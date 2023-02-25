Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм

Российский диктатор Владимир Путин будет угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем странам бывшего СССР, если не проиграет войну против Украины. Поэтому его поражение должно быть полным.

Об этом пишут в колонке для The Wall Street Journal бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Цензор.НЕТ.

Они отметили, что Путин сочтет себя победителем, если сохранит контроль над оккупированными территориями и покажет всему миру, что границы можно менять силой.

"Все, что нужно сделать Путину, чтобы заявить о своей победе - это продолжить циничную политику, которой он придерживался со времени своего первого вторжения в 2014 году, - использовать свой плацдарм в Украине для дестабилизации всей страны", - пишут политики.

Джонсон и Грэм подчеркнули, что если россиян не выгнать из Украины полностью, то Путин будет готовиться к новым войнам и будет продолжать угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем остальным странам бывшего СССР.

"Если он не потерпит полное поражение в Украине, реваншистские амбиции Путина не остановить. Мы должны ускорить западную поддержку украинцев и дать им то, что им нужно закончить работу. ВСУ боролись и продолжают бороться как львы, и это их заслуга. Но нет сомнений в том, что западное оборудование было бесценным", - заявили они.