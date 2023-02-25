РУС
Новые санкции ЕС против России: запрет на ведущие технологии, включены иранские производители дронов

Новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд. евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлениях ЕК и Совета ЕС по поводу утверждения санкций.

Под ограничения подпадают дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства), а также запреты на конкретные редкоземельные элементы и тепловизоры военного назначения.

Кроме того, в санкционный список добавлены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, что доводит общее количество военных конечных пользователей, включенных в список, до 506.

Впервые включены семь иранских организаций, использующих компоненты ЕС и предоставляющие России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о санкциях ЕС против России: Ожидаем решительных шагов в отношении "Росатома" и атомной промышленности

Дополнительные запреты на экспорт также наложены на товары, которые могут быть легко перенаправлены для использования, в частности для поддержки российских военных действий.

Среди них тяжелые еще не запрещенные грузовики (и запчасти к ним), электрогенераторы, бинокли, радары, компасы; конструкции для построек башенного типа, вилочные погрузчики; электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов; товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Сегодняшний пакет мер накладывает запрет на импорт битума и сопутствующих материалов, таких как асфальт; и синтетического каучука и технического углерода

Три российских банка были добавлены в список субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять средства и экономические ресурсы.

Новый пакет санкций также предусматривает запрещение гражданам России входить в состав руководящих органов компаний критической инфраструктуры государств-членов ЕС.

Также российским гражданам и юридическим лицам запрещается бронировать мощности для хранения газа в ЕС (кроме LNG).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции ЕС против РФ согласовали, потому что Польша пошла на компромисс, - DW

Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчетности об активах российского Центрального банка. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования обновления Украины после поражения России.

Кроме того, авиационные операторы должны будут сообщать о нерегулярных рейсах своих национальных компетентных органов, которые затем будут информировать другие страны-члены ЕС.

Совет ЕС также инициировал процесс приостановления лицензий на вещание еще двух СМИ: RT Arabic и Sputnik Arabic.

Ранее стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу – это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

+3
Ми є свідками того як Третя Світова починається з Другої Холодної. Муляє одне "екзистенціальне питання" - навіщо потрібна ООН? Єдиним успіхом для цієї організації стала перемога за 10 років над віспою, яка коштувала людству суму еквівалентну втратам на гонку озброєнь протягом 20 хвилин. І це все... Жодної війни ООН не зупинило, не запобігло і, як бачимо, не виконує власного уставу. Іншими словами ООН ігнорує мету власного створення.
25.02.2023 15:36 Ответить
+3
не будуть.Щоб виробляти радіолампи теж потрібно мати технологічне устаткування. В московитів його вже давно немає.
25.02.2023 16:11 Ответить
+2
Тепер будуть ставити лампові плати алядєдиваівалі.
25.02.2023 15:08 Ответить
не будуть.Щоб виробляти радіолампи теж потрібно мати технологічне устаткування. В московитів його вже давно немає.
25.02.2023 16:11 Ответить
Коли вся касапія живе за принципом - нас їпуть, а ми "крепчаем", їм ці санкції в радість...
25.02.2023 15:25 Ответить
Та ні вже скиглять. Бізнес дуже відчуває а стадо як срало в дірку так і дальше сере.
25.02.2023 15:49 Ответить
У них тепер друзі високотехнологічна республика Зімбабве, будуть там мікропроцессори купляти.
25.02.2023 15:26 Ответить
Ми є свідками того як Третя Світова починається з Другої Холодної. Муляє одне "екзистенціальне питання" - навіщо потрібна ООН? Єдиним успіхом для цієї організації стала перемога за 10 років над віспою, яка коштувала людству суму еквівалентну втратам на гонку озброєнь протягом 20 хвилин. І це все... Жодної війни ООН не зупинило, не запобігло і, як бачимо, не виконує власного уставу. Іншими словами ООН ігнорує мету власного створення.
25.02.2023 15:36 Ответить
Почему не полное эмбарго на торговлю с парашей, как с Кубой в свое время поступили?
25.02.2023 16:46 Ответить
Вы что, гуманитарий?) На карту мира посмотрите, сравните Кубу с рф и еще раз себе задайте свой же вопрос )
25.02.2023 19:51 Ответить
Ой, рис-публеку Биларуць забыл.
25.02.2023 16:47 Ответить
Та іранцям щось ті санкції до одного місця-он і попри санкції клепають і дрони, і ракети. А там ще і ядрьона бомба на підході, очищення урану до такої степені...і це санкції? Щось мені здається, що "санкції" тільки стимулюють забацити щось своє. Якось так...
26.02.2023 08:46 Ответить
Та китай им все поставит-в смысле радиокомпоненты но без маркировки производителя или с затертой маркировкой.
Санкции это хорошо-санкции ослабляют противника. Но ни одни санкции еще ни разу никого не победили-даже нищую Северную Корею и Кубу.
Только номальное количество тяжелого оружия и особенно дальнобойных ракет могут выбить руссфашистов из Украины. И хорошо что в Европе это понимают все больше и больше
26.02.2023 10:04 Ответить
 
 