Принятый закон о питании в Минобороны содержит норму, позволяющую уклоняться от публикации цен на продукты, - Николов
Журналист Юрий Николов заявил, что принятый Верховной Радой закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны позволяет уклоняться от публикации цен на продукты, если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Николов отметил: "Верховная Рада приняла закон о раскрытии цены продовольствия по контрактам Минобороны. Это ровно то, о чем я писал в своей статье с самого начала: "...достаточно просто вернуть для публикации в Prozorro данные о цене за единицу товаров, которые покупает Минобороны. Не об объемах контрактов. Не об адресах складов. Только о цене картофеля, бронежилетов и берцов".
Но насколько я понял, принятая редакция позволяет Резникову петлять. Ибо в законе требуется обнародовать цены продуктов из каталогов. Но если Минобороны переназовет их "рационами" или "меню" – снова можно не публиковать. Потому что закон не требует обнародовать цены по "рационам". Потому что он же о нынешних каталогах)))".
Также журналист отметил, что Анастасия Радина, Александра Устинова и ЦПК проделали гигантскую работу по продвижению этой простой нормы в законе.
"Если и когда контракты будут в конце концов открыты, вы поймете, почему Резников до сих пор не обнародует накладных)) Спетлять не дадим", - резюмировал Николов.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
P.s. Ну раз побороть не получается, тогда надо возглавить. В этом их зе-***** преуспела, как никто другой.
Чоловічище героїчно відбив 12 штурмів на ОП, при цому харчувався виключно мівіною ледве розбавленою теплою водою, а так його.
А суть проста для пересічного. Кредит взяли, поділили, взяли в суді рішення щодо відсутності застави, кредит списали і окей. Так і тут - продавець продає по 6 грн,, бо візьме по 17, залишаться сліди, а покупець купує за 17,11 грн по дорозі розходяться по якорним пайщикам. Чому саме продукти - бо облік неможливий. Так само як відра,віники, папір тощо. Так само будуть торгувати словом -раціон, там ще легше буде.
давайте саджати щоб підсудний не знав за що
відбирати майно без пояснень
В той час, коли сотні тисяч українців бьються насмерть за свободу, ЗЄ перетворює Україну на Білорусь.
Кров Українців не водиця, привладним треба відзвітуватися!!!