Эта огромная вооруженная масса побудила искать решения, – Залужный о том, как удалось остановить российскую армию

Несмотря на масштабы российской армии, благодаря продуманным решениям украинцам удалось остановить ее в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия – страна, где военная наука, по его мнению, развита на достаточно высоком уровне. Поэтому подготовку к вопросу полномасштабного вторжения Россия осуществляла комплексно, а операцию враг планировал достаточно подробно.

Однако 8 лет войны научили украинцев воевать, чего россияне от нас не ожидали.

"Мы были в очень сложной ситуации. Единственным нашим шансом было выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от решения своих основных стратегических задач и сосредоточился на других", - сказал Залужный.

Поскольку в украинской армии было гораздо меньше артиллерии, снарядов, танков и бронированной техники, пришлось креативить. В частности, как рассказал генерал-полковник Александр Сырский, под Киевом была построена классическая оборона, соединенная с действиями мобильных подразделений, которые проводили активную оборону и контратаковали. А всю местность прикрывали подразделения устойчивой обороны. Группы часто перемещались, для укрытия использовали старые до этого. Линия обороны Киева во многих местах проходила по линии обороны Второй мировой войны.

"Военная история показывает, что значительно меньше по размерам и боевому потенциалу армии побеждали врага. Эта огромная масса, вооруженная ракетами, самолетами, пушками миллионами снарядов, побуждала нас к тому, что мы должны искать ответы. Мы должны были в кратчайшие сроки нанести врагу максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", – добавил Залужный.

