Новые санкции ЕС против России: запрет на ведущие технологии, включены иранские производители дронов
Новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд. евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлениях ЕК и Совета ЕС по поводу утверждения санкций.
Под ограничения подпадают дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства), а также запреты на конкретные редкоземельные элементы и тепловизоры военного назначения.
Кроме того, в санкционный список добавлены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, что доводит общее количество военных конечных пользователей, включенных в список, до 506.
Впервые включены семь иранских организаций, использующих компоненты ЕС и предоставляющие России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.
Дополнительные запреты на экспорт также наложены на товары, которые могут быть легко перенаправлены для использования, в частности для поддержки российских военных действий.
Среди них тяжелые еще не запрещенные грузовики (и запчасти к ним), электрогенераторы, бинокли, радары, компасы; конструкции для построек башенного типа, вилочные погрузчики; электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов; товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).
Сегодняшний пакет мер накладывает запрет на импорт битума и сопутствующих материалов, таких как асфальт; и синтетического каучука и технического углерода
Три российских банка были добавлены в список субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять средства и экономические ресурсы.
Новый пакет санкций также предусматривает запрещение гражданам России входить в состав руководящих органов компаний критической инфраструктуры государств-членов ЕС.
Также российским гражданам и юридическим лицам запрещается бронировать мощности для хранения газа в ЕС (кроме LNG).
Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчетности об активах российского Центрального банка. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования обновления Украины после поражения России.
Кроме того, авиационные операторы должны будут сообщать о нерегулярных рейсах своих национальных компетентных органов, которые затем будут информировать другие страны-члены ЕС.
Совет ЕС также инициировал процесс приостановления лицензий на вещание еще двух СМИ: RT Arabic и Sputnik Arabic.
Ранее стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.
Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу – это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Санкции это хорошо-санкции ослабляют противника. Но ни одни санкции еще ни разу никого не победили-даже нищую Северную Корею и Кубу.
Только номальное количество тяжелого оружия и особенно дальнобойных ракет могут выбить руссфашистов из Украины. И хорошо что в Европе это понимают все больше и больше