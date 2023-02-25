Новые санкции ЕС против РФ согласовали, потому что Польша пошла на компромисс, - DW
Польша при обсуждении десятого пакета санкций согласилась на компромисс, основанный на выполнении шести обязательных условий. Среди них – возможные меры против 150 пропагандистов и ядерного сектора РФ.
Об этом со ссылкой на источники пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Новый пакет санкций представители стран-членов ЕС обсуждали несколько дней. Дискуссии вызвал вопрос импорта синтетического каучука из России. Польша настаивала на жестких ограничениях, но одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного понижения лимита.
Наконец, по данным издания, Польша согласилась на компромисс. Он основывается на выполнении 6 обязательных условий:
- санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ;
- санкции против импорта русских алмазов;
- дальнейшая работа по ограничительным мерам против ядерного сектора России;
- запуск процесса по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов в соответствии с предложенным Варшавой списком;
- активизация работы над санкциями в отношении белорусского режима;
- специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок синтетического каучука.
Напомним, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу. Они успели договориться о санкциях в день годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По факту знову мадяри вперлися і прийшлося йти на поступки йовбікам.
Где хотя бы благодарность за то, что в 2021-начале 2022 году остановили поток мигрантов из Сирии через *********? Если бы послушали одно из 150 ваших убогих и дебильных заявлений, что нельзя мигрантов вышвыривать за забор и наводить на них оружие, ведь они же люди, то что бы было? Сирийцы бы продавали квартиры по 5000 долларов, на них покупали авиабилет и проезд до границы, заняли бы 2-3 млн человек минимум почти все места в Европе для приема беженцев. Затем, после этого согласованного плана таракана и *****, он как раз нападает нас и Европа бы уже не могла принять беженцев. А сирийцы бы получили команду от диаспор на дестабилизацию обстановки, выходили бы миллионами человек. И также режим таракана бы заработал дополнительные бабки на мотивацию своей трусливой недоармии и меньше зависел бы от санкций. Вот чтобы было, если бы Польша и страны Балтии не раскусили этот план. Но никто не отозвал свои слова, никто не дал денег на забор, никто не выразил соболезнования нескольким погибшим людям при строительства забора с колючей проволокой, а также многочисленные агрессивные стычки. Про волонтеров вообще молчу, их как будто вообще не было, хотя люди сутками держали границу.