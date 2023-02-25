Украина не внедряет стандарты НАТО. Такое впечатление, что 8 лет войны не было, - Бутусов
Внедрение в Вооруженных Силах стандартов НАТО, о котором говорит их руководство, происходит только на словах.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью "Настоящему времени".
"Многие руководители говорят, что мы якобы внедряем стандарты НАТО. К сожалению, все это совершенно не соответствует действительности. Да, есть индивидуальный опыт офицеров-солдатов, есть оружие НАТО. Но мы не вводим оперативные процедуры и уставы НАТО в войсках, их нет". ", – сказал Бутусов.
По его словам, для внедрения новых стандартов нужно перестроить систему управления армией. Стандарты НАТО, говорит Бутусов, в несколько раз выше украинских.
"Сейчас военное командование, политическое руководство, Верховный Главнокомандующий на все это смотрят и говорят, что все это началось буквально 24 февраля 2022 года. Все эти проблемы уже были. Главная проблема заключается в том, что мы сейчас не делаем выводов из наших ошибок", – добавил главред Цензор.НЕТ.
"То, что российская армия была остановлена, потерпела поражение – это все результат героических действий, очень ценных для нашей страны и для нашего народа – цена больших потерь и мастерства украинских солдат и офицеров", – подытожил Бутусов.
И обнулил внедренньіе Порохом стандартьі!
Просто так мародерить зе сподручнее!
Попереду біжить - тому що бачить своїми очима, яка ситуація на "0"
Правильно робить!!!!!!!!!
Не думаю что до Крыма дойдет в этом году. И в следующем тоже.
Но попортить крови рашистам там или в другом месте обязательно надо.
Как и не говорит,что сначала надо Крым с землёй сравнять,прежде чем туда соваться.
"Х#йло служил артілєрістом, Х#йло любіл горячій ствол"
«Служил Х#йло в Чєчнє с Ахматом, в сортирє он сєбя мочіл»
Это уже введено в ВСУ?
Стандарт НАТО по Зеленски это яйца по 17 гривен.
Неужели ты такой тормоз?
У нас алкаша, наркомана, хворого не можливо із армії звільнити.
Порядку вручення повісток (елементарного) немає.