В течение 24 февраля авиация ВСУ нанесла 14 ударов по сосредоточению россиян, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию по ударам украинской авиации по позициям россиян 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА "Ланцет"", - отмечается в сообщении. 

