Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм
Российский диктатор Владимир Путин будет угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем странам бывшего СССР, если не проиграет войну против Украины. Поэтому его поражение должно быть полным.
Об этом пишут в колонке для The Wall Street Journal бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Цензор.НЕТ.
Они отметили, что Путин сочтет себя победителем, если сохранит контроль над оккупированными территориями и покажет всему миру, что границы можно менять силой.
"Все, что нужно сделать Путину, чтобы заявить о своей победе - это продолжить циничную политику, которой он придерживался со времени своего первого вторжения в 2014 году, - использовать свой плацдарм в Украине для дестабилизации всей страны", - пишут политики.
Джонсон и Грэм подчеркнули, что если россиян не выгнать из Украины полностью, то Путин будет готовиться к новым войнам и будет продолжать угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем остальным странам бывшего СССР.
"Если он не потерпит полное поражение в Украине, реваншистские амбиции Путина не остановить. Мы должны ускорить западную поддержку украинцев и дать им то, что им нужно закончить работу. ВСУ боролись и продолжают бороться как львы, и это их заслуга. Но нет сомнений в том, что западное оборудование было бесценным", - заявили они.
так дєрьмак з блазнем хотiли зробити те ж саме з Україною, вилизувати пуйлу пiд хвостом, не виступати, не дратувати пуйла, розмiняти Українську землю на тимчасовий нiбито спокiй, можливо й домовлялися злити ще шматки України.
пуйло жене орду знищувати саме українців і Україну.
Так что не время расслабляться и верить, что фашисты ********** остановятся. Остановим, дадим поражение, чтобы ********* потерял всё, что захватил, тогда остановятся, другого не дано.
якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.
або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.
не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.
все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
А через пару років чекайте великого наступу де Україна і інші жертви вже в рядах рус армії будуть. атакувати Польщу і тд.