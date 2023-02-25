РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5063 посетителя онлайн
Новости Война
4 642 34

Байден предостерег Китай от поставок оружия России: Мы введем строгие санкции

байден,сі

США среагируют, если Китай передаст России летальную помощь, и последствия будут похожи на ситуацию с экономикой РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Джо Байден сказал в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня был очень откровенный разговор с президентом Си прошлым летом по этому вопросу. И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, почувствовали жестокость Путина в Украине", - рассказал глава Белого дома.

Он уточнил, что напомнил Си Цзиньпину, как сотни частных компаний покинули российский рынок – от McDonald's до Exxon, и так во всех областях.

"И я сказал: если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия", - добавил президент США.

В то же время Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор не видели, чтобы КНР передавала России летальную помощь. Также, по словам президента США, он лично не ожидает "большую инициативу" со стороны Пекина.

В ответ на вопрос, будет ли это "красная линия" для США, если Китай передаст России оружие, Байден заметил: "Это был бы такой же предел, который бы пересекли все остальные. То есть, мы наложим строгие санкции на каждого, кто это сделает ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отрицает намерения продавать дроны России

На уточнение, означало ли это серьезные последствия, глава Белого дома сказал, что США "дали бы ответ".

Байден Джо (2799) Китай (3128) оружие (10399) россия (96910) Си Цзиньпин (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Немає принципової різниці між комуняками та гопниками.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:44 Ответить
+9
Ти для цього реєструвався 23.01.23 ольгінець?
показать весь комментарий
25.02.2023 09:04 Ответить
+8
Американці точно знають як взяти китайців за яйця. Китайська економіка рухне як картковий будинок, якщо американці візьмутся за них. Тож вони сиділи і не рипалися, коли Ху#ло програвав і не стануть заважати його добивати
показать весь комментарий
25.02.2023 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає принципової різниці між комуняками та гопниками.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:44 Ответить
"все взять и поделить"
показать весь комментарий
25.02.2023 09:02 Ответить
Ти для цього реєструвався 23.01.23 ольгінець?
показать весь комментарий
25.02.2023 09:04 Ответить
Зареєструвався, щоб перднуть у калюжу
показать весь комментарий
25.02.2023 09:09 Ответить
За то как старается, даже украинский учит.
Премирован именной балалайкой.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:09 Ответить
Та ти вже перднув
показать весь комментарий
25.02.2023 09:09 Ответить
Американці точно знають як взяти китайців за яйця. Китайська економіка рухне як картковий будинок, якщо американці візьмутся за них. Тож вони сиділи і не рипалися, коли Ху#ло програвав і не стануть заважати його добивати
показать весь комментарий
25.02.2023 09:12 Ответить
Я б не був такий упевнений. Китай-це точно не росія, це перша економіка світу, тож і наслідки санкцій США для них точно будуть набагато м'якішими, ніж для рашки.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:00 Ответить
Не перша. ВВП США - 20 494 050 млн, Європейського Союзу - 18 750 052, КНР - лише 13 407 398. А наслідки будуть набагато важчими і потужна економіка їм не допоможе, бо їм треба годувати за забезпечувати два мільярди китайців. Там де гладкий зхудне, там худий здохне. Ці мільярди живуть у злиднях і серед них недоїдає більше, ніж усе населення Росії і вони почнуть вмирати з голоду, а так потужна економічна криза Китаю непотрібна і було заради чого - іти на жертив - заради якогось Ху#ла, який сам все пр0срав і тепер, здихаючи, хоче потягнути за собою інших
показать весь комментарий
25.02.2023 12:07 Ответить
Перша-за реальним ВВП, тобто ВВП за паритетом купівельної спроможності. І китайців не 2 млрд, а 1.5.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:22 Ответить
Товарооборот сша китай 690 миллиардов в год+ЕС и все цивилизованные страны.
Будет каждый китаец по 100 пар обуви иметь.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:06 Ответить
Але чи буде він тоді мати миску рису? 😢
показать весь комментарий
25.02.2023 09:28 Ответить
Китайози уже розповзлись по всьому світу як саранча.Здебільшого непогано живуть, але не будуть годувати голодний мільярд соплемінників.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:37 Ответить
Північна Корея розростається неймовірними темпами.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:07 Ответить
Північна Корея це ядерний офшор з Китаєм і вони разом існують лише через зв'язок Китаю з цивілізованим світом. А якщо Північна корея стане розростатися, то в ізоляції разом з Китаєм вони прийдуть до полпотівської Кампучиї
показать весь комментарий
25.02.2023 09:17 Ответить
Окрім ядерної зброї вони не можуть серйозно загрожувати США-через океан не перейдуть ,а десантні операції безглузді.Штати та Захід це їх економічний ріст,а от життевий простір у них лише один - територія тимчасово заселена руснявими покидьками...
показать весь комментарий
25.02.2023 10:47 Ответить
Китайцы, чеё б мычало, а ваше молчало. Решили отказаться от внешней торговли в угоду войны на самоуничтожение. Нехрен вам ловить в Украине, не поддерживайте утопическое фашистское образование враждебное всему миру.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:12 Ответить
Пам'ятаю з пів року тому вже знаходили міни для міномета схожі на китайські, всі тоді дуже розказували що то не Китай. Побачимо як буде зараз, як і совок колись, китайці дають зброю й технології країнам накшталт Ірану й кацапні щоб ті відволікати захід.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:17 Ответить
Лука мудіщєв їде у Китай задля "продовження багаторічної дружби ".
Ось вам і відповідь, будуть там робити і завозити, як колись "белоруські морепродукти".
А владні дурники же просили, щоб ********* санкцііями не чіпали.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:22 Ответить
Цікаво, як зараз живуть китайці в Харкові? До війни їх було сотні тисяч.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:30 Ответить
Уйдут большие компании и корпорации, и миллионы бещработных устроят бунт.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:30 Ответить
багато бунтів бачив в кацапстані?ось тобі відповідь,де збирається більше одного з плакатом-15 діб не обійдеться
показать весь комментарий
25.02.2023 10:42 Ответить
якщо кацапи живуть під санкціями з 2014 року,то китайці і оком не моргнуть-окрема аудиторія думає що санкції поставлять рашку або китай на коліна-так але ми не усі до цього доживем по віку
показать весь комментарий
25.02.2023 10:38 Ответить
Справжнім санкціям лише 2 місяці і результати вражаючі. До того ж Китай допомагав їм обходити санкції, а коли він сам буде під санкціями, то йому вже ніхто не допоможе і на додачу ще й Росію, Іран та Північну Корею не вивезе на своїй шиї
показать весь комментарий
25.02.2023 14:58 Ответить
мріяти ніхто не забороняє,я теж хочу щоб вони пропали,але я реаліст
показать весь комментарий
25.02.2023 22:44 Ответить
бред. На кацапию наложили адские санкции, плюс ушли иностр. компании, а толку? живут прекрасно, продавая нефть и газ индии с китаем...
показать весь комментарий
25.02.2023 23:49 Ответить
 
 