Украина не внедряет стандарты НАТО. Такое впечатление, что 8 лет войны не было, - Бутусов

Внедрение в Вооруженных Силах стандартов НАТО, о котором говорит их руководство, происходит только на словах.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью "Настоящему времени".

"Многие руководители говорят, что мы якобы внедряем стандарты НАТО. К сожалению, все это совершенно не соответствует действительности. Да, есть индивидуальный опыт офицеров-солдатов, есть оружие НАТО. Но мы не вводим оперативные процедуры и уставы НАТО в войсках, их нет". ", – сказал Бутусов.

По его словам, для внедрения новых стандартов нужно перестроить систему управления армией. Стандарты НАТО, говорит Бутусов, в несколько раз выше украинских.

"Сейчас военное командование, политическое руководство, Верховный Главнокомандующий на все это смотрят и говорят, что все это началось буквально 24 февраля 2022 года. Все эти проблемы уже были. Главная проблема заключается в том, что мы сейчас не делаем выводов из наших ошибок", – добавил главред Цензор.НЕТ.

"То, что российская армия была остановлена, потерпела поражение – это все результат героических действий, очень ценных для нашей страны и для нашего народа – цена больших потерь и мастерства украинских солдат и офицеров", – подытожил Бутусов.