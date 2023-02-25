Иран разработал новую баллистическую ракету с радиусом действия 1650 км.
Иран разработал крылатую ракету с радиусом действия 1650 км. Это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал глава аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде государственному телевидению.
Также государственное телевидение Ирана показало первые кадры с новой крылатой ракетой "Павех" (Paveh).
Кроме ракеты, Хаджизаде рассказывал о том, что Иран собирается отомстить США за ликвидацию в 2020 году в Багдаде иранского военного командира Касема Сулеймани с помощью беспилотника.
Хаджизаде назвал крылатую ракету большой дальности "Паве" одним из последних достижений Воздушно-космических сил КСИР, пишет иранское агентство IRNA.
Говоря о гиперзвуковой ракете, Хаджизаде заявил: "Гиперзвуковая ракета способна маневрировать вне атмосферы. Эта ракета имеет включающийся двигатель и начинает маневрировать на расстоянии 300-400 км от цели. Системы защиты работают на основе предсказания пути и будущей точки ракеты".
Иран добавляет, что Иран расширил свою ракетную программу, в частности производство баллистических ракет, вопреки сопротивлению Соединенных Штатов и обеспокоенности со стороны стран Европы. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и носит сдерживающий характер.
