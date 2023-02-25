РУС
Иран снабжал Россию боеприпасами. Россияне в ответ могут передать истребители, - Белый дом

Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, а в ответ РФ может предоставить Ирану истребители.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кирби подчеркнул, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев.

По его словам, в ноябре (в прошлом году. – Ред.) Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военной техники в ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко планирует посетить с визитом Иран

"Россия предлагает много беспрецедентного оборонного сотрудничества, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", – сказал Кирби.

Кирби также отметил, что Иран стремится приобрести боевые вертолеты, радары и учебно-тренировочные самолеты. Иран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не исключает, что Россия может помочь Ирану с ядерной программой

На вопрос о типе истребителей или о том, когда они могут быть поставлены, Кирби отказался ответить.

откуда взялся уран-235 84% лучше расскажите.?
25.02.2023 09:16 Ответить
Тобто снаряди в рашистів почали закінчуватися ще в листопаді, що не дивно - скільки житлових будинків та дитсадків зрівняти з землею, так і за десятки років не настачишся снарідів і навіть іранські снаряди не допомогли - наразі у них добрячий снарядний голод. А тепер настав час боржок віддавати - і це можуть бути не винущувачі і співробітництво у галузі ракет, електроніки та ППО, а і допомога у ядерній програмі. Ірану залашися збагатити на уран на кілька відсотків - і весь світ зараз у кілька відсотках від нової ядерної загрози. Тож США та Ізраїлю треба вже бомбити Іран, поки не пізно і робити це сміливо і зараз їм вже ніхто у цьому не завадить.
25.02.2023 09:27 Ответить
Гандони...
25.02.2023 09:37 Ответить
Вы такие как дети наивные. У рашик самой не хватает оружия чтобы еще поставлять в другие страны. Рашка даже танки которые шли на еспорт вернула. Все что рашка может поставить Ирану ето Ядерное Оружие. Точно так же как ссср поставил ЯО северной Корее чтобы остановить наступление южной Кореи и США. А рашка как всегда выставит себя посредником в переговорах якобы для сдерживания.
25.02.2023 09:38 Ответить
Ну і як там у Ізраілі це сприймають? Ми нейтральні, ми за мир? Дорогенькі, прийдеться вирішувать, з ким ви.
25.02.2023 10:11 Ответить
Якщо Іран таки виготовить ЯЗ, то тут уже думати прийдеться не лише Ізраїлю. Хоча завжди можна сказати, що США їм нічого не винні.
25.02.2023 10:16 Ответить
Ну и пусть поставляют бармалеям свои летающие балалайки и кофемолки. Опыт одного года войны показал их истинную цену - обычное российское говно.
25.02.2023 10:18 Ответить
От России Ирану нужны только ядерные материалы и технологии обогащения урана для создания своей ядрённой бимбы. Что предмет фапания аятолл уже давно. Остальное они может получить у Китая и через всякие серые схемы.
25.02.2023 13:46 Ответить
 
 