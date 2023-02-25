Общие боевые потери РФ с начала войны – около 147 470 человек (+650 за сутки), 288 вертолетов, 3375 танков, 2373 артсистемы, 6609 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 февраля 2023 года потери российских окупантов составляют примерно 147 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 147 470 (+650) человек ликвидировано,

танков - 3375 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,

РСЗО - 475 (+1) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 288 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,

специальная техника – 230 (+1).

"Данные уточняются", – говорится в сообщении.