Россияне промолчали на годовщину вторжения, потому что не достигли ни одной из целей, - ISW
Власти РФ никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину, поскольку не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин не раз выступал в этом году с публичными заявлениями. Но на этот раз промолчал о годовщине вторжения РФ на территорию Украины.
По мнению ISW, это произошло, потому что Россия не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.
Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне" и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".
"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значимых успехов после года дорогостоящей войны в Украине", – указывает ISW.
В то же время специалисты пишут, что вместо годовщины вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.
Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствует гражданское общество и мощная промывка мозгов.
- Як там, Київ взяли за 3 дні, а Україну захопили за 2 тижні?
- Ні, вже 7 місяців тупцюємо під Бахмутом і втратили лише там 40.000.
Це була його, по ленінські висловлюючись, програма-мінімум.
А захоплення України і насамперед чорноморського узбережжя, вже програма-максимум.
Горезвісний Домбас, якщо я правильно розумію, путіну в хер не впав. Як причина став у нагоді, а так навіщо йому розвалені заводи, затоплені шахти та місцеві наркомани з пенсіонерами
Орбан за гроші газьпрьому гадить де тільки може, або де йому дозволяють.
Выводили рабов с тех пор, как василий 3й Новгород захватил, а потом стои́м такие и удивляемся: "Ах, где же, где же наше гражданское общество? Почему же, почему же рабы - не граждане?"