Конкурс НАБУ: 11 кандидатов на пост директора успешно прошли собеседования на добродетель
25 февраля на своем 18 заседании комиссия по отбору Директора НАБУ объявила результаты собеседований на добродетель. В следующий этап конкурса прошли 11 кандидатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина.
На заседании комиссии проходили собеседование 20 кандидатов. К следующему этапу конкурса допущено 11.
Среди них:
Сергей Гупяк – начальник 4-го следственного отдела Теруправления ДБР в Хмельницком.
Вероника Плотникова – начальница Отдела исследования проблем прокурорской деятельности Национальной академии прокуратуры Украины.
Семен Кривонос – глава Госинспекции архитектуры и градостроительства.
Виктор Павлущик – старший детектив НАБУ, руководитель отдела детективов.
Александр Цивинский – руководитель третьего отдела детективов НАБУ.
Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.
Сергей Наумюк – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса.
Олег Опишняк - прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.
Владимир Церковный – старший детектив – руководитель Первого отдела детективов третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.
Максим Ворвуль – старший детектив – заместитель руководителя Третьего отдела детективов Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.
Юрий Белоусов – начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора.
Всю неделю 20 кандидатов общались с комиссией конкурса и разъясняли вопросы, которые к ним были у членов комиссии и общественности. Подробно о том, как проходили эти собеседования, TI Ukraine рассказывали в телеграме.
В дальнейшем кандидатов, прошедших этот этап, ждут собеседования относительно соответствия критерию компетентности. Они пройдут с 28 февраля по 4 марта.
На этом этапе комиссия будет оценивать:
- знание национального законодательства и соответствующего международного права и их применение в практике Верховного Суда, Конституции Суда Украины и Европейского суда по правам человека;
- осведомленность кандидатов с положениями международных стандартов по предотвращению и противодействию коррупции, других применимых в деятельности НАБУ международных договоров и конвенций;
- стратегическое и аналитическое мышление кандидатов;
- лидерство и понимание миссии и задач НАБУ;
- управление человеческими ресурсами;
- понимание фундаментальных принципов профессиональной этики;
- эффективную личную, внутреннюю и внешнюю коммуникацию, в частности, для позиционирования НАБУ и его работы в обществе.
Каждое собеседование будет начинаться с пятиминутной самопрезентации кандидата и краткого выражения видения дальнейшего развития НАБУ.
Напомним, что по результатам этих собеседований комиссия определит трех финалистов конкурса, среди которых Премьер-министр выберет и подаст на утверждение Кабмина будущего директора НАБУ.
