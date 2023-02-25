Новые санкции ЕС против России: запрет на ведущие технологии, включены иранские производители дронов

Новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд. евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлениях ЕК и Совета ЕС по поводу утверждения санкций.

Под ограничения подпадают дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства), а также запреты на конкретные редкоземельные элементы и тепловизоры военного назначения.

Кроме того, в санкционный список добавлены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, что доводит общее количество военных конечных пользователей, включенных в список, до 506.

Впервые включены семь иранских организаций, использующих компоненты ЕС и предоставляющие России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Дополнительные запреты на экспорт также наложены на товары, которые могут быть легко перенаправлены для использования, в частности для поддержки российских военных действий.

Среди них тяжелые еще не запрещенные грузовики (и запчасти к ним), электрогенераторы, бинокли, радары, компасы; конструкции для построек башенного типа, вилочные погрузчики; электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов; товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Сегодняшний пакет мер накладывает запрет на импорт битума и сопутствующих материалов, таких как асфальт; и синтетического каучука и технического углерода

Три российских банка были добавлены в список субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять средства и экономические ресурсы.

Новый пакет санкций также предусматривает запрещение гражданам России входить в состав руководящих органов компаний критической инфраструктуры государств-членов ЕС.

Также российским гражданам и юридическим лицам запрещается бронировать мощности для хранения газа в ЕС (кроме LNG).

Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчетности об активах российского Центрального банка. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования обновления Украины после поражения России.

Кроме того, авиационные операторы должны будут сообщать о нерегулярных рейсах своих национальных компетентных органов, которые затем будут информировать другие страны-члены ЕС.

Совет ЕС также инициировал процесс приостановления лицензий на вещание еще двух СМИ: RT Arabic и Sputnik Arabic.

Ранее стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу – это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.