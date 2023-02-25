1 345 19
Зеленский о санкциях ЕС против России: Ожидаем решительных шагов в отношении "Росатома" и атомной промышленности
10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, давление на российского агрессора должно усиливаться.
"Ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - отмечает глава государства.
Опять санкции кошкам и собакам будешь вводить.
У нашому випадку, це небезпечно тим, що "атветочка" прилетить не бикуючому, а країні.
Теперь откажитесь от Атома,будем вам
электричество продавать?