12 856 79

Эта огромная вооруженная масса побудила искать решения, – Залужный о том, как удалось остановить российскую армию

залужний

Несмотря на масштабы российской армии, благодаря продуманным решениям украинцам удалось остановить ее в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия – страна, где военная наука, по его мнению, развита на достаточно высоком уровне. Поэтому подготовку к вопросу полномасштабного вторжения Россия осуществляла комплексно, а операцию враг планировал достаточно подробно.

Однако 8 лет войны научили украинцев воевать, чего россияне от нас не ожидали.

"Мы были в очень сложной ситуации. Единственным нашим шансом было выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от решения своих основных стратегических задач и сосредоточился на других", - сказал Залужный.

Поскольку в украинской армии было гораздо меньше артиллерии, снарядов, танков и бронированной техники, пришлось креативить. В частности, как рассказал генерал-полковник Александр Сырский, под Киевом была построена классическая оборона, соединенная с действиями мобильных подразделений, которые проводили активную оборону и контратаковали. А всю местность прикрывали подразделения устойчивой обороны. Группы часто перемещались, для укрытия использовали старые до этого. Линия обороны Киева во многих местах проходила по линии обороны Второй мировой войны.

"Военная история показывает, что значительно меньше по размерам и боевому потенциалу армии побеждали врага. Эта огромная масса, вооруженная ракетами, самолетами, пушками миллионами снарядов, побуждала нас к тому, что мы должны искать ответы. Мы должны были в кратчайшие сроки нанести врагу максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", – добавил Залужный.

вторжение (508) Залужный Валерий (666)
Топ комментарии
+41
Пан Залужний ввійде в світову історію як один з величнеших військових діячів
25.02.2023 01:33 Ответить
+39
25.02.2023 02:30 Ответить
+37
" Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити " (с)
25.02.2023 02:06 Ответить
Пан Залужний ввійде в світову історію як один з величнеших військових діячів
25.02.2023 01:33 Ответить
він вже ввійшов
дякувати Богу що саме в нцей час в нас був Залужний, бо зелені злили б Україну
25.02.2023 11:56 Ответить
Дякувати Богу, і західним союзникам які примусили ЗЕ прибрати Хомчака і призначити Залужного
25.02.2023 14:23 Ответить
............если не обмажится зеленым говном , а они уже начали его в свои ряды подтягивать ...........хотят прикоснутся к славе и на его фоне добавить себе плюсиков в виде мозгов , стойкости , и любви к Украине .
25.02.2023 12:57 Ответить
"Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Росія - країна, де воєнна наука, на його думку, розвинена на доволі високому рівні" --- ну все,щас набегут диванные експерды и скажут что Залужный бот
25.02.2023 01:42 Ответить
Тю , у вас какие-то интересные фобии, типо думать , шо здесь вас окружили одни долбодятлы...ПХИ...
25.02.2023 01:58 Ответить
так это не я,это статистика,дураков всегда больше чем умных
25.02.2023 01:59 Ответить
если судить по армии РФ то там процент среди енералов и штабных до 99% дураков а дураков и в бане избивают
25.02.2023 02:09 Ответить
Замітно.
25.02.2023 04:21 Ответить
Опять же ш - тю... та як я звертався до вас, тобто, хто вас за язик тягнув, засвiтити позалапково частину своеi теги... ХМЫ...
25.02.2023 11:51 Ответить
Генерал Залужний розумний полководець, який знає ворога.
Так, в рашці сильна військова традиція, але вроджена вада традиції це заскорузлість


Надмірна мілітарізованість рашки і зокостенілість її і згубить
25.02.2023 02:00 Ответить
гнать броне колоны на предел запаса хода смешивать разные типы коробок в колонах Это ру армия они пытались повторить рывок 4 тд США 1 й кд на Багдад в 2003 м Все читалось если хоть чутка разбираешься и тактике и стратегии Только ЗСУ не армия Саддама а армия Рашки не армия США в плане подготовки лс а это уже серьезный просчет в гш рашки
25.02.2023 02:13 Ответить
Про це ж і мова - вони виходили з хибних установок. А оперетивно перебудувати тактику не змогли.
25.02.2023 11:00 Ответить
Не змогли? А чи була в них можливість? Київщина, Чергігівщина - це ліс і болота, річки. Було лише кілька доріг - по ним і гнали. Це не пустеля, де куди хочеш, туди і їдеш.
25.02.2023 13:00 Ответить
да были но у них был план и приказ который выполняется ценой жоп своих подчинённых
25.02.2023 13:09 Ответить
TOLKO IGNORANTI MOGUT NEDOCENIVAT PROTIVNIKA.
25.02.2023 11:08 Ответить
Найбільша помилка на війні - недооцінювати ворога.
25.02.2023 13:08 Ответить
"«Не буде Валєри, то чи будемо всі ми?» У рідному місті Залужного за його здоров'я ставлять свічки"
https://hromadske.ua/posts/ne-bude-valyeri-to-chi-budemo-vsi-mi-u-ridnomu-misti-zaluzhnogo-za-jogo-zdorovya-stavlyat-svichki?tag=valerij-zaluzhnij
25.02.2023 01:55 Ответить
" Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити " (с)
25.02.2023 02:06 Ответить
А шо такоє ? Він так бачить !!
25.02.2023 11:01 Ответить
щеб президент був адекватний і булаб бомба

