32 200 176

Украина не внедряет стандарты НАТО. Такое впечатление, что 8 лет войны не было, - Бутусов

бутусов

Внедрение в Вооруженных Силах стандартов НАТО, о котором говорит их руководство, происходит только на словах.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью "Настоящему времени".

"Многие руководители говорят, что мы якобы внедряем стандарты НАТО. К сожалению, все это совершенно не соответствует действительности. Да, есть индивидуальный опыт офицеров-солдатов, есть оружие НАТО. Но мы не вводим оперативные процедуры и уставы НАТО в войсках, их нет". ", – сказал Бутусов.

Также читайте: Бутусову отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

По его словам, для внедрения новых стандартов нужно перестроить систему управления армией. Стандарты НАТО, говорит Бутусов, в несколько раз выше украинских.

"Сейчас военное командование, политическое руководство, Верховный Главнокомандующий на все это смотрят и говорят, что все это началось буквально 24 февраля 2022 года. Все эти проблемы уже были. Главная проблема заключается в том, что мы сейчас не делаем выводов из наших ошибок", – добавил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о взятках за разблокирование налоговых накладных: Не исключаю этого и прошу сообщать мне о фактах

"То, что российская армия была остановлена, потерпела поражение – это все результат героических действий, очень ценных для нашей страны и для нашего народа – цена больших потерь и мастерства украинских солдат и офицеров", – подытожил Бутусов.

