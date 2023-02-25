Иран снабжал Россию боеприпасами. Россияне в ответ могут передать истребители, - Белый дом

Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, а в ответ РФ может предоставить Ирану истребители.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кирби подчеркнул, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев.

По его словам, в ноябре (в прошлом году. – Ред.) Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военной техники в ответ.

"Россия предлагает много беспрецедентного оборонного сотрудничества, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", – сказал Кирби.

Кирби также отметил, что Иран стремится приобрести боевые вертолеты, радары и учебно-тренировочные самолеты. Иран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

На вопрос о типе истребителей или о том, когда они могут быть поставлены, Кирби отказался ответить.