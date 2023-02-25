Шмыгаль рассказал о макрофинансовой помощи от партнеров: $18 миллиардов от ЕС, $10 млрд – от США

ЕС анонсировал макрофинансовую помощь Украине в размере $18 миллиардов, также до сентября США предоставит нашему государству до $10 миллиардов. Кроме этого, существует ряд договоренностей о помощи с другими странами.

Об этом и другом в интервью Forbes Ukraine рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году дефицит бюджета $38 миллиардов. Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на $18 миллиардов. До сентября должны получить $10 миллиардов от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 миллиарда от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 миллиарда от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", - сказал Шмигаль.

Премьер напомнил, что в прошлом году Украина привлекла более $31 миллиарда внешних грантов и кредитов - 38% и 62% соответственно.

Сейчас, по его словам, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит бюджета, нужно еще около 5 миллиардов долларов.

"Планируем привлечь их от МВФ, переговоры по этому поводу уже начаты", - сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии находится 17 миллиардов. По его словам, это деньги, которые передал Фонд гарантирования вкладов, и которые были конфискованы у "дочек" российских банков – Проминвестбанка и МР Банка.

Он отметил, что в течение года в фонд поступит еще прибыль Национального банка в размере 35,5 миллиарда.

"$1,5 млрд (более ₴54,8 миллиарда. - Ред.) - деньги, которые предоставит США, они уже согласованы Конгрессом. Отдельно $0,8 миллиарда (₴29,2 миллиарда. - ред.) США выделили на восстановление энергетической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что речь идет не только о "живых деньгах". К примеру, Соединенные Штаты предоставили газовую генерационную установку, которая стоит около $18 миллионов, и несколько мощных генераторов.