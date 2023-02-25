Новые санкции ЕС против РФ согласовали, потому что Польша пошла на компромисс, - DW

Польша при обсуждении десятого пакета санкций согласилась на компромисс, основанный на выполнении шести обязательных условий. Среди них – возможные меры против 150 пропагандистов и ядерного сектора РФ.

Новый пакет санкций представители стран-членов ЕС обсуждали несколько дней. Дискуссии вызвал вопрос импорта синтетического каучука из России. Польша настаивала на жестких ограничениях, но одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного понижения лимита.

Наконец, по данным издания, Польша согласилась на компромисс. Он основывается на выполнении 6 обязательных условий:

- санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ;

- санкции против импорта русских алмазов;

- дальнейшая работа по ограничительным мерам против ядерного сектора России;

- запуск процесса по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов в соответствии с предложенным Варшавой списком;

- активизация работы над санкциями в отношении белорусского режима;

- специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок синтетического каучука.

Напомним, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу. Они успели договориться о санкциях в день годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.