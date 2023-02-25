РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4970 посетителей онлайн
Новости
4 846 21

Конкурс НАБУ: 11 кандидатов на пост директора успешно прошли собеседования на добродетель

набу,набу_вивіска,набу_лого

25 февраля на своем 18 заседании комиссия по отбору Директора НАБУ объявила результаты собеседований на добродетель. В следующий этап конкурса прошли 11 кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина.

На заседании комиссии проходили собеседование 20 кандидатов. К следующему этапу конкурса допущено 11.

Среди них:

Сергей Гупяк – начальник 4-го следственного отдела Теруправления ДБР в Хмельницком.

Вероника Плотникова – начальница Отдела исследования проблем прокурорской деятельности Национальной академии прокуратуры Украины.

Семен Кривонос – глава Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Виктор Павлущик – старший детектив НАБУ, руководитель отдела детективов.

Александр Цивинский – руководитель третьего отдела детективов НАБУ.

Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.

Сергей Наумюк – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса.

Олег Опишняк - прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

Владимир Церковный – старший детектив – руководитель Первого отдела детективов третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Максим Ворвуль – старший детектив – заместитель руководителя Третьего отдела детективов Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Юрий Белоусов – начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора.

Также читайте: Конкурс на директора НАБУ: К 5 кандидатам возникает больше всего вопросов, - Transparency International Ukraine. СПИСОК

Всю неделю 20 кандидатов общались с комиссией конкурса и разъясняли вопросы, которые к ним были у членов комиссии и общественности. Подробно о том, как проходили эти собеседования, TI Ukraine рассказывали в телеграме.

В дальнейшем кандидатов, прошедших этот этап, ждут собеседования относительно соответствия критерию компетентности. Они пройдут с 28 февраля по 4 марта.

На этом этапе комиссия будет оценивать:

  • знание национального законодательства и соответствующего международного права и их применение в практике Верховного Суда, Конституции Суда Украины и Европейского суда по правам человека;
  • осведомленность кандидатов с положениями международных стандартов по предотвращению и противодействию коррупции, других применимых в деятельности НАБУ международных договоров и конвенций;
  • стратегическое и аналитическое мышление кандидатов;
  • лидерство и понимание миссии и задач НАБУ;
  • управление человеческими ресурсами;
  • понимание фундаментальных принципов профессиональной этики;
  • эффективную личную, внутреннюю и внешнюю коммуникацию, в частности, для позиционирования НАБУ и его работы в обществе.

Каждое собеседование будет начинаться с пятиминутной самопрезентации кандидата и краткого выражения видения дальнейшего развития НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК о первых результатах проверки на добродетель кандидатов на пост директора НАБУ: Брат советника ОП, адвокаты подозреваемых в коррупции и лица, подпадающие под люстрацию

Напомним, что по результатам этих собеседований комиссия определит трех финалистов конкурса, среди которых Премьер-министр выберет и подаст на утверждение Кабмина будущего директора НАБУ.

Transparency International (117) НАБУ (4540) кандидат (1015) конкурс (1156) отбор (123)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ермако-татаровские хто з них? Всі?
показать весь комментарий
25.02.2023 12:59 Ответить
+7
Хто є най доброчесний в ОПі відніше
показать весь комментарий
25.02.2023 13:02 Ответить
+7
Членами комісії теж був монозброд?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ермако-татаровские хто з них? Всі?
показать весь комментарий
25.02.2023 12:59 Ответить
Хто є най доброчесний в ОПі відніше
показать весь комментарий
25.02.2023 13:02 Ответить
Доброчесність ключове слово.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:02 Ответить
До наступного етапу конкурсу пройшли: Кривонос
показать весь комментарий
25.02.2023 13:38 Ответить
А що там з детектором брехні і баксів в диванах?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:10 Ответить
Якщо потрібно шмигалю вибрати аж з ТРОХ.....то я думаю виберуть дійсно най "кращого"
показать весь комментарий
25.02.2023 13:10 Ответить
Членами комісії теж був монозброд?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:10 Ответить
може ще опзже з шуфрічем
показать весь комментарий
25.02.2023 13:13 Ответить
Лучше юля с ее матькивщиной)
показать весь комментарий
25.02.2023 14:00 Ответить
Ох і цирк.. а смс опитування буде??
показать весь комментарий
25.02.2023 13:20 Ответить
Скажите, а кандидаты обязательно должны быть девственниками?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:24 Ответить
Без ЦПК тут хрін розберешся.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:28 Ответить
Без Габрієляна, це квартальне шоу, а не конкурс.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:34 Ответить
Олег Опішняк найбільш достойний кандидат. Знаю особисто. Достойна людина. Все життя пропрацював у прокуратурі, ніколи і ніхто про нього не сказав поганого слова. Отаким людям треба очолювами правоохоронні органи держави, а не тим у кого мама має мільйони, та нерухомості на мільярди. Помагай вам Господь Олеже Петровичу.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:06 Ответить
якщо він все життя пропрацював у прокуратурі то місце йому у в'язниці.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:32 Ответить
Цензор.нет це не майданчик для реклами. І не треба ля ля... вийди за територію прокуратури і почуєш правду.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:29 Ответить
"Ви будете грабувати? Та ні. Ну і гарно. Ви нам дуже підходите!"
показать весь комментарий
25.02.2023 15:06 Ответить
Здесь подробности собеседования с кандидатами. - https://www.sud.ua/uk/news/publication/262781-k-kandidatu-v-direktora-nabu-prokuroru-geninspektsii-olegu-opishnyaku-voznikli-voprosy-o-bezvozmezdnom-poluchenii-zemelnykh-uchastkov
показать весь комментарий
25.02.2023 16:22 Ответить
Повна хрінь, а кандидати, один ліпше другого, як оберуть то.. , але навіщо якщо зЕбіл вже поборов корупцію...!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:30 Ответить
Є така аксіома - тільки найкращі обирають найкращих, а всі інші обирають гірших і найгірших. А коли у владі тільки гірші - то ото вигляньте у вікно - ото вам і результат.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:35 Ответить
 
 