а то він з великою підтримкою США

вирішив сам піти шукати правди в китаю які ***** пишуть і є віорогами США (тобто вести якісь переговри сам з китаєм)
25.02.2023 02:11 Ответить
Ви політик? Ні. Поверхня і глибина-то різні речі. Ніхто не знає, що робиться насправді.
25.02.2023 04:25 Ответить
ЗЄлєнський то гладка поверхня

(повний розумовий штиль), а

Порох - глибина 🤔
25.02.2023 09:15 Ответить
Не перебільшуйте.
25.02.2023 09:44 Ответить
Порівняйте вміння говорити без папірця, політичний та адміністративний досвід.
25.02.2023 11:03 Ответить
Під час війни це гарне доповнення, але далеко не основне. Важливо як ти відчуваєшь і наскільки щиро ти доводишь свою точку зору. Порошенко уж точно був надмірним цинніком, балакав красиво але не щиро. Вважаю, що Порошенко точно б домовився посередині. Та і проти Медведчука він нічого проти не мав, домовлявся за спиною з ворогом, аби всидіти подовше у кріслі президента. І взагалі історія не терпить умовного способу. А як би .... То щоб було...
Тут так сталось що все вирішив українській народ, принаймі краща його частина: чоловіки, жінки, хлопці та дівчата віддані своєї державі і готові пожертвувати життям, здоров'ям, а хтось грошима заради неї. І добре що у перші дні війни поки наші війська оговтувались, були добровольці які палили та знешкоджували ороч'ї руснячі колони.
25.02.2023 14:14 Ответить
український виборець прийшов на вибори ... у 2014 р. потім у 2019 р.

То про що думає український народ ??
25.02.2023 16:21 Ответить
Язиком верзти-не мішки кидати.
25.02.2023 14:26 Ответить
25.02.2023 16:19 Ответить
25.02.2023 19:20 Ответить
Зеленський каже що це все він зробив)
25.02.2023 02:26 Ответить
25.02.2023 02:30 Ответить
Но мордочка собачки всё же приятней,чем рыло справа
25.02.2023 07:49 Ответить
Так собачка без коксу
25.02.2023 08:30 Ответить
БУКВИ ««Напевно, я щось зробив, раз ми в деокупованому Києві» - Зеленський відповів чи шкодує, що заперечував напад РФ»

https://bykvu.com/ua/bukvy/napevno-ia-shchos-zrobyv-raz-my-v-deokupovanomu-kyievi-zelenskyi-vidpoviv-chy-shkoduie-shcho-zaperechuvav-napad-rf/
25.02.2023 02:31 Ответить
На запитання журналістки про вину його друга Баканов Зє сказав ( не цитата ) а тіпа ПОРОХ ЩЕ ГІРШЕ
25.02.2023 02:34 Ответить
ЗЄрузькій человек:

"Семь бед - один ответ:
во все виноват Порох!"
25.02.2023 09:17 Ответить
так Київ не був окупований, що воно верзе ?!
25.02.2023 11:59 Ответить
Цитата від Зеленського 5 каналу на питання про відповідальність Баканова у тому числі :

"Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було - ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я - президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу", - резюмував Зеленський.
25.02.2023 02:46 Ответить
про гниду Бакланова так и не ответил? про фсбэшную гниду дЕрмака надо было спросить
25.02.2023 03:00 Ответить
в маленькому кусочку, що я через силу подивилась було тільки - яяяяяяяя
це все!!!недонаполеон херов
25.02.2023 12:02 Ответить
Генерал Залужний правий щодо високого рівня. Так повелося, що з 20 років в СРСР було дві науки -одна для пересічних, друга - для службового користування. Друга наука мала дуже обмежене застосування.Так, книга навіть нач.Генштабу Захарова написана як відповідь на історичний мазохізм маршала Жори у 1969 році була дорущена в друк у 1989 році і то обмеженим тиражем. А у відкритий доступ вийшла в так званому соавторстві теж відомого махохіста Ісаєва вже в середині 2000 років. Той же Захаров розповідав, що по практиці Генштабу кожна операція детально фіксувалась і по її закінченні видавався аналіз. Так, по підсумках ФІнської війні Генштабом був проведений такий аналіз і надрукований. Новий начГенштабу Мерецков наказав знищити матеріали а всіх причетних перевів у війська. Так само поступив у 1941 році інший начГенштабу Жуков, коли наказав розсипати набір по Х.Г. а причетних теж у війська. В першому випадку постраждав сам Захаров а в другому - тоді генерал майор Гречко. Вже пізніше, в 1954 році, всі високі генерали та маршали повинні були здати звіти, хто і що робив перед війною. Третина написала, однак маршал Жора, тільки но став МО швиденько все припинив, бо виявлять замараний мундир самого. А вже у 80 до "справи" взявся Гіреєв, який написав 200 наукових праць (до речі земляк Герасима, з Казані). Цей ввійшов в історію лже науки як автор визначення 35 тонних чеських танків і знищення разом з танками і артою транспортних повозок. Так з 40 років і пішла політична тріскотня для пересічного громадянина -несокрушимая і легендарная.
25.02.2023 03:03 Ответить
І на завершення. Маршал Жора вже будучи МО продовжував третирувати і Захарова і Гречка, (перший командував ЛВО, а другий ГСВГ). Це війшло в матеріали Пленуму коли маршала Жору в 1957 "Нізвергалі с Олімпа"
25.02.2023 03:09 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWgkJBLgBIi-fI5ElAO0ohYuxrD2ttAdcCjm7HkZaNfsXQlKg5g2eDrIwANpJOyZkv8EMwzz0zCU0ptJ9nGaCJuzYul3f9dBnE1boC16AJqnDCfr04GQnySvqjZC8DFpGMkAE1I_YoO1ZrzFZtmijB0&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid027jkViU5VQRK7kjKcxj73C8ubN293zvzwTbWvUYxy2LwJ4MncoteULXZh8UrX14b7l?__cft__[0]=AZWgkJBLgBIi-fI5ElAO0ohYuxrD2ttAdcCjm7HkZaNfsXQlKg5g2eDrIwANpJOyZkv8EMwzz0zCU0ptJ9nGaCJuzYul3f9dBnE1boC16AJqnDCfr04GQnySvqjZC8DFpGMkAE1I_YoO1ZrzFZtmijB0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Питання без відповідей 24 лютого, ціною у тисячі життів. Частина 1

Я багато що почув на річницю великого вторгнення, питань багато. Оскільки президент уникнув відповідей на мої питання не допустивши мене до прес-конференції, я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій 24 лютого 2022-го року тут. Крок за кроком, і буду сподіватись, що мої читачі допоможуть знайти відповіді.

Цитата:

"Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація, ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона".

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, з інтерв'ю "УП", 24.02.2022

Питання:

Чому дані прикордонної служби були достатньо переконливими, щоб прикордонники евакуювали свою документацію, але вище керівництво України:

- не підготувало не провело евакуацію людей на маршрутах російського наступу?

- не провело збори оперативного резерву, збори сил територіальної оборони з видачею зброї?

- не почало будівництво оборонних рубежів?

- не підготовило до негайного підриву усі мости на шляхах наступу російських військ, в першу чергу у Крим, не встановило мінні загородження?

- хто за це відповідає?
25.02.2023 07:21 Ответить
Нарешті щось і про Героя нації Залужного. Уклін йому та ВСУ. Бо вчора було таке враження, що все задля победи робить тільки най-най, і якщо б не він та його героїчна родина, нам би усім одразу капець був би. Увесь день: яяяяяяяяяяята та моя родина. Чомусь згадався "дорогой Леонид Ильич". Хоча ні, він скромніше був, там більше про нього писали а тут сам собі дифірамби співав.
Коротше: учора відбувся бенефіс актора (якій грає роль президента)
25.02.2023 07:32 Ответить
Взагалі вчорашній виступ був схожий на виступ Шарікова: "Ми їх душили, душили." Шкода, що там балалайки не було, міг би збацати для повноти картини.
25.02.2023 08:02 Ответить
Він на балалайці не вміє - тільки на роялі.
25.02.2023 08:34 Ответить
Я б не змішував ЗСУ та Залужного. Слава ЗСУ ! Залужний згоден з законом проти вояк ЗСУ. Задужний допомогав розмінувати Крим. Залужний підтримує СН у всьому.
25.02.2023 11:48 Ответить
👍👍👍👍
25.02.2023 12:05 Ответить
25.02.2023 08:09 Ответить
Вчора на пресконференціі найвеличніший із найвеличніших сказав таке,
що це він із дЄрмаков зупинили москалів на подступах до Києва , а про нашу ТРО ,
а тим більше про Генерала Залужного ні слова

Я просдлухав всю конференцію , правда був голодний 🙁щоб не блювати !

