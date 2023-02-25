РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 147 470 человек (+650 за сутки), 288 вертолетов, 3375 танков, 2373 артсистемы, 6609 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 февраля 2023 года потери российских окупантов составляют примерно 147 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 147 470 (+650) человек ликвидировано,

танков - 3375 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,

РСЗО - 475 (+1) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 288 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,

специальная техника – 230 (+1).

"Данные уточняются", – говорится в сообщении.

армия РФ (20331) Генштаб ВС (6815) уничтожение (7685) техника (1773) потери (4519)
Що ж, річниця кацапам вийшла боком: ЗСУ відзначили її досить гучно. Приємно вражає кількість знищеної кацапської техніки! Добре попрацювали наші козаки! Бережи Вас Бог та повертайтеся живими, здоровими та з перемогою! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
25.02.2023 08:25 Ответить
Вірю ЗСУ і Генералу Залужному 😠😠😠😪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
25.02.2023 08:23 Ответить
25.02.2023 08:27 Ответить
Кацапи без триндюлей, як без пряників.
25.02.2023 08:20 Ответить
Вірю ЗСУ і Генералу Залужному 😠😠😠😪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
25.02.2023 08:23 Ответить
Що ж, річниця кацапам вийшла боком: ЗСУ відзначили її досить гучно. Приємно вражає кількість знищеної кацапської техніки! Добре попрацювали наші козаки! Бережи Вас Бог та повертайтеся живими, здоровими та з перемогою! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
25.02.2023 08:25 Ответить
это хорошо что тебя там нет...
25.02.2023 10:00 Ответить
Під Бахмутом вже десять місяців ситуація критична, а під Авдіівкою - дев'ять років.
25.02.2023 10:42 Ответить
25.02.2023 08:27 Ответить
Ще рік і броні на болотах майже не залишиться
25.02.2023 08:29 Ответить
Краще було б, щоб цього року скінчилася і чим пошвидше
25.02.2023 08:33 Ответить
Скінчиться чи не скінчиться, а факт у тому, що рашистів вже відстрілюють у чистому полі без броні та підтримки артилерії.
25.02.2023 08:36 Ответить
А хіба кацапські заводи нову броню вже не виготовляють?
25.02.2023 08:36 Ответить
За такими темпами втрат як у них ніякі заводи не встигатимуть, та щей корупція на Росії страшена. Їхні танки палають від Джавелінів як сірники у коробці. Звичайно, вони іх виготовляють з самого початку війни, але у кінці кінців вони прийшли до гострої нестачі бронетехніки, яка стабільно зходить нанівець.
25.02.2023 08:46 Ответить
Колись "путінята" посилено "облизували" внучку Брєжнєва - щоб своєму бидлу похвалиться - "Семья Брежнева нас паддерживает!" Та та їх "послала" - "Вы неспособны даже покрасить то, что построил мой дед!"
25.02.2023 09:19 Ответить
А російські самки народжують чергових орків бо по їхніх пологових будинках не прилітає. За рік народили більше мільйона.
25.02.2023 10:09 Ответить
Більше викидають у сміттєві контейнери, та відправляють на звалища біовідходів, роблячи аборти ніж народжують. А якщо і народжують, то чахлих рахітів, бо задєлали їх по п'яні
25.02.2023 14:54 Ответить
"30 березня 2022 деякі російські ЗМІ повідомили, що керівництво «Уралнасралвагонзавод» відправляє співробітників у відпустки, бо із-за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(2022) санкцій , введених колективним Заходом, на заводі закінчилися феросплави та підшипники, перестали працювати верстати із числовим програмним забезпеченнямhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-3 [3] ." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

"В 2008 году Уралвагозавод произвел около 175 танков, в том числе 62 Т-90А для https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Ministry_of_Defense Минобороны России и 60 Т-90С для https://en.wikipedia.org/wiki/India Индии . https://en.wikipedia.org/wiki/Uralvagonzavod#cite_note-record-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Defense_Brief Это самый высокий уровень производства танков на Уралвагонзаводе и в России в целом с 1993 года". https://en.wikipedia.org/wiki/Uralvagonzavod
25.02.2023 10:54 Ответить
44 одиниці техніки, гелікоптер і 650 чумардосів в річницю війни за день) Танки, ББМ, арта і спецтехніка порадували. Слава ЗСУ!
25.02.2023 09:26 Ответить
25.02.2023 13:46 Ответить
25.02.2023 09:36 Ответить
Сразу видно по статистике, когда нам дают нужное оружие....когда оно заканчивается статистика становится скромнее....
25.02.2023 10:09 Ответить
 
 