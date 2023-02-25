РУС
18 755 57

Украина не соглашается минимум с одним пунктом "мирного плана", который предложил Китай, - Кулеба

дмитро,кулеба

Украинская сторона изучает предложения Китая по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, но они, как и другие аналогичные инициативы, должны соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам в пятницу после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы видели финальную версию плана вчера вечером. Есть определенные элементы, с которыми мы соглашаемся. Есть, по крайней мере, один элемент, с которым мы не соглашаемся – об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции – важный инструмент. Но в целом это интересный документ". Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай в Совбезе ООН: Призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий

Министр положительно оценил тот факт, что Китай "изложил собственную всестороннюю позицию по этой войне".

"Да должны четко заявить: вчера 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться. И что угодно, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей отвечать", - подчеркнул он.

+38
а там взалагі є з чим погоджуватися, як на мене один набір загальних фраз, які потім можна трактувати порізному, типу "ми за усе хороше - проти усього поганого" ??? дуде ******* червовим "мінськом" що за маячня ??? так званий "китайській план" - це план повільної капітуляції України перед агресором, написаний в мацкві !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
25.02.2023 01:01 Ответить
+18
- не погоджується з існуванням Росіі
25.02.2023 01:01 Ответить
+17
А то что в етом *мирном- хитром плане* нет пункта про вывод росийских войск и восстановление границ Украины до 91 года ето ничего страшного?
25.02.2023 01:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай «миротворець»?

Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.

Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.

Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.

Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.

І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.

Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку 500 000 тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.

За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.

Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» Володимира Люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
25.02.2023 11:17 Ответить
25.02.2023 01:01 Ответить
Там есть первый пункт - уважать территориальную целостность Украины. Вот от этого нужно плясать - если выполняется первый пункт - значит орки уходят со всех захваченных территорий, включая Крым - тогда очень даже можно разговаривать по остальным пунктам. Если первый же пункт не выполняется - то и о других даже говорить нечего
25.02.2023 10:17 Ответить
там має бути написано конкретно: виведення кацапського окупаційного контенгенту з окупованих українських земель до стількито год.хв такого числа, можливо з розбивкою по-областях, наприклад з Херсонської, Запоріжської до такого то числа, з Луганської, Донецької, Харківської до такого, з Криму до такого !!! усе решта від лукавого !!! Амінь !!!
25.02.2023 10:27 Ответить
Мова в першому пункті йшла про суверенітет. А ви тут щось про територіальну цілісність заливаєте!
25.02.2023 12:17 Ответить
Я поняв, що Кулебі цей план треба вивчити на ізусть і здати зачьот китайцям.
25.02.2023 01:11 Ответить
Помимо «односторонних санкций», там речь еще идет о необходимости прекратить поставки вооружений, поскольку это приводит к дальнейшей эскалации. И в этом, а также в отмене санкций, и состоит цель сего плана
25.02.2023 01:19 Ответить
25.02.2023 01:21 Ответить
Кулеба это не заметил.
25.02.2023 01:23 Ответить
ні звичайно !!! українці на це ніколи не погодяться !!! має повне повернення українських земель, плю гарантії безпеки для України - негайний вступ в НАТО та ЄС !!!
25.02.2023 10:32 Ответить
Ну взагалі то залежить як трактувати бо першим пунктом йде це:

Повага до суверенітету всіх країн Джерело:

