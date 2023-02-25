РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5087 посетителей онлайн
Новости
2 635 23

Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказывать давление на Россию

макрон,емманюель

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Le Figaro.

Макрон заявил в субботу, что отправится в Китай "в начале апреля", призвав Пекин "помочь нам оказывать давление на Россию", чтобы "остановить агрессию" и "построить мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит G20: Китай заблокировал коммюнике с осуждением вторжения РФ в Украину

Напомним, МИД Китая на этой неделе опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в плане Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мнениями" он не соглашается.

В то же время, президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только в пользу России.

Китай (3128) план (189) россия (96910) Макрон Эмманюэль (1416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Макрон ще не поїхав - а результат уже всім видно....
показать весь комментарий
25.02.2023 15:44 Ответить
+3
Якщо йому подарують сибір то буде
показать весь комментарий
25.02.2023 15:48 Ответить
+2
Каким местом буде Пекін чинити тиск на Росію?
показать весь комментарий
25.02.2023 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон ще не поїхав - а результат уже всім видно....
показать весь комментарий
25.02.2023 15:44 Ответить
Макрон-побухай перед тим добре-будеш на китайця трохи схожий.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:20 Ответить
Каким местом буде Пекін чинити тиск на Росію?
показать весь комментарий
25.02.2023 15:47 Ответить
Якщо йому подарують сибір то буде
показать весь комментарий
25.02.2023 15:48 Ответить
Скидками на ліс, нафту,газ і ТД.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:53 Ответить
Макарон-інфантильний дурник.То ***** телефонує по тричі на день і говорить ні про що.Мабуть він ***** заїбав уже і той слухавку не бере.Тепер Емануель думає що найде вільні вуха в Китаї і буде в них дуть,але здається мені,що його чекає велике розчарування.Сі йому також двері не відчинить.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:55 Ответить
Удачи !
показать весь комментарий
25.02.2023 15:56 Ответить
Інтерактивна мапа війни росіян з українцями https://www.youtube.com/watch?v=eLBJ_6bMn3c https://www.youtube.com/watch?v=eLBJ_6bMn3c

показать весь комментарий
25.02.2023 15:58 Ответить
Китай знає , що Макрон знає , що Китай знає , що Макрон дурня валяє...
показать весь комментарий
25.02.2023 15:58 Ответить
А Макрон подзвонив перед тим, як їхати?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:00 Ответить
"Мальбрук в поход собрался..." (с)
показать весь комментарий
25.02.2023 16:26 Ответить
З його вміннями аби гірше після розмов не стало.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:30 Ответить
після хранцузського, рашистом завербованого агента"макарона", до куйвінбінів китайських ,вирушить німецький,завербований рашистом агент "штольц" ,після чого "китайсько-рашистську муйню будуть нав'язувати "зе лідору"
показать весь комментарий
25.02.2023 16:34 Ответить
Интересно кто это его об этом очень попросил?
Ну не от скуки же он про Украину беседовать собрался.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:53 Ответить
ta kakoe tam davlenie? Kitai tantsuet pod dudochku putina
показать весь комментарий
25.02.2023 17:27 Ответить
Макрона многие пытаются представить этаким придурком - смешным, наивным и жалким. Его карьера показывает, что он ну никак не дурачок. И даже если бы лично он был глупым человеком, вокруг президента такой страны как Франция достаточно очень умных людей. То, что он звонит ***** (а он звонит не трижды в день, последний раз был много месяцев назад), говорит о том, что Франция (как и Германия) не видят в обозримом будущем альтернативы путинскому режиму, не желают его смены и не верят в возможность эффективной изоляции ядерной страны с колоссальными запасами нужного всем сырья и протяженными границами, например, с Китаем. И, конечно, поскольку каждый всегда действует прежде всего в своих интересах, Макрон пытается повысить если не саму роль Франции на мировой арене, то, по крайней мере, ее восприятия, имидж так сказать. Не скажу, что сегодняшняя Франция - моська, но она пытается казаться слоном, не будучи им. В Китае Макрон будет говорить с Си про Украину, но говорить будет не только Макрон, но и Си, и Макрон будет слушать, потому что сегодняшний Китай нельзя не слушать, это реальный слон, который продолжает и продолжает расти. И Макрон, как и все остальные, конечно, знает, что Си скажет: войну надо останавливать, так что давайте работать вместе, две великие державы - Франция и Китай, каждая со своей стороны. Вы же банкир, мсье Макрон, считать умеете. Выбирайте: продолжать считать убытки, или начинать считать прибыли.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:30 Ответить
Тобто расія на даний момент може заблокувати будь яке рішення G20.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:31 Ответить
Мультик был совковый про лягушку потешественицу. Собирала она молодых головастиков и рассказывала что видела со словами: ,лечу это я лечу..., Со временем всем это настохерело и её стали передразнивать этой фразой. ,Лечу это я лечу,. Макрон-патрон---это про тебя!
показать весь комментарий
25.02.2023 21:55 Ответить
Треба відправляти разом з ним ще когось із ЄС та якусь пару наших представників.
показать весь комментарий
26.02.2023 01:25 Ответить
 
 