Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм

Российский диктатор Владимир Путин будет угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем странам бывшего СССР, если не проиграет войну против Украины. Поэтому его поражение должно быть полным.

Об этом пишут в колонке для The Wall Street Journal бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Цензор.НЕТ.

Они отметили, что Путин сочтет себя победителем, если сохранит контроль над оккупированными территориями и покажет всему миру, что границы можно менять силой.

"Все, что нужно сделать Путину, чтобы заявить о своей победе - это продолжить циничную политику, которой он придерживался со времени своего первого вторжения в 2014 году, - использовать свой плацдарм в Украине для дестабилизации всей страны", - пишут политики.

Джонсон и Грэм подчеркнули, что если россиян не выгнать из Украины полностью, то Путин будет готовиться к новым войнам и будет продолжать угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем остальным странам бывшего СССР.

"Если он не потерпит полное поражение в Украине, реваншистские амбиции Путина не остановить. Мы должны ускорить западную поддержку украинцев и дать им то, что им нужно закончить работу. ВСУ боролись и продолжают бороться как львы, и это их заслуга. Но нет сомнений в том, что западное оборудование было бесценным", - заявили они.

Грузия (4514) Молдова (1912) прогноз (699) путин владимир (31996) Джонсон_Борис (507) Линдси Грэм (112)
Топ комментарии
+6
Грузія нажаль перейшла в пасивні партнери рашки .
25.02.2023 14:11 Ответить
+5
Пфыы, та он и поход на Париж 1814 года захочет повторить. Страны бывшего СССР для него тогда будут пылью.
25.02.2023 13:54 Ответить
+5
Не погрожуватиме, він їх захопить.
25.02.2023 13:55 Ответить
А св.ЗЕ каже що його вб"ють.
25.02.2023 13:55 Ответить
А якщо не переможе - то всі стануть вільними!!!!
25.02.2023 14:02 Ответить
.

так дєрьмак з блазнем хотiли зробити те ж саме з Україною, вилизувати пуйлу пiд хвостом, не виступати, не дратувати пуйла, розмiняти Українську землю на тимчасовий нiбито спокiй, можливо й домовлялися злити ще шматки України.
25.02.2023 15:24 Ответить
Якщо у ***** буде будь яка "перемога" - хоч Крим залишиться с Лугандоном, то його вже не зупиниш. Мінімум - всі бувші республіки Совка, а то ще й в Балтію влізе.
25.02.2023 14:12 Ответить
У фашистов нет границ.
25.02.2023 14:15 Ответить
Країни Балтії - це НАТО, Грузія вже давно лягла під нього, кацапи там як вдома "ах, Тбілісі".
пуйло жене орду знищувати саме українців і Україну.
25.02.2023 14:16 Ответить
Більше того , якщо це станеться(тьху-тьху-тьху) , то цим буде відімкнений ,,Ящик Пандори,, , що призведе до війн на всій Землі , та ще й всі почнуть озброюватись ЯЗ ...
25.02.2023 14:17 Ответить
Коротко про планы...Как там на шабаше в лужниках выл рашист - "и пускай руки будут по локти в крови, но красное знамя над Берлином" ..
Так что не время расслабляться и верить, что фашисты ********** остановятся. Остановим, дадим поражение, чтобы ********* потерял всё, что захватил, тогда остановятся, другого не дано.
25.02.2023 14:21 Ответить
Яке "якщо"? Тобто вони допускають перемогу ху~ла?
25.02.2023 14:23 Ответить
.

якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.

або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.

не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.

все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
25.02.2023 15:17 Ответить
Ecio nuzno upomianut svedov.S kem vojeval Piotr 1 -so svedami.
25.02.2023 15:28 Ответить
Якщо Путін переможе це значить що Молдова і Грузію Росія проковтне дуже швидко

А через пару років чекайте великого наступу де Україна і інші жертви вже в рядах рус армії будуть. атакувати Польщу і тд.
25.02.2023 16:07 Ответить
 
 