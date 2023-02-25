Принятый закон о питании в Минобороны содержит норму, позволяющую уклоняться от публикации цен на продукты, - Николов

Журналист Юрий Николов заявил, что принятый Верховной Радой закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны позволяет уклоняться от публикации цен на продукты, если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню".

Николов отметил: "Верховная Рада приняла закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны. Это ровно то, о чем я писал в своей статье с самого начала: "...достаточно просто вернуть для публикации в Prozorro данные о цене за единицу товаров, которые покупает Минобороны. Не об объемах контрактов. Не об адресах складов. Только о цене картофеля, бронежилетов и берцов".

Но насколько я понял, принятая редакция позволяет Резникову петлять. Ибо в законе требуется обнародовать цены продуктов из каталогов. Но если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню" – снова можно не публиковать. Потому что закон не требует обнародовать цены по "рационам". Потому что он же о нынешних каталогах)))".

Также журналист отметил, что Анастасия Радина, Александра Устинова и ЦПК проделали гигантскую работу по продвижению этой простой нормы в законе.

"Если и когда контракты будут в конце концов открыты, вы поймете, почему Резников до сих пор не обнародует накладных)) Спетлять не дадим", - резюмировал Николов.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.