарий
24.02.2023 23:51 Ответить
А чего было ожидать от этих лицемеров при полном отсутствии у них совести и морали.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:27 Ответить
Жовтопикі скучили за санкціями і мискою рису на день.
Разом із США можемо організувати і санкції, і голодуху в чайні
показать весь комментарий
25.02.2023 01:20 Ответить
Ви що...наша влада навпаки планує поставки зерна до Китаю ..."партньори"...
показать весь комментарий
25.02.2023 01:44 Ответить
На одному каналі писали, що китайози переходять на натівський калібр 155. тому в них снарядів 152 калібру як гною. от і можуть вони їх, наприклад, через КНДР чи Іран кацапам сплавляти.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:31 Ответить
Значит будут поставлять через третьи страны. Ось зла окончательно сформировалось.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:35 Ответить
Косоокі напряму передавати кацапам нічого не будуть. Вони засцять, що Штати і ЄС введуть санкцій і тоді жовтосракі попруться на кацапстан остаточно займати сибірські території. На кацапстані вже волають, що ху*ло вже домовився з косооким сі про здачу територій китайозам в обмін на зброю відомої якості "мадє ін чайна". Вони на тому китаї "кузнєчіков" вже їдять, а з санкціями перейдуть на кацапську "лєбєду" і що тоді сі робити - "китайський мур" від розвалу цементувати?...
показать весь комментарий
25.02.2023 01:35 Ответить
А найвеличніший хоче домовлятися з Китаєм про продаж зерна...ото краса...ми Китаю зерно а вони рашці зброю...здобули...
показать весь комментарий
25.02.2023 01:43 Ответить
вчера в аэропорт Борисполь прибыли два военно-транспортных самолёта ВВС Турции A400М Atlas. Грузоподъёмность одного борта 37 тонн.
показать весь комментарий
25.02.2023 02:04 Ответить
И ЧТО ОСТАНЕТСЯ С УКРАИНЫ?
показать весь комментарий
25.02.2023 07:25 Ответить
Що залишиться від твоєї армії, поки вони там про щось домовляються? Зустрічай твоїх чмобіків у цинкових трунах з-під Бахумуту
показать весь комментарий
25.02.2023 08:20 Ответить
Деякі комуняки, звичайно, будуть махати шашками, на те вони і комуняки, щоби вести таку агресивну демагогію. Але найбільший вплив у Китаї мають не ці шизануті комуняки, а сотні олігархів-мільярдерів, які збагатилися та збагачуються на торгівлі з Заходом та стоять за комуністричною владою, а Президіум китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів, бо їх діти навчаються у США та її долари лежать на іностраних рахунках і вони ніколи не стануть сильно конфліктувати з заходом. Шантажувати будуть, у тому числі і ведучі такі начеб-то переговори. Але якщо і вирішили б постачати зброю, то вже давно зробили б це, поки Путін був на ще коні, і не з'явилося жодної об'єктивної причини почати постачати зброю саме зараз, навпаки ніхто вже не стане покладатися на ного, ідучі на шалені втрати, бо він все пр0срав
показать весь комментарий
25.02.2023 08:32 Ответить
 
 