Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказывать давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Le Figaro.

Макрон заявил в субботу, что отправится в Китай "в начале апреля", призвав Пекин "помочь нам оказывать давление на Россию", чтобы "остановить агрессию" и "построить мир".

Напомним, МИД Китая на этой неделе опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в плане Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мнениями" он не соглашается.

В то же время, президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только в пользу России.