Украина не соглашается минимум с одним пунктом "мирного плана", который предложил Китай, - Кулеба

Украинская сторона изучает предложения Китая по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, но они, как и другие аналогичные инициативы, должны соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам в пятницу после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы видели финальную версию плана вчера вечером. Есть определенные элементы, с которыми мы соглашаемся. Есть, по крайней мере, один элемент, с которым мы не соглашаемся – об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции – важный инструмент. Но в целом это интересный документ". Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", – отметил Кулеба.

Министр положительно оценил тот факт, что Китай "изложил собственную всестороннюю позицию по этой войне".

"Да должны четко заявить: вчера 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться. И что угодно, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей отвечать", - подчеркнул он.