25.02.2023 15:44 Ответить
Юрія хейтили навіть і після того,як він пішов на фронт, де він і загинув,захищаючи свою країну..
25.02.2023 15:50 Ответить
25.02.2023 15:41 Ответить
Ну зеля 3 года и ловил блох вместо президентской работьі!
И обнулил внедренньіе Порохом стандартьі!
Просто так мародерить зе сподручнее!
25.02.2023 16:08 Ответить
А скільки чекати, якшо 30 років мало? 300? 500?
25.02.2023 16:15 Ответить
Паровози - пройдена епоха!
Попереду біжить - тому що бачить своїми очима, яка ситуація на "0"
Правильно робить!!!!!!!!!
25.02.2023 16:18 Ответить
Ну,доводьте до кінця-"Не на часі"!
25.02.2023 16:19 Ответить
Так и освобождение Крыма процесс не быстрый и зачем пан Писюн совсем другое говорит?
25.02.2023 16:23 Ответить
Элемент психологического противостояния. Рашистов надо держать в напряжении, чтоб они не расслаблялись и постоянно утомлялись.
Не думаю что до Крыма дойдет в этом году. И в следующем тоже.
Но попортить крови рашистам там или в другом месте обязательно надо.
25.02.2023 16:35 Ответить
Ну это как пёрднуть в ответ на выстрел с автомата.А велий Зе почему не говорит,что это мы так шумим, лапшу народу и Западу на уши вешаем.
Как и не говорит,что сначала надо Крым с землёй сравнять,прежде чем туда соваться.
25.02.2023 16:50 Ответить
Якщо Головнокомандувач совкодрочерний профан якого одіозний жидівський олігарх (в розшуку ФБР!!!) за підтримки ворогів України зробив президентом, то про які "стандарти НАТО" може йти мова? На четвертому році президентства це недорозуміння не навчилось без папірця або телесуфлера відповідати на будь яке "несподіване" питання. Висновок "не здатний до навчання", а це ознака дегенерата. Іншими словами, граблі, граблі і ще раз граблі. Граблі назавжди... Імпічмент неможливий, вибори під час війни також. Оточення з якихось мутних призначенців - єрмаків, татарових, верещучек і послиць-секс-коучів... Що робити? "Зелені" шукають мир в очах *****, тепер шукають поміж китайськи "булок"... а в мене вікна дрижать бо щойно ввімкнули сирену... Якщо цей зелений шабаш не зупинити то таки доведеться шукати іншу країну дітям для життя... У мене була мрія. Мрія про хунту. Вже нема...
25.02.2023 16:04 Ответить
Перепрошую- " Мрія про хунту"...це як?
26.02.2023 11:10 Ответить
А це, просто кажучи, коли вся країна підпорядкована меті захисту держави, а не коли 35% чоловічого населення в Україні безробітні і ми не забезпечуємо наше військо тим чим можемо самостійно. І це військові трибунали які розстрілюють зрадників, корупціонерів, злочинців, диверсантів та колаборантів за законами військового часу.
26.02.2023 18:18 Ответить
Юрій видно таки подивився вчорашню пресконференцію, як у всіх нормальних людей думаю у нього також трохи пригоріло. Наближається контрнаступ.
25.02.2023 16:05 Ответить
За 33 роки незалежності ніодин президент і уряд не хотіли переводити державу ні на європейські стандарти ні на натовські.Одну з найбагатших країн світу довели до ніщети і ось результат,десятки тисяч втрачених людей на війні і мільйони до війни.
25.02.2023 16:09 Ответить
По твоєму найвищий рівень життя українців був у 1990 році?
25.02.2023 16:20 Ответить
Зараз у доларовому виразі я заробляю в 40 разів більше, ніж в 1990 р. Купівельна спроможність щодо товарів іноземного виробництва зросла разів у 20, щодо харчових продуктів - виросла у 2 рази. І самі продукти є. І так у більшості людей.
25.02.2023 16:55 Ответить
Ахметов заробляє в мільйони разів більше і що?
25.02.2023 19:38 Ответить
А чому дивуватися, якшо за 30 років ми не мали жодного проукраїнського керівництва (ну, може трохи мали за часів Юща).
25.02.2023 16:11 Ответить
тобто, у фсбешні розказки про Пороха ви свято увірували?
25.02.2023 17:18 Ответить
Звідки йому знати, руснявому.
25.02.2023 18:53 Ответить
Олекса Плуж, а як сі стало, шо ти--мій автобіограф?
25.02.2023 19:58 Ответить
Ярмак в курсі...
25.02.2023 16:13 Ответить
Юрію,Вам,справді не зрозуміло що Зеленський "розбудовує" не Україну а аналог "х*йляндії" на теренах України?! Це не зрозуміло з законів що приймаються "СН" у коаліції з "ОПЗЖ",зі знищення ЗМІ що не відповідають "доктрині Мосійчук",з репресій проти "нелояльних",з закриття інформації про роботу Ради,яка вже давно схожа на Думу,?! Яка,за таких обставин,йому потрібна Армія і які "стандарти"?! Стандарти НАТО не придатні у побудові авторитаризму!
25.02.2023 16:15 Ответить
Нажаль, проблема набагато ширша, уся структура керування державою як була так і залишилася глибоко совєцькою, можна змінити назви посад та установ, усе цифровізувати, але, якщо процеси не змінюються по суті, всі так звані "реформи" лише безглузда імітація.
25.02.2023 16:17 Ответить
не все пропало!
25.02.2023 16:20 Ответить
горы трупов орки это и есть показатель стандартов НАТО
25.02.2023 16:20 Ответить
"Служил Х#йло в морской пєхотє, Х#йло тєльняшкі ********…"
"Х#йло служил артілєрістом, Х#йло любіл горячій ствол"
«Служил Х#йло в Чєчнє с Ахматом, в сортирє он сєбя мочіл»
25.02.2023 16:57 Ответить
Та тільки ціна різна..
26.02.2023 01:48 Ответить
Знали б ви скільки нам самим ці гори трупів московитів вартують. А, так. Цього вам не скажуть. А то підарня зелена одразу обісреться з переляку.
26.02.2023 10:58 Ответить