Що якби натякає на офіційну карту ООН і те що рф порушує суверенітет України. Хоча можна трактувати і по іншому бо рф включила землі в свою конституцію, но є нюанс цим вона зробила себе не суверенною так як ці землі ніхто не визнає та не поважає...
25.02.2023 10:34 Ответить
Да кремлевскому режиму на****рать на официальную карту ООН. Они скажут у нас свой суверенитет и давафте давите на Украину чтобы она на ето согласилась. Мол, вы же не хотите опять возобновление войны. И все орбаны, трампы, макроны, шольцы и тд. опять будут давить на Украину а не на рашку. Потому что у рашки есть *аргумент* как одном фильме. Ето ЯО и деньги. В крайнем случае рашисты переживут то что мир не официально не признает окупированные территории. Рашистов ето тоже устраивает, как они сами признаются. Крым 10 лет не признавали, тем не менее под разными предлогами с ним торговала и Украина и Европа и если бы ***** не начал полномасштабное вторжение и за крым и за санкции уже начали забывать. А если хотите то судитесь и пишите бумажки в ООН хоть 100 хоть 1000 лет. Еще несколько поколений вырастет на окупированных территориях, под жосткой рашистской пропагандой и местные даже не будут воспринимать Украину как свою мать.
25.02.2023 10:49 Ответить
Украина должна исходить из того что все планы которые предлагает кремль ето планы окупации и уничтожении Украины в ближней или дальней перспективе. Поетому рассматривать планы касающиеся Украины ето уже преступление против Украины и украинского народа. Хватит уже что в 91 году наподписывали мирных планов и разоружились оказавшись с голой жопой против вооруженного до зубов врага.
25.02.2023 01:25 Ответить
К тому же кремлевский режим даже не скрывает что главная его цель ето выклянчить перемирие для перевооружения своей армии и прекратить поставки Западного вооружения в Украину. А поставки оружия прекратятся сразу же как только мы согласимся на переговоры. Дальше уже не имеет даже смысла думать о чем вы там на переговорах договоритесь. Все равно ето будет конец для Украины.
25.02.2023 01:30 Ответить
Зеля погодится на це !
25.02.2023 12:19 Ответить
Кулєба заговорив мовою дипломатії ось і все.
25.02.2023 01:51 Ответить
Ні, мова дипломатії це не погодження з цим планом високими словами.
25.02.2023 09:11 Ответить
Кулявлоб а би чтоб п...здануть что не будь дабы засветилась в прессе его фамилия, Китай предложил передышку для россии а он там что то изучать собрался
25.02.2023 01:56 Ответить
повністя відсутня русня на моїй землі, і репарації, інакше ніяк!
25.02.2023 02:24 Ответить
Про репарації взагалі не йдеться !
25.02.2023 12:20 Ответить
по тихому хотел сдать-без шуму и пыли
25.02.2023 02:35 Ответить
договорняк в Омані, розмінування Чонгару, ліквідація танкового батальну під Києвом, і тд.тп. - також була воля українського народу ??? зе разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
25.02.2023 10:34 Ответить
Якби оцей недолугий прокацапський план запропонував будь хто інший крім Китаю, то був би посланий ***** миттєво і дуже голосно. А тут бачте "арахімісти" шаркають ніжкою під ЗЕленим сукном і мичать як телята "будемо вивчати"...
25.02.2023 02:49 Ответить
По моєму, кетайці довели до відома весь світ, чого хоче сам товариш Пу. Щойно Ю.Швець пояснив, що в оригіналі МІДу Кетаю є указівка щодо дотримання рашкою територіальної цілісності України. А в базіканнях лаптів згадки про це немає. Ну і звернув увагу, що самі кетайці анансували подачу плану устами товариша Сі, але він навіть не показався. Видать, товариш Пу впросив, як колись Штанмайєра.
25.02.2023 03:17 Ответить
Дайте посилання на оригінал. Перевіримо.
25.02.2023 04:41 Ответить
За словами президента США Джо Байдена, в документі КНР немає нічого, що було б вигідно комусь іншому, крім Росії.
25.02.2023 03:54 Ответить
Та зелені також не проти, але люди їм не дають.
25.02.2023 07:21 Ответить
Китай член БРИКС. Другой риторики у него быть не может... Если его слушать , то это приведёт к Пекинскин соглашениям. Были Минские, будут Пекинские...
25.02.2023 07:19 Ответить
Зеля не погоджується з одним. А там всі 12 марення якби за все хороше.
25.02.2023 07:25 Ответить
На жаль міністр справді не розуміє, чи прикидаєтся? в тому так званому мирному плані немає головного ,а саме хто агресор і виведення окупаційних військ з території України ,без цього немає сенсу про щось говорити.
25.02.2023 07:57 Ответить
Що там вивчати,Кулєба? Не роби вигляд що тебе зацікавив цей шмат китайського туалетного папірця.
25.02.2023 08:01 Ответить
батальйон паяц
25.02.2023 08:04 Ответить
Тобто пункт про не вступ України в НАТО ЗЕлених покидьків влаштовує.
25.02.2023 08:37 Ответить
А прекратити стріляти? І дати ворогу час на переозброєння зброєю того ж Китаю ..
25.02.2023 09:13 Ответить
Дело ясное-шо дело темное.
25.02.2023 08:59 Ответить
Діма, отямся! Це ж план зради України!
Якщо Д'єрмак і Агрохімія тримають тебе у заручниках, шмигальни лівим оком!
25.02.2023 09:12 Ответить
Кулєба, не перекручуй! Китай запропонував не "власну всебічну позицію щодо цієї війни", як ти кажеш, а набір пустопорожніх забаганок стосовно подолання "кризи в Україні" Ще раз для тебе, як війну росії проти України називає Китай - "криза в Україні"! Зрозумів, Кулєба?
25.02.2023 09:13 Ответить
Кулеба мусить говорити мовою високої дипломатії. Проте нема таких мов на світі, якими не можна було б означити, культурно, ввічливо й красиво, без московських матів ("главное сокровище великого и могучего русского язика"), навіть найгостріші кути підступних планів.
25.02.2023 09:26 Ответить
Усім адекватним зрозуміло, що "мирний план комуністів" це передишка для русні, щоб набрати сил і по змозі віджати ще більше території 🤦🤦🤦
Але найвеличніший хоче зустрічі, а США дивляться на усе це і думають ти шо дибіл??
25.02.2023 09:37 Ответить
Материковий Китай - це ханська країна, з нацистськими поглядами, вона робить геноцид в прямому значені слова. В ній відбувається скрите від усього світу знищення усіх народів та народностей.
Гарну аналітику Китаю описав Артур Харитонов "https://www.youtube.com/watch?v=23xYjsrtYTs&t=5s Регулювання народжуваності в Китаї. Від штрафів за народження до заборони абортів". І про це треба говорити.
25.02.2023 09:59 Ответить
У зелуп все как обычно,все китаез послали на ***,а эти согласны.
25.02.2023 10:13 Ответить
План Китая в целом не плох кроме пункта про санкции. Но пока крыса жива это всё ни о чём.
25.02.2023 10:20 Ответить
Цей договір від початку і до кінця написано в кремлі. Що там можна обговорювати?
25.02.2023 10:31 Ответить
Треба якось переманити Китай на сторону України. Це похитне Кремль...

