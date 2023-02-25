Эта огромная вооруженная масса побудила искать решения, – Залужный о том, как удалось остановить российскую армию
Несмотря на масштабы российской армии, благодаря продуманным решениям украинцам удалось остановить ее в первые дни полномасштабного вторжения.
Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия – страна, где военная наука, по его мнению, развита на достаточно высоком уровне. Поэтому подготовку к вопросу полномасштабного вторжения Россия осуществляла комплексно, а операцию враг планировал достаточно подробно.
Однако 8 лет войны научили украинцев воевать, чего россияне от нас не ожидали.
"Мы были в очень сложной ситуации. Единственным нашим шансом было выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от решения своих основных стратегических задач и сосредоточился на других", - сказал Залужный.
Поскольку в украинской армии было гораздо меньше артиллерии, снарядов, танков и бронированной техники, пришлось креативить. В частности, как рассказал генерал-полковник Александр Сырский, под Киевом была построена классическая оборона, соединенная с действиями мобильных подразделений, которые проводили активную оборону и контратаковали. А всю местность прикрывали подразделения устойчивой обороны. Группы часто перемещались, для укрытия использовали старые до этого. Линия обороны Киева во многих местах проходила по линии обороны Второй мировой войны.
"Военная история показывает, что значительно меньше по размерам и боевому потенциалу армии побеждали врага. Эта огромная масса, вооруженная ракетами, самолетами, пушками миллионами снарядов, побуждала нас к тому, что мы должны искать ответы. Мы должны были в кратчайшие сроки нанести врагу максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", – добавил Залужный.
дякувати Богу що саме в нцей час в нас був Залужний, бо зелені злили б Україну
Так, в рашці сильна військова традиція, але вроджена вада традиції це заскорузлість
Надмірна мілітарізованість рашки і зокостенілість її і згубить
Тут так сталось що все вирішив українській народ, принаймі краща його частина: чоловіки, жінки, хлопці та дівчата віддані своєї державі і готові пожертвувати життям, здоров'ям, а хтось грошима заради неї. І добре що у перші дні війни поки наші війська оговтувались, були добровольці які палили та знешкоджували ороч'ї руснячі колони.
"Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було - ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я - президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу", - резюмував Зеленський.
Я багато що почув на річницю великого вторгнення, питань багато. Оскільки президент уникнув відповідей на мої питання не допустивши мене до прес-конференції, я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій 24 лютого 2022-го року тут. Крок за кроком, і буду сподіватись, що мої читачі допоможуть знайти відповіді.
"Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація, ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона".
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, з інтерв'ю "УП", 24.02.2022
Чому дані прикордонної служби були достатньо переконливими, щоб прикордонники евакуювали свою документацію, але вище керівництво України:
- не підготувало не провело евакуацію людей на маршрутах російського наступу?
- не провело збори оперативного резерву, збори сил територіальної оборони з видачею зброї?
- не почало будівництво оборонних рубежів?
- не підготовило до негайного підриву усі мости на шляхах наступу російських військ, в першу чергу у Крим, не встановило мінні загородження?
- хто за це відповідає?
Єдина наука, яка у московії налагоджена на високому рівні - це корумпування та підкуп керівного складу супротивника для т.з. перемог на геополітичному чи воєнному фронтах. Це єдина їхня дієва зброя, яка не втрачає актуальності уже протягом століть московського існування.