На Бахмутское направление переброшены 2 сотни полицейских из вражеского полка спецназначения "Ахмат", - Генштаб

В Чеченской республике русской Федерации продолжается принудительная мобилизация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