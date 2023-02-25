Украина расширит полосу вдоль границы с Беларусью и Россией до двух километров. Территорию заминируют, - ГПСУ

Пограничная полоса между Украиной и Россией и Беларусью будет расширена до 2 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Госпогранслужба заявила, что это предусмотрено изменениями в законе, которые 24 февраля поддержала Верховная Рада.

"Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, законопроект предусматривает изменения в некоторые законы Украины по защите государственной границы Украины, а именно:

☑️Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;

☑️Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;

☑️Определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.