Украина расширит полосу вдоль границы с Беларусью и Россией до двух километров. Территорию заминируют, - ГПСУ
Пограничная полоса между Украиной и Россией и Беларусью будет расширена до 2 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Госпогранслужба заявила, что это предусмотрено изменениями в законе, которые 24 февраля поддержала Верховная Рада.
"Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, законопроект предусматривает изменения в некоторые законы Украины по защите государственной границы Украины, а именно:
☑️Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;
☑️Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;
☑️Определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.
Можна використати дефоліанти 🤔
https://www.radiosvoboda.org/a/30486830.html Уже безопасно? Почему Ермак согласился открыть переход в Счастье
У 2021 була новина, що Україна безкоштовно передала Литві 38 тон колючого дроту для захисту кордонів від мігрантів, які бігли з Білорусі.
"на стіну між США і Мексикою чи між Ізраїлем і палестинцями - там БЕТОН, а не сітка" - це для дебілів і тих кому немає де тратити гроші.
Так ось для дебілів що повірили в пропаганду: сітка рабиця була тільки в пунктах пропуску та на пару кілометрів в сторони від них. А далі просто рів без ніякої сітки бо грошей немає, зате були дороги, вежі із відеокамерами та інші речі типу бункерів і турелей. На щось більше грошей не було.
Ще раз бетон для ДЕБІЛІВ. Він нічого зупинити не може. Но витрати на це гігантські. Це не про наш бюджет. Приїде один ур-77 вистрілить в його сторону та зробить крізь нього просіку та дорогу по якій зайдуть війська.
так будувалася "Стіна".
Перечитайте мій коментар один та другий. Знайдіть проект Стіни Яценюка. Тоді зрозумієте про що Я і наскільки ви помиляєтесь.
Так ось не було ніякої сітки
наші почекали 14 годин після вторгнення в роздумах підривати чи нє.
https://www.5.ua/polityka/my-ne-mohly-poviryty-u-vtorhnennia-ne-buly-hotovi-*********-mosty-podoliak-pro-fundamentalni-pomylky-vlady-286342.html У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію. У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фактам".
Контррозвідка б краще працювала на випередження.
Белорусы пойдут, и не смогут пройти мимо, начнут раком стоять и выкапывать.
На живца.
/тільки не так що потім і самі не знейдемо /
можно еще радиоактивного говна насыпать чтоб народ немного фонил при пересечении и сразу было бы видно кто есть кто.