РУС
Новости Санкции против России
Зеленский о санкциях ЕС против России: Ожидаем решительных шагов в отношении "Росатома" и атомной промышленности

10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, давление на российского агрессора должно усиливаться.

"Ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - отмечает глава государства.

Также читайте: Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России

Зеленский Владимир (21616) россия (96910) санкции (11765) Евросоюз (17490) Росатом (52)
Цікаво, скільки ще підприємств в Україні мають господарів з мордора? Може краще почистити у себе, а потім іншим наказувати.
.... потім видасть за свою перемогу!
От тебя мы уже ничего не очикуемо.
Опять санкции кошкам и собакам будешь вводить.
25.02.2023 14:11 Ответить
Не може зняти ні єрмака з папою в фсб ні резнікова з диванами і яйцями. Зелена ганьба.
25.02.2023 14:53 Ответить
Это нужно было делать с 2014. Хорошо хоть сейчас чистят ряды.
25.02.2023 14:22 Ответить
Ах нелёгкая это работа из болота тащить Украину.
25.02.2023 14:26 Ответить
Неблагодарная, много желающих палки в колеса вставить.
25.02.2023 14:30 Ответить
А за що мені дякувати йому? За Бучу ,Журавля чи може за Азов. За квартири по усьому світу , а біженці також розкидані по всьому світу. Ви вибрали себе не тому в адвокати.
25.02.2023 15:31 Ответить
Можно спасибо сказать и за Крым, и за Донбасс......
25.02.2023 15:41 Ответить
Не буде санкцій проти "Росатома" бо в ЄС велика залежність від їх палива, а перехід на американське потребує часу, та й Угорщина блокуватиме енергетичні санкції до останнього.
25.02.2023 14:13 Ответить
25.02.2023 14:16 Ответить
Пока мы не оплатим 2-3 "научные" программы МАГАТЭ по 5 млн долларов каждая, то сами понимайте, как все будет. Кацапы оплатили, они не жадные. И получили желаемый результат. И МАГАТЭ - это только самое начало, там каждым надо платить. Забавно между прочим, что эти коррупционеры всерьез не понимают, что такой лоббизм - это и есть самая прямая коррупция. Они с наивным лицом считают, что кацапы платят за их мусорные программы (которые не сильно прибыли приносят, но дают десятки рабочих мест с зарплатой, куда можно устроить родственников) по честной совести и они все делают легально. Всегда это удивляло, что ничтожно малые суммы взяток и реально чистая совесть этих проплаченных лоббистов, которых купили как рабов на рынке и купили весьма недорого. Наши воры хотя бы зарабатывают куда больше и не строят из себя святош, особо даже и не скрывая свое воровство, выставляя его напоказ в тачках и особняках.
25.02.2023 14:17 Ответить
25.02.2023 14:35 Ответить
Маланская нахрaпистость. Лaдно, лишь бы рaботало.
25.02.2023 14:42 Ответить
Бикування, по відношенню до сильного, ніколи не спрацює, а ось в рило отримаєш.
У нашому випадку, це небезпечно тим, що "атветочка" прилетить не бикуючому, а країні.
25.02.2023 14:49 Ответить
Уже отказались от газа и по какой трубе только ещё поступает газ в ЕС?
Теперь откажитесь от Атома,будем вам
электричество продавать?
25.02.2023 14:55 Ответить
очікувальник, а чого до сих пір альфа банк працює, друг путіна ротенберг в Києві працює? пздун.
25.02.2023 15:03 Ответить
Не так багато пройшло часу, коли представник Литви виступав у Верховній Раді України і просив не купувати електроенергію Білоруської АЕС, яка є фактивно російською, цеж дитина "Росатома"? І що тоді йому відповіли "слуги" і особливо арахамія? Обсміяли і купували російсько-білоруську електроенергію, руйнуючи українську.
25.02.2023 16:59 Ответить
 
 