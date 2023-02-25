РУС
В Луганской области оккупанты будут перечислять пенсии только владельцам паспортов России

На перерасчет пенсий от захватчиков на временно захваченных территориях Луганской области могут претендовать только владельцы паспортов России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луганская областная военная администрация сообщила в телеграме.

"Продлевается принудительная паспортизация жителей Луганщины. Так, с 1 марта право на обращение за перерасчетом пенсии для районов города Луганска и региона имеют исключительно граждане РФ, имеющие отметку в паспорте гражданина о регистрации по месту жительства по состоянию на 30 сентября, или эвакуировались вглубь РФ и имеют соответствующую отметку", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2023 году решено продлить скандальные медицинские осмотры детей российскими врачами. Для этого выделено около 1,5 млрд руб. на осмотр не менее 220 тыс. детей.

Читайте также: Мариупольским школьникам россияне не будут выдавать аттестаты без паспортов РФ, - Андрющенко

"В этом году из РФ планируется направить 35 медицинских бригад с врачами-специалистами. После рекомендаций по дальнейшему лечению детей направляют на "долгосрочное оздоровление", после чего их разыскивают родители", – информируют в ОВА.

+8
А може вже досить дві пенсії отримувати? Наші люди всі вдома сидять, а не по Луганськам шастають.
25.02.2023 08:10
+1
А крысиный яд только членам Единой России.
25.02.2023 11:03
