В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине, еще один мужчина получил ранения из-за растяжки

В Херсонской области сдетонировали боеприпасы, оставленные врагом, - есть погибшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Вблизи села Добрянка Высокопольской тергромады два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не стоит начинать, пока территории полностью не обследуют на наличие взрывчатки. Люди, проигнорировавшие предупреждение ГСЧС, к сожалению, погибли на месте от тяжелых травм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку попал 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.

В ОВА предостерегли, что, несмотря на желание многих жителей Херсонщины посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, по побережьям водоемов или в лесополосах, нужно быть осторожными, поскольку эти места могут быть заминированы.

"Не передвигайтесь по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности! Берегите себя!", - призвали в областной администрации.

