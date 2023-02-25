Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказывать давление на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Le Figaro.
Макрон заявил в субботу, что отправится в Китай "в начале апреля", призвав Пекин "помочь нам оказывать давление на Россию", чтобы "остановить агрессию" и "построить мир".
Напомним, МИД Китая на этой неделе опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.
Президент Владимир Зеленский считает, что в плане Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мнениями" он не соглашается.
В то же время, президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только в пользу России.
Ну не от скуки же он про Украину беседовать собрался.