Шмыгаль рассказал о макрофинансовой помощи от партнеров: $18 миллиардов от ЕС, $10 млрд – от США
ЕС анонсировал макрофинансовую помощь Украине в размере $18 миллиардов, также до сентября США предоставит нашему государству до $10 миллиардов. Кроме этого, существует ряд договоренностей о помощи с другими странами.
Об этом и другом в интервью Forbes Ukraine рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году дефицит бюджета $38 миллиардов. Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на $18 миллиардов. До сентября должны получить $10 миллиардов от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 миллиарда от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 миллиарда от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", - сказал Шмигаль.
Премьер напомнил, что в прошлом году Украина привлекла более $31 миллиарда внешних грантов и кредитов - 38% и 62% соответственно.
Сейчас, по его словам, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит бюджета, нужно еще около 5 миллиардов долларов.
"Планируем привлечь их от МВФ, переговоры по этому поводу уже начаты", - сказал Шмигаль.
Премьер добавил, что на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии находится 17 миллиардов. По его словам, это деньги, которые передал Фонд гарантирования вкладов, и которые были конфискованы у "дочек" российских банков – Проминвестбанка и МР Банка.
Он отметил, что в течение года в фонд поступит еще прибыль Национального банка в размере 35,5 миллиарда.
"$1,5 млрд (более ₴54,8 миллиарда. - Ред.) - деньги, которые предоставит США, они уже согласованы Конгрессом. Отдельно $0,8 миллиарда (₴29,2 миллиарда. - ред.) США выделили на восстановление энергетической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что речь идет не только о "живых деньгах". К примеру, Соединенные Штаты предоставили газовую генерационную установку, которая стоит около $18 миллионов, и несколько мощных генераторов.
До речі, в країні важка економічна ситуація, тому прохання до громадян потерпіти та тугіше затягнути паски.
тут кращі з кращих!!!
А тепер питання: гроші від іноземних організацій (гранти чи кредити) не залучаються до фінансування МО та ЗСУ. То куди ж вони підуть, якщо програми КМУ немає?
Зробимо их разом! ЗеКи
Про це в інтерв'ю https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936 Forbes Ukraine розповів прем'єр-міністр України денис шмигаль.
Вірю...