25.02.2023 08:13 Ответить
Можу лише позаздрити Вашій витримці.
25.02.2023 08:35 Ответить
дякую
25.02.2023 09:08 Ответить
Прикольно. Я в Україні, а прапорець французький. Правда, через старлінк в інтернеті.
25.02.2023 08:38 Ответить
Цэ ущербное так начало предвыборную. Твердолобэ не розумiе, шо заре воюет и вата , которая и за него голосовала, но также к которой снизошло божье прозрение и через Бучу, ее защищая, и через аннигиляцию чмобиков на лугандонском направлении. Все юга пострадали из-за разминирования подступов. .урва, не сприснеш.
25.02.2023 12:00 Ответить
мене вистачило тільки на фрагмент, де запитання 5-го каналу
25.02.2023 12:08 Ответить
Слава Богу, що такі люди як Залужний і його команда зуміли оргагізоувати оборону, не дивлячість на недолугість теперешньої влади!
25.02.2023 08:41 Ответить
Так вони пішли танками, а Україна зустріла стійкістю,мужністю, з піднятою головою. Рік Стійкості. Жаль,що президент не побачив цього
25.02.2023 09:09 Ответить
зате воно бачить себе, бо воно "герой" боневтік. треба берегти Залужного від зеленої плісняви.
25.02.2023 09:34 Ответить
Це правда +++👍🏼👍🏼👍🏼
25.02.2023 10:00 Ответить
Не дали втекти, але краще б здриснув. Герої це український народ, а воно як банний листок..
25.02.2023 10:11 Ответить
Кричала,що порохоботка,а вийшло просто ко ко Куку.
25.02.2023 10:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PfRuHHzBD_A Freaking Brothers - YouTube De Raod Van Laon Tot Aoke met een act op de Pronkzitting 2007.

YouTube · Luc Prevaes · 25 ****. 2007 г.

https://www.youtube.com › watch

спец плагиата от "дрочущих братьев"не может быть банным листом, кста, остальные зебилы от этого без ума - https://www.youtube.com/watch?v=SBQE7RYTN3A Зеленский ЛУЧШЕ ВСЕХ играет на РОЯЛЕ! Зал ... - YouTube

ну, и сам факт https://youtu.be/uJhYZAZPTbI наяривания глупостью о рояль:
25.02.2023 12:33 Ответить
Также нужно его застерегти, шобы не подлизывал зебилам, "докам" яичного прайса, бо зебилы - временное недоразумение, возле гетьманского кресла. А Залужному народ может доверить страну на все 100500%
25.02.2023 12:05 Ответить
Поясніть мені,чому Залужний захищає мародера рєзнікова???Чому Залужний підтримав закон про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців?В ЗСУ також достатньо командирів-кретинів, котрі відправляли бійців на вірну смерть.Наприклад Юрій Бутусов показав відео бою під Пісками 05.09.2022,де орки розстріляли наш взвод,а потім наше командування записало загиблих бійців до зниклих безвісті,щоб не виплачувати компенсації родичам загиблих.Бутусов заявляв що назве прізвище цього командира,але чомусь не зробив цього.
25.02.2023 09:55 Ответить
Мабуть , відповіді на ваші запитання не на часі
25.02.2023 10:03 Ответить
Мабуть тому, що він з ними за одно.
26.02.2023 17:06 Ответить
"Групи часто переміщувалися, для укриття використовували старі доти"
Их много взорванніх лично видел!
25.02.2023 10:44 Ответить
Не соглашусь с Залужным о высоком уравне российской военной науки. Если только перечислять катастрофические позорные поражения - не хватит и пол дня, победы - единичные и очень блеклые. Наверное не было в истории более тупых и бездарных военных , чем в московии и россии. Жуков - это ,, ващще,, - мегатупой.
25.02.2023 11:23 Ответить
Все правильно от нашего Главкома.Пускай россияки на самом деле думают,что их военная наука на высочайшем уровне и продолжат воевать"по-жуковски"...ВСУ будет полегче орков добивать
25.02.2023 15:46 Ответить
Ви маєте рацію. Ця заява про високу професійність і такі діферамби для ворожої московицької армії як труси на голову для справжніх експертів у воєнній справі. Навіть місцеві проплачені тролі помітили цей маразм і відразу застовбили від критики полководця.

Єдина наука, яка у московії налагоджена на високому рівні - це корумпування та підкуп керівного складу супротивника для т.з. перемог на геополітичному чи воєнному фронтах. Це єдина їхня дієва зброя, яка не втрачає актуальності уже протягом століть московського існування.
26.02.2023 17:19 Ответить
Коли війна скінчиться, пен генерал буде найзатребуванійшим викладачем у всіх військових академіях світу.
25.02.2023 12:36 Ответить
Поки генштаб шукав відповіді, народ їб...в - оце все що потрібно написати в мемуарах.
25.02.2023 15:11 Ответить
 
 