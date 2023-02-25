РУС
Принятый закон о питании в Минобороны содержит норму, позволяющую уклоняться от публикации цен на продукты, - Николов

харчування,військових

Журналист Юрий Николов заявил, что принятый Верховной Радой закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны позволяет уклоняться от публикации цен на продукты, если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Николов отметил: "Верховная Рада приняла закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны. Это ровно то, о чем я писал в своей статье с самого начала: "...достаточно просто вернуть для публикации в Prozorro данные о цене за единицу товаров, которые покупает Минобороны. Не об объемах контрактов. Не об адресах складов. Только о цене картофеля, бронежилетов и берцов".

Но насколько я понял, принятая редакция позволяет Резникову петлять. Ибо в законе требуется обнародовать цены продуктов из каталогов. Но если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню" – снова можно не публиковать. Потому что закон не требует обнародовать цены по "рационам". Потому что он же о нынешних каталогах)))".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о прозрачности в закупках Минобороны

Также журналист отметил, что Анастасия Радина, Александра Устинова и ЦПК проделали гигантскую работу по продвижению этой простой нормы в законе.

"Если и когда контракты будут в конце концов открыты, вы поймете, почему Резников до сих пор не обнародует накладных)) Спетлять не дадим", - резюмировал Николов.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

Топ комментарии
+46
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
показать весь комментарий
25.02.2023 00:09
+41
показать весь комментарий
25.02.2023 00:55
+40
показать весь комментарий
25.02.2023 00:14
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
показать весь комментарий
25.02.2023 00:09
Тим більше, коли гниди є українськими лише за громадянством, а за походженням і світоглядом - далекі від українців. Але українські дебіли їх обрали. Після 2010 етнічних українців у владі і не видно за кацапами і пейсами - і результати відповідні
показать весь комментарий
25.02.2023 01:38
А хто допустив? Допустила УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА. Чомусь вектор руху України з 90-х визначали письменники і колишні функціонери КПРС - апріорі найбільш продажна частина суспільства. Резльтат? маємо те, що маємо. А потрібно, щоб Україною правили генерали, які знають ціну незалежності і суверенітету.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:45
100%!!!
показать весь комментарий
26.02.2023 07:30
******, теперь можно пилить бабло СМЕЛО !!!! БРАВО ЗЕЛЯ !!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 00:10
суки зелені даліхочуть красти !!! коли вони вже нажруться ???
показать весь комментарий
25.02.2023 00:10
Велике крадівництво продовжується.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:13
Ніколи. Клептомани не можуть самостійно припинити красти. Без допомоги тут ніяк.
показать весь комментарий
25.02.2023 01:04
головний біль найефективніше лікує гільйотина
показать весь комментарий
25.02.2023 09:00
показать весь комментарий
25.02.2023 00:14 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 00:17
показать весь комментарий
25.02.2023 09:27
Якщо є каталог харчів,то меню чи раціон складається з цього каталогу. Меню це і є сам каталог, а раціон це підрахунок калорій, вітамінів, тд.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:15
Так, Ви там не плутайте найвеличнішого дієтолога.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:17
А дійсно, коли ви готуєте обід,то складаєте меню з каталогу наявних харчів, а потім прораховуєте грами, корисність і тд.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:22
Караул..я їх не рахую))
показать весь комментарий
25.02.2023 00:27
Тобто картопля тепер поштучно буде??
показать весь комментарий
25.02.2023 00:16
Макарони теж.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:18
Тоді тільки павутинку й зірочки нехай закупають!)))
показать весь комментарий
25.02.2023 00:21
Борідку висмикнути по волосині, а на лисину щохвилини гидити.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:20
Вже чотири роки ця наволоч зайнята виключно тим, що вишукує способи, як обійти закон та узаконити беСпредел.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:27
Ну так не зря же Татарова и ему подобных держат в команде.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:30
Офтоп, не по темі. Таке часто на ютубі ? Зображення не зміг залити.

