Шмыгаль рассказал о макрофинансовой помощи от партнеров: $18 миллиардов от ЕС, $10 млрд – от США

ЕС анонсировал макрофинансовую помощь Украине в размере $18 миллиардов, также до сентября США предоставит нашему государству до $10 миллиардов. Кроме этого, существует ряд договоренностей о помощи с другими странами.

Об этом и другом в интервью Forbes Ukraine рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году дефицит бюджета $38 миллиардов. Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на $18 миллиардов. До сентября должны получить $10 миллиардов от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 миллиарда от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 миллиарда от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", - сказал Шмигаль.

Премьер напомнил, что в прошлом году Украина привлекла более $31 миллиарда внешних грантов и кредитов - 38% и 62% соответственно.

Сейчас, по его словам, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит бюджета, нужно еще около 5 миллиардов долларов.

"Планируем привлечь их от МВФ, переговоры по этому поводу уже начаты", - сказал Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

Премьер добавил, что на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии находится 17 миллиардов. По его словам, это деньги, которые передал Фонд гарантирования вкладов, и которые были конфискованы у "дочек" российских банков – Проминвестбанка и МР Банка.

Он отметил, что в течение года в фонд поступит еще прибыль Национального банка в размере 35,5 миллиарда.

"$1,5 млрд (более ₴54,8 миллиарда. - Ред.) - деньги, которые предоставит США, они уже согласованы Конгрессом. Отдельно $0,8 миллиарда (₴29,2 миллиарда. - ред.) США выделили на восстановление энергетической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что речь идет не только о "живых деньгах". К примеру, Соединенные Штаты предоставили газовую генерационную установку, которая стоит около $18 миллионов, и несколько мощных генераторов.

госбюджет (1192) МВФ (3339) финансы (347) Шмыгаль Денис (2817)
+17
Рзповів би краще куди він їх витрачає!
25.02.2023 12:31 Ответить
25.02.2023 12:31 Ответить
+11
25.02.2023 12:42 Ответить
25.02.2023 12:42 Ответить
+11
Продавці елітних автівок, дорогоцінностей та нерухомості радісно потирають руки в очікуванні ексклюзивних замовлень. Зекоманда готується до шоппінгу.
До речі, в країні важка економічна ситуація, тому прохання до громадян потерпіти та тугіше затягнути паски.
25.02.2023 12:43 Ответить
25.02.2023 12:43 Ответить
Рзповів би краще куди він їх витрачає!
25.02.2023 12:31 Ответить
25.02.2023 12:31 Ответить
Розповісти він може шо хоч -- чи вони туди доходять .
25.02.2023 12:37 Ответить
25.02.2023 12:37 Ответить
Ну він же чесний, я сподіваюсь
25.02.2023 12:39 Ответить
25.02.2023 12:39 Ответить
як і його начальник
25.02.2023 12:46 Ответить
25.02.2023 12:46 Ответить
Роздолля для злодіїв!
25.02.2023 12:34 Ответить
25.02.2023 12:34 Ответить
красти вам не перекрасти!
25.02.2023 12:34 Ответить
25.02.2023 12:34 Ответить
25.02.2023 12:35 Ответить
25.02.2023 12:35 Ответить
25.02.2023 12:42 Ответить
25.02.2023 12:42 Ответить
Внукам хватіт?
25.02.2023 12:37 Ответить
25.02.2023 12:37 Ответить
поле деятельності для мародерів збільшуеться
25.02.2023 12:39 Ответить
25.02.2023 12:39 Ответить
За такі гроші можна всю виробничу базу оборонки тричі обновити та потроїти, від куль до ядерних бомб , не тупо проїсти та просрати у вигрібні ями, як зробив Шмигаль
25.02.2023 12:40 Ответить
25.02.2023 12:40 Ответить
На єдиний марафон, Лєнці квартальщиці на програму на яйця по 17...
25.02.2023 12:41 Ответить
25.02.2023 12:41 Ответить
Продавці елітних автівок, дорогоцінностей та нерухомості радісно потирають руки в очікуванні ексклюзивних замовлень. Зекоманда готується до шоппінгу.
До речі, в країні важка економічна ситуація, тому прохання до громадян потерпіти та тугіше затягнути паски.
25.02.2023 12:43 Ответить
25.02.2023 12:43 Ответить
ничего не уметь, ничего не делать, тупИть, предавать, воровать, брехать и после всего этого побираться по миру с протянутой рукой зеаниматоры освоили лучше всего
25.02.2023 12:53 Ответить
25.02.2023 12:53 Ответить
партнери працюють, шмигаль краде.
25.02.2023 12:57 Ответить
25.02.2023 12:57 Ответить
Вступайте до 43 ОАБР https://www.youtube.com/watch?v=Xb1vnmgTldU https://www.youtube.com/watch?v=Xb1vnmgTldU


тут кращі з кращих!!!
25.02.2023 12:58 Ответить
25.02.2023 12:58 Ответить
Програма кабміну відсутня протягом майже 3 років, хоча, через відсутність такої програми, цей КМУ повинен був зникнути ще у 2020-му році.

А тепер питання: гроші від іноземних організацій (гранти чи кредити) не залучаються до фінансування МО та ЗСУ. То куди ж вони підуть, якщо програми КМУ немає?
25.02.2023 13:01 Ответить
25.02.2023 13:01 Ответить
У кішені.
25.02.2023 13:18 Ответить
25.02.2023 13:18 Ответить
Мильйони держ службовців, безліч схем та скруток, не переймайтесь, все буде зроблено без шуму та пилу
25.02.2023 13:50 Ответить
25.02.2023 13:50 Ответить
КМУ утримує багато міністерств в т.ч.новостворених Зе,деякі зовсім не потрібні,але мають велики штати держслужбовців...Значна кількість закордонних грошей на них піде...,краще б на ЗСУ..
25.02.2023 17:32 Ответить
25.02.2023 17:32 Ответить
Кручу верчу разпилить бабло хочу.
Зробимо их разом! ЗеКи
25.02.2023 13:49 Ответить
25.02.2023 13:49 Ответить
В дєрьмака і татарова джекпот. Яйцеголовий резников теж радо потирає руки.
25.02.2023 14:36 Ответить
25.02.2023 14:36 Ответить
"Я--самий безтурботний прем'єр за всю ******* історію України".
Про це в інтерв'ю https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936 Forbes Ukraine розповів прем'єр-міністр України денис шмигаль.
Вірю...
25.02.2023 15:29 Ответить
25.02.2023 15:29 Ответить
Як вони тепер це ділити будуть? Боюся що повбивають один одного бо на всіх може не вистачити
25.02.2023 15:50 Ответить
25.02.2023 15:50 Ответить
Сподіваюся, що кожний ЦЕНТ буде проконтрольований США!!!
25.02.2023 17:17 Ответить
25.02.2023 17:17 Ответить
Відчувається рух в міністерстві...
25.02.2023 22:54 Ответить
25.02.2023 22:54 Ответить
 
 