Попробувати якось отримати волонтерку від Китаю, а ще краще зброю у вигляді пари десятків танків.

Но для цього їх треба переконати що з рф вони не тільки програють, но і скоріше за все будуть знищені, і мінімум їх чекатиме доля ссср. Треба показати їм переваги бути з Україною і можливі бонуси у вигляді розумного тихого дерибану ресурсів рф та можливості збереження глобальної торгівлі і доступності ринків для Китая.
25.02.2023 10:40 Ответить
Китай зараз на війні міліарди заробляє, чим ви хочете його переманити?...

Поки війна раша в Китай продає всі ресурси нижче ринку, повністю відкрила свій ринок, віддає всі свої військові розробки....

Єдине що спонукало зараз Китай вилізти, це можливість надання нам авіації і що може призвезти до розвалу раші або до ядерки.... В результаті чайна втратить постачальника ресурсів і буде залежати знову від Австралії і штатів...
25.02.2023 11:04 Ответить
А що Китаю мішає заробляти мільярди тим же шляхом отримуючи ресурси рф нижче ринку і при тому без війни в Україні? А нічого.
26.02.2023 00:38 Ответить
26.02.2023 00:08 Ответить


А пліснявих зрадників практично все влаштовує
25.02.2023 10:50 Ответить
Із всіх коментаторів щодо ніяких переговорів, скільки вас зараз в армії???

А тих що з іноземним прапором ви взагалі ніякого морального права не маєте щось писати чи радити...
25.02.2023 11:06 Ответить
п.1 базисный. равен выводу войск РФ на границу 1991 г. Если они этого не делают, значит они смачно харкнули прямо в лицо тов. Си. Реализация в каком-либо виде следующих пунктов без реализации п.1 невозможна
25.02.2023 11:18 Ответить
Попахивает зрадой от Китая. Если они начнут передавать оружие России (ходят слухи) то мы просто обязаны признать Тайвань. Стоит помнить что именно Китай начал эту войну, Си Дзиньпин еще на олимпиаде дал команду "фас" своему песику путину.
25.02.2023 11:25 Ответить
Пахне зрадою від Зелі та Кулебі. Там паска в усіх 12 пунктах китайскої формули.
25.02.2023 12:13 Ответить
Зе с командой, косвенно в прошлом на Донбассе уже испробовали в какой-то степени теперешние предложения Поднебесной по переговорам с пу.Это запрет к открытию огоня, вплоть до наказаний,отвод ВСУ с занимаемых обустроеных позиций,заигрывание с сепарами лугандона и п-острова ввиде предоставления им льгот в ущерб украинцам,недовооружение,граничащее с разооружением ВСУ,..и пр...Непомогло,только дало "зеленый свет"на будущую агрессию россияк
25.02.2023 14:11 Ответить
Ми що, вирішили підставити тих, хто нас весь цей час війни, утримує на плаву і вивчати пропозиції, тих, хто в притул не бачить України, як суверенної, незалежної, європейської держави? Що там, в хаосі загальних фраз, вивчати? А ви не боїтесь, що з таким підходом, нам почнуть не довіряти наші союзники. До кого тоді будемо звертатись за допомогою?
21.03.2023 13:28 Ответить
 
 