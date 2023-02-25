РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5088 посетителей онлайн
Новости Война
4 845 13

Россияне промолчали на годовщину вторжения, потому что не достигли ни одной из целей, - ISW

путін

Власти РФ никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину, поскольку не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин не раз выступал в этом году с публичными заявлениями. Но на этот раз промолчал о годовщине вторжения РФ на территорию Украины.

Также читайте: Зеленский не исключает нападения РФ на другую европейскую страну: Путину нужно показывать победы, успеха в Украине не будет

По мнению ISW, это произошло, потому что Россия не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне" и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году Россия будет укреплять "ядерную триаду", - Путин

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значимых успехов после года дорогостоящей войны в Украине", – указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщины вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет потенциал возобновить инициативу на фронте в 2023, - ISW

Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствует гражданское общество и мощная промывка мозгов.

путин владимир (31996) ISW (493)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
25.02.2023 10:40 Ответить
+6
А что они могут прокомментировать, если язык затянуло в задницу !?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:54 Ответить
+6
так ні напевно !!! воно типовий кацапській нацист та імперіаліст, нащадок червоножопих комуно-нацистів, імперіалістів, окупантів України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!! до того ж типий як сибірській валянок !!!



показать весь комментарий
25.02.2023 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.02.2023 10:40 Ответить
Задумали,не задумали на потом какуюто куйню,им все равно кизда!
показать весь комментарий
25.02.2023 10:52 Ответить
Думаю, що якби путіну за годину до його промови про початок СВО, о 4:00 24.02.22, дали можливість зазирнути на рік уперед, то він би не почав те, що почав.
- Як там, Київ взяли за 3 дні, а Україну захопили за 2 тижні?
- Ні, вже 7 місяців тупцюємо під Бахмутом і втратили лише там 40.000.

показать весь комментарий
25.02.2023 10:52 Ответить
так ні напевно !!! воно типовий кацапській нацист та імперіаліст, нащадок червоножопих комуно-нацистів, імперіалістів, окупантів України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!! до того ж типий як сибірській валянок !!!



показать весь комментарий
25.02.2023 10:59 Ответить
Почав би, коридор до Криму зробив, це була мінімальна ціль і зруйнував пів- України.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:29 Ответить
Точніше, сухопутний коридор у Крим та дніпровська вода туди ж.
Це була його, по ленінські висловлюючись, програма-мінімум.
А захоплення України і насамперед чорноморського узбережжя, вже програма-максимум.
Горезвісний Домбас, якщо я правильно розумію, путіну в хер не впав. Як причина став у нагоді, а так навіщо йому розвалені заводи, затоплені шахти та місцеві наркомани з пенсіонерами
показать весь комментарий
25.02.2023 12:43 Ответить
А что они могут прокомментировать, если язык затянуло в задницу !?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:54 Ответить
ну привіт... як це "промовчали"!? А танці під бубни в Нужніках!? А віджимання Газмясова!?
показать весь комментарий
25.02.2023 11:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3994523.html

Орбан за гроші газьпрьому гадить де тільки може, або де йому дозволяють.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:37 Ответить
Οβοςραλςα πο βςεμ φρονταμ !
показать весь комментарий
25.02.2023 12:00 Ответить
Гиркин жалуется на отсутствующее гражданское общество. Лол.

Выводили рабов с тех пор, как василий 3й Новгород захватил, а потом стои́м такие и удивляемся: "Ах, где же, где же наше гражданское общество? Почему же, почему же рабы - не граждане?"
показать весь комментарий
25.02.2023 12:06 Ответить
По-простому це називається - засунули язик в задницю!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:50 Ответить
Бісять оці дитячі понти, що нібито нічого вони за рік не добилися. Як би там не було, але сухопутний коридор до Криму вони пробили, залишили нас взагалі без Азовського моря, трохи залишили Чорного, яке повністю контролюють.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:41 Ответить
 
 