Враг наступает на пяти направлениях, за сутки отбиты около 70 атак противника, - Генштаб

Начались триста шестьдесят седьмые сутки российсского широкомасштабного вторжения. Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях.

По данным Генштаба, российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцово и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населенных пунктов. Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись 16 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Шольц призвали Зеленского вернуться к переговорам с РФ, - The Wall Street Journal

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневое поражение претерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времеевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.