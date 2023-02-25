Байден предостерег Китай от поставок оружия России: Мы введем строгие санкции

США среагируют, если Китай передаст России летальную помощь, и последствия будут похожи на ситуацию с экономикой РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Джо Байден сказал в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня был очень откровенный разговор с президентом Си прошлым летом по этому вопросу. И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, почувствовали жестокость Путина в Украине", - рассказал глава Белого дома.

Он уточнил, что напомнил Си Цзиньпину, как сотни частных компаний покинули российский рынок – от McDonald's до Exxon, и так во всех областях.

"И я сказал: если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия", - добавил президент США.

В то же время Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор не видели, чтобы КНР передавала России летальную помощь. Также, по словам президента США, он лично не ожидает "большую инициативу" со стороны Пекина.

В ответ на вопрос, будет ли это "красная линия" для США, если Китай передаст России оружие, Байден заметил: "Это был бы такой же предел, который бы пересекли все остальные. То есть, мы наложим строгие санкции на каждого, кто это сделает ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отрицает намерения продавать дроны России

На уточнение, означало ли это серьезные последствия, глава Белого дома сказал, что США "дали бы ответ".