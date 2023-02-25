Зеленский о санкциях ЕС против России: Ожидаем решительных шагов в отношении "Росатома" и атомной промышленности

10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, давление на российского агрессора должно усиливаться.

"Ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - отмечает глава государства.

