На Бахмутское направление переброшены 2 сотни полицейских из вражеского полка спецназначения "Ахмат", - Генштаб
В Чеченской республике русской Федерации продолжается принудительная мобилизация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".
І першим кавалером цього звання став...?
Ну, звичайно ж, Рамазан Ахматович.
То не колокол звонил, а звякали медали.
Вот и повторили.
Правда, они хотели повторить "парад победы" 45-го, а в реальности повторили лето-осень 41-го - безнадежные атаки по трупам своих же павших, и штыки заградотрядов позади атакующих
Стадо овець ))
А нам взагалі байдуже овцейобів вбивати, чи овцейобаного мочити.
После политической, тактической и боевой подготовки начинается половое воспитание:
Вдох глубокий. Ноги шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и свастика.
Общевойсковая,
Очко отрезвляющая,
Если жив пока еще -
Кадыровская гимнастика!