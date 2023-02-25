РУС
На Бахмутское направление переброшены 2 сотни полицейских из вражеского полка спецназначения "Ахмат", - Генштаб

В Чеченской республике русской Федерации продолжается принудительная мобилизация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ

Топ комментарии
+12
Удивительное желание руских долбится в очко и кричать Чечня круто.
25.02.2023 08:00 Ответить
+10
Шоб люди домашних животных не выпускали
25.02.2023 08:17 Ответить
+9
А навіщо нам ця інформація?.. Це най рашисти з уралу сраки напружують.

А нам взагалі байдуже овцейобів вбивати, чи овцейобаного мочити.
25.02.2023 08:02 Ответить
У Чеченській Республіці, точніше, у Чеченському Ханстві, запровадили найвищу відзнаку - Герой Чечні.
І першим кавалером цього звання став...?
Ну, звичайно ж, Рамазан Ахматович.
25.02.2023 07:51 Ответить
Як же це потомствений піда.р забув про гнилого зрадника Ічкерії та Чеченського народу ахмата дирова
25.02.2023 08:23 Ответить
О ***, бармалеї приперлись...
25.02.2023 07:53 Ответить
Сексвечірка буде з асвабадітелями
25.02.2023 08:26 Ответить
Где то горько заплакали кубанские и донские казаки.
25.02.2023 08:36 Ответить
Раз у церкви казаков чурки в жопу драли.
То не колокол звонил, а звякали медали.
25.02.2023 10:07 Ответить
Косильщиков бегущих назад ванек привезли.
25.02.2023 07:54 Ответить
Ну, они же хотели "павтарить"...
Вот и повторили.
Правда, они хотели повторить "парад победы" 45-го, а в реальности повторили лето-осень 41-го - безнадежные атаки по трупам своих же павших, и штыки заградотрядов позади атакующих

25.02.2023 08:07 Ответить
Подивіться ролик, як вони драпають і ніякі заградотряди їм не заважають. Заградотряди лише для зеків-смертників - лише їх знищити і сотні тисач чмобіків будуть тікати тільки так
25.02.2023 08:52 Ответить
Та ці ваньки настільки нажахані, що їх треба тисяч десять відстріляти, щоб вони пішли масово у атаку, а Ху#ло на це не піде, бо боягузливе і це викликає суспільний резонанс, бо інтернет на Росії ще не вимкнули. Він тільки безправних зеків-смертників може катувати та страчувати кувалдами, щоб ішли у атаку і видно навіть на відео, як його солдати тікають, ******* штани і ніякі заградотряди їм не заважють. А для нас це лише лякалка, щоб залякати нас, що буцім-то піде величезна навала і вони будуть воювати до останнього солдата і нам треба тікати. Але ми бачимо, що ворог тікає та бунтує тільки так
25.02.2023 08:42 Ответить
Удивительное желание руских долбится в очко и кричать Чечня круто.
25.02.2023 08:00 Ответить
Що таке пересувний бордель для кадирівців ?
Стадо овець ))
25.02.2023 08:02 Ответить
А навіщо нам ця інформація?.. Це най рашисти з уралу сраки напружують.

А нам взагалі байдуже овцейобів вбивати, чи овцейобаного мочити.
25.02.2023 08:02 Ответить
Ця інфа для путінських підаров, щоб радувались, бо це свіжі сексуальні партнери до них їдуть
показать весь комментарий
25.02.2023 08:17 Ответить
Шоб люди домашних животных не выпускали
25.02.2023 08:17 Ответить
Ну ... Ви пане винайшли найбільш раціональний підхід!))))
25.02.2023 08:24 Ответить
Рад, неимоверно рад за русских ванек!
После политической, тактической и боевой подготовки начинается половое воспитание:

Вдох глубокий. Ноги шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и свастика.

Общевойсковая,
Очко отрезвляющая,
Если жив пока еще -
Кадыровская гимнастика!
25.02.2023 08:23 Ответить
Ага, 200 вівцейо.бів з чорними пакетами.
показать весь комментарий
Важко там.
показать весь комментарий
Заградотряды для глупых ваньков.
25.02.2023 10:26 Ответить
"Ахмат", иди в масква сына Соловьёва и сына Мизулиной сладкий попа ипать!
25.02.2023 11:02 Ответить
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. * Це не справжні чеченці, це ху"йловці. Слава ЗСУ!
25.02.2023 14:50 Ответить
 
 