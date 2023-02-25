Украина не соглашается минимум с одним пунктом "мирного плана", который предложил Китай, - Кулеба
Украинская сторона изучает предложения Китая по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, но они, как и другие аналогичные инициативы, должны соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам в пятницу после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы видели финальную версию плана вчера вечером. Есть определенные элементы, с которыми мы соглашаемся. Есть, по крайней мере, один элемент, с которым мы не соглашаемся – об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции – важный инструмент. Но в целом это интересный документ". Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", – отметил Кулеба.
Министр положительно оценил тот факт, что Китай "изложил собственную всестороннюю позицию по этой войне".
"Да должны четко заявить: вчера 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться. И что угодно, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей отвечать", - подчеркнул он.
Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку 500 000 тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» Володимира Люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
мирном- хитром плане* нет пункта про вывод росийских войск и восстановление границ Украины до 91 года ето ничего страшного?
Повага до суверенітету всіх країн Джерело:
Що якби натякає на офіційну карту ООН і те що рф порушує суверенітет України. Хоча можна трактувати і по іншому бо рф включила землі в свою конституцію, но є нюанс цим вона зробила себе не суверенною так як ці землі ніхто не визнає та не поважає...
Якщо Д'єрмак і Агрохімія тримають тебе у заручниках, шмигальни лівим оком!
Але найвеличніший хоче зустрічі, а США дивляться на усе це і думають ти шо дибіл??
Гарну аналітику Китаю описав Артур Харитонов "https://www.youtube.com/watch?v=23xYjsrtYTs&t=5s Регулювання народжуваності в Китаї. Від штрафів за народження до заборони абортів". І про це треба говорити.
Попробувати якось отримати волонтерку від Китаю, а ще краще зброю у вигляді пари десятків танків.
Но для цього їх треба переконати що з рф вони не тільки програють, но і скоріше за все будуть знищені, і мінімум їх чекатиме доля ссср. Треба показати їм переваги бути з Україною і можливі бонуси у вигляді розумного тихого дерибану ресурсів рф та можливості збереження глобальної торгівлі і доступності ринків для Китая.
Поки війна раша в Китай продає всі ресурси нижче ринку, повністю відкрила свій ринок, віддає всі свої військові розробки....
Єдине що спонукало зараз Китай вилізти, це можливість надання нам авіації і що може призвезти до розвалу раші або до ядерки.... В результаті чайна втратить постачальника ресурсів і буде залежати знову від Австралії і штатів...
А пліснявих зрадників практично все влаштовує
А тих що з іноземним прапором ви взагалі ніякого морального права не маєте щось писати чи радити...