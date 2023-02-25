В течение 24 февраля авиация ВСУ нанесла 14 ударов по сосредоточению россиян, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию по ударам украинской авиации по позициям россиян 24 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА "Ланцет"", - отмечается в сообщении.