https://kept.com.ua/M72/РІК_-_авторський_документальний_проєкт_Дмитра_Комарова__Частина_перша.png
показать весь комментарий
25.02.2023 00:28
Великий борец Нации, всех поборол. И олигархов и российское присутствие в Украине и Киев деокупировал... А вот с коррупцией что то никак.
P.s. Ну раз побороть не получается, тогда надо возглавить. В этом их зе-***** преуспела, как никто другой.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:29
Даремно Ви так.
Чоловічище героїчно відбив 12 штурмів на ОП, при цому харчувався виключно мівіною ледве розбавленою теплою водою, а так його.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:27
показать весь комментарий
25.02.2023 00:55 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 09:31
Нічо сєбє що задумали, хотіли відважних захисників України з міністерства яєць залишити без мільярдних премій після нових контрактів? А харчєватца чим будуть ці поважні свині?
показать весь комментарий
25.02.2023 01:03
показать весь комментарий
25.02.2023 02:37 Ответить
бовтун
показать весь комментарий
25.02.2023 09:05
це 5 (п'ять) балів!!!! Номінація на "фото" місяця!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:39
Анекдотична історія. Птахофабрика бере кредит в Держбанку, вказує на що, надає заставу, банк погоджується. Мета купівля сортових яєць за кордоном для вирощування курей-*******. Через два роки фабрика лежить, банк звертається з позовом про накладення арешту на предмет застави. Іде суд, позичальника нема, представник банку, супроводжуваний СБУ, заявляє вимогу про арешт предмету застави, яка складається.....з поголів'я молодняка курей. Суддя почав сміятись, згодом починають сміятись усі. В кінці кінців докликались ліквідатора, той пояснив, що з радістю виконає, але поголівя не було, не має і не буде.
А суть проста для пересічного. Кредит взяли, поділили, взяли в суді рішення щодо відсутності застави, кредит списали і окей. Так і тут - продавець продає по 6 грн,, бо візьме по 17, залишаться сліди, а покупець купує за 17,11 грн по дорозі розходяться по якорним пайщикам. Чому саме продукти - бо облік неможливий. Так само як відра,віники, папір тощо. Так само будуть торгувати словом -раціон, там ще легше буде.
показать весь комментарий
25.02.2023 03:51
А яйця як будуть рахувать? Окремо жовток і білок, два замість одного, це скільки ж грошенят натирить тільки на яйцях можна!
показать весь комментарий
25.02.2023 04:26
Чому закриті коментарі до даного матеріалу ? https://biz.censor.net/resonance/3401726/vidjym_oblgaziv_firtasha_chomu_monopoliya_naftogazu_moje_staty_seredovyschem_dlya_koruptsiyi
показать весь комментарий
25.02.2023 07:21
Коли йдеться про монополію не можуть бути не які коментари !
показать весь комментарий
25.02.2023 12:28
Ворьё присосалось к госбюджету, всё так по-домашнему, а тут какие-то журналисты мешают обогащаться за чужой счёт.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:30
а ***** тоді цей закон
давайте саджати щоб підсудний не знав за що
відбирати майно без пояснень
показать весь комментарий
25.02.2023 08:35
Та ото і сьогодні в Spiegel пишуть про українську корупцію. Прикриваючись війною, Зеленський і його охфіс зробили все аби вернутися в часи Януковича. Позакривали медіа, Прозорро, , заборонили мітингувати. Вони почувають себе безкарними і захищеними від ворога, бо їхні сраки захищають наші хлопці. Цікаво, якщо вийти на мітинг, то будуть поліціянти кидати активістів в каталажку?
показать весь комментарий
25.02.2023 08:57
А що, були сумніви? Поки зетварин не почнуть залежати на палі, толку не буде!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 09:04
Все як на Роісє - якщо щось визиває незручні питання, треба це засекретити.

В той час, коли сотні тисяч українців бьються насмерть за свободу, ЗЄ перетворює Україну на Білорусь.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:05
Диктатура не пройдёт.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:12
кончені!
показать весь комментарий
25.02.2023 10:16
Та зрадники !
показать весь комментарий
25.02.2023 12:25
Зелохи схавають все, так само як схавали кілограмові яйця! Зате у них є *************************** - Боневтік-1й!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:52
а кто сомневался
показать весь комментарий
25.02.2023 12:12
Чому не повернутися до старої системи харчування? Національна гвардія досі харчуеться за нею і зовсім не схудла. Треба прибирати експерімент Полторака!
показать весь комментарий
25.02.2023 13:46
Просто гниди зелен
показать весь комментарий
25.02.2023 15:26
А як робило КАЗАЦТВО при такому розкладі??? Хай "рада", "зелені" та їм подібні листануть ІСТОРІЮ КОЗАЦТВА!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:09
Тобто варіант "не красти, хоча б під час війни і хоча б у армії" не розглядався?
показать весь комментарий
25.02.2023 18:02
показать весь комментарий
25.02.2023 19:22 Ответить
Стефанчук-Зеленський, мабуть, пильнують, щоб мародери на крові від Шмигаля-Резнікова, не крали на потребах та послуг
Кров Українців не водиця, привладним треба відзвітуватися!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:24 Ответить
Зі злодіїв чесних не зробиш...
показать весь комментарий
25.02.2023 19:35 Ответить
ЗЕгниды, валите в ОТСТАВКУ!!
показать весь комментарий
25.02.2023 20:44 Ответить
Зараз й не дізнаєшся скільки яйця Резнікова коштують
показать весь комментарий
25.02.2023 20:57 Ответить
 
 