Верховний Голоовнокомандщувач переконує весь світ на свому єдиному Марафоні (вінші його просто мавпують), що війна в Україні йде рік, а не дев'ять ріків, вигороджуючи не тільки себе, а і кацапів. Що він має казати за 2014-2015 роки і особливо писати в своїх книгах - ховався від повісток під спідницкю мами? Ні, Володя разом з абдристовичем відбили центр Києва і урядовий увартал, маючи всього один викрадений на блокпосту гранатомет і мівіну. Голі, босі, голодні - але відбили, але герої. А Чонгар, Азовське млоре, Маріуполь, Херсон, Запорізьку АЕС, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Чернігів, Суми і дороги, йому підкинув Порошенко.
25.02.2023 16:20 Ответить
Ну в Германии офицер прежде чем войти в комнату к солдату должен постучаться
Это уже введено в ВСУ?
25.02.2023 16:21 Ответить
не. до сих пор открывают без спроса да с ноги
25.02.2023 16:56 Ответить
Не треба нікчем у владу обирати..
25.02.2023 16:29 Ответить
Mnda-už.... Dosadno chitati
25.02.2023 16:31 Ответить
Давайте на себя глянем, а мы готовы? Стандарты НАТО, это в первую очередь, переделка сознания граждан Украины, т.е. себя по стандартам европейских ценностей. По комментах у нас превалирует направление: "разорвать", "расстрелять", "повесить", "на палю" и т. д. Ну о-о-о-очень европейский стиль (сарказм) и притом массовый и поголовный. Так шо губу булавочкой пристегните. И не говорите мне, шо стандарты НАТО "це iнше"...
25.02.2023 16:40 Ответить
Если общество живёт по стандартам Зимбабвэ,то как приходящие из этого общества смогут в других превращаться.
Стандарт НАТО по Зеленски это яйца по 17 гривен.
25.02.2023 16:57 Ответить
Interesno skazem jest Nederlandax,tam vstupit profesionalnuju armiju obezatelno nado projti IQ test.Eto jedinstvenaja strana iz NATO no jest i takoje
25.02.2023 17:26 Ответить
І обов'язково заіхать за бардюр, і лишити машину на дитячій площадці на ніч, і коли дощ, та слякіть, і виіхати вранці лишивши колію від т-72.
25.02.2023 18:04 Ответить
Стандарти НАТО просто не передбачені в архітектурі версії Рашка 2.0
25.02.2023 16:52 Ответить
"а орать для плебса" - всё понятно, пассионарий, ты наш.
25.02.2023 17:04 Ответить
сліпа підтримка вождя - царя і нуль вимог до себе і оточуючих"натовців"...
25.02.2023 17:09 Ответить
Стандарты бывают разные. Где-то перешли, а где-то нет до сих пор и сдвигов нет.
Неужели ты такой тормоз?
25.02.2023 17:25 Ответить
До чого тут Залужний?За Комунікації з НАТО відповідає уряд.
25.02.2023 17:45 Ответить
А за внедрение систем НАТО тоже уряд отвечает, где 95% гражданские люди?
25.02.2023 17:52 Ответить
Саме так.НАТО це військово-політичний блок де політика переважає військову компоненту.Хто представляє Україну на "Рамштайн"?
25.02.2023 18:01 Ответить
Не здивований зовсім!Не впроваджує бо уряди Зеленського в іншому зацікавлені ви і самі знаєте в чому саме...І взагалі якби такий запит суспільства був то обрали в президента іншого кандидата який реально був націлений на вступ до блоку.
25.02.2023 17:43 Ответить
"Нада проста пєрєстать стрєлять і гдє-та пасрєдінє би сашлісь..."
25.02.2023 17:52 Ответить
також його слова про "росіяни тоже люді і війною на нас ніколи не підуть" ,а бачите як вийшло слова Зе там почули ,та прийняли до уваги про сприятливу кон'юктуру для військової агресії..
25.02.2023 18:06 Ответить
Ізначально нічому не дивуюся - зеленский і його шобла це кучка зрадникив яка тільки грабують Украіну і думають шо будуть царювати завжди,глибоко помиляетесь зелене жлобье,кінець не загорами.
25.02.2023 18:52 Ответить
З зеленою шоблою все зрозуміло і чекати від них нічого крім шкоди, але це нехай почитають порохоботи про першотворця ЗСУ. Це не я, це Бутусов констатує, що за 8 років дірки в армії залатали і пофарбували для параду.
25.02.2023 21:03 Ответить
Какаяразніца трансформувалася в аніадінакавиє.
26.02.2023 09:24 Ответить
Різницю завжди бачив тільки в фізичних розмірах і рівні цинізму. Один скромно і "непомітно" випустив банду Гіркіна з оточення, а інший щедро і відкрито розмінував Чонгар. Результати ми бачимо.
26.02.2023 15:27 Ответить
Що https://www.youtube.com/watch?v=-PAe5ExWOAg не так з НОВИМИ ЗИМОВИМИ ТАЛАНАМИ ?!
25.02.2023 19:05 Ответить
головне розпочати срач не наведено в чому справа і що робити да буде срач!!! але по факту проблеми є
25.02.2023 19:18 Ответить
У нас за 9 років війни МОУ не удосужилось затвердити порядок проведення розслідування обставин загибелі або поранень військових в бойових діях.

У нас алкаша, наркомана, хворого не можливо із армії звільнити.

Порядку вручення повісток (елементарного) немає.
25.02.2023 19:40 Ответить
Бо командують люди з совковим мисленням
25.02.2023 20:52 Ответить
Нема до кого апелювати. Так вже буде. І воювати ми будемо як кацапи. З такими ж жертвами. У них 100 тищ скопичених, а в нас 90. Отак.
25.02.2023 20:56 Ответить
Та шо не понятного? ЗЕкодло во главе с верховным строят рашку2.0 или, минимум, белорашку. У кацапов армия - говно. Потому и из ЗСУ лепится такое же подобие. А потом вдруг повезёт и ***** благосклонно взглянет на своего найвэлычнишого почитателя
25.02.2023 21:30 Ответить
порох номер три..влогер ряженый..рулит базу
26.02.2023 00:49 Ответить
Сподіваюсь,що в майбутньому буде кримінальна справа проти Зеленського за непідготовку до війни,здачу Півдня,призначення на ключові посади в державі російської агентури та некомпетентних людей! Він повинен за все це відповісти!
26.02.2023 09:04 Ответить
