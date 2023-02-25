Лукашенко вчера "долго разговаривал" с Путиным: "У нас отношения, дай Бог, чтобы всегда были такими"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин накануне "вечером долго разговаривали".

Об этом Лукашенко рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное информагентство "Белта".

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним (Путиным. - Ред.) долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", - отметил он.

Он также назвал ложью сообщение о том, что РФ планирует взять Белоруссию под полный контроль до 2030 года.

