В Украине во второй раз за день была объявлена ​​масштабная воздушная тревога (обновлено)

В 15.55 25 февраля воздушная тревога была объявлена во второй раз во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушной тревоги.

В 15.55 воздушная тревога была объявлена ​​во всех регионах Украины.

Паблики сообщают о взлете МиГ-31К в РФ, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет X-47M/2 "Кинжал".

Через полчаса тревогу отменили.

Навпаки - населення тоді буде реагувати на РЕАЛЬНІ тривоги.
Тому, що ці фейкові тривоги (коли десь там літає МіГ31) саме визивають у населення байдужість до тривог.
25.02.2023 16:25 Ответить
у них один і є)
25.02.2023 16:07 Ответить
Нормальні люди не можуть слухати виступ шашличника та його хамство у відповіді журналістці 5 каналу. Буковельський лижник гальмує все, до чого може дістати його рука. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ. Згадайте клістрони.

«Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.

По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих». Посилання: http://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
25.02.2023 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один злетів чи декілька?
25.02.2023 16:06 Ответить
у них один і є)
25.02.2023 16:07 Ответить
як тільки двигун в нього згорить - Україна буде спати спокійно.....
25.02.2023 16:09 Ответить
Україна буде спати спокійно, коли в Україні здогадаються ввести 2 різних рівня повітряної тривоги:
1. Рівень - "злетів МІГ31". Не потрібно зачиняти банки, магазини і держустанови та бігти до сховищ. Засоби ППО переводяться у повну готовність.
2. Рівень - реальний ракетний напад - застосовуються ВСІ необхідні засоби безпеки.
25.02.2023 16:18 Ответить
тоді зникне драйв - це не добре, це викличе байдужість до тривог узагалі
показать весь комментарий
25.02.2023 16:21 Ответить
25.02.2023 16:25 Ответить
Згоден
Якщо Міг-31 не на курсі в напрямку України і не на надзвуковій швидкості - не запустить ракету!
Але наші генерали на то і генерали що не можуть думати!!!! Звання очікують позачергове!
25.02.2023 16:23 Ответить
А якщо той міг таки запустить кинджал та рознесе якийсь торговий центр, що не зачинився на час повітряної тривоги, з величезною кількістю відвідувачів ? Звикли до того, що не запускає і тривоги треба відмінити ?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:33 Ответить
Занадто мало у них Кинжалів, щоб запускати їми по ТЦ. Це по-перше.
По-друге - все одно НІХТО не йде до сховищ під час цих фейкових тривог. Що стається, коли ці фейкові тривоги? Банківське відділення зачиняється, але всі співробітники сидять каву п'ють всередині, а всі клієнти стирчать у черзі під банком на вулиці і чекають на відкриття відділення. Як це сприяє безпеці? Ніяк.
25.02.2023 17:54 Ответить
Якщо банк знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки ? Скільки клієнтів вціліє, якщо будинок від ракети складеться ? Хоч дуже боляче про це говорити, проте задайте собі питання-скільки людей би вціліло, наприклад, у Дніпрі, якщо люди при сигналі повітряної тривоги покинули би будинок ?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:50 Ответить
Питання саме у тому, що потрібно відділяти СПРАВЖНІ тривоги від от таких ФЕЙКОВИХ. Бо неможливість ховатися постійно від фейкових тривог призводить до того, що люди перестали ховатися і від справжніх.

"Якщо банк знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки ? Скільки клієнтів вціліє, якщо будинок від ракети складеться ?"
Скільки клієнтів банку вціліє при цьому у черзі на вулиці під банком? Чи ви справді думаєте, що на вулиці під банком люди у більшій безпеці, ніж всередині?
25.02.2023 20:17 Ответить
Два осталось. Было 4, но 2 самоликвидироваись за год.
показать весь комментарий
Ну і що , подумаєш. Зараз вийде з бункера наш найвеличніший герой і швидко деокупує всі ракети, навіть ті що не випустять.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:08 Ответить
73% буде збито!"!!!
25.02.2023 16:10 Ответить
По новим данними від опи, зараз ефективність проти повітряного шашличника складає 93%, цю цифру також підтверджує центр разумкова. Так що можна вважати, що уже майже всі ракети деокуповані. Якби дрістовіч з гранатометом не пішов підпілля, то було 100%.
показать весь комментарий
100% ???
110% краще
25.02.2023 16:24 Ответить
Ну ми ж не схожі на ********* і козлостан - де влада безбожно бреше всім підряд. Чи вже 4 роки як схожі і самі не помітили як оскотинились в диктатуру товстого карліка?
25.02.2023 16:29 Ответить
В країні війна, а гімно все продовжує внутріполітичною боротьбою займатися, для гімна головний ворог - не фашиська Московія, а конкурент його боса на виборах. Гімно все не може зрозуміти, що до закінчення війни ніяких виборів не буде.
показать весь комментарий
Я тебе так називаю.
26.02.2023 00:03 Ответить
Та я зрозумів , мавпа ти падалЬяцька. Але дав тобі шанс не показувати себе дєрьмаковський сраколизом. Але видно 5 рублєй від фсбешних кротів з опи цінніше ніж гідність, і в майбутньому твоє здоров'я.
26.02.2023 11:52 Ответить
Сраколіз це ти, гніда. Під всіма темами ти, нікчемна ботяро, постиш один і той самий спам, щоб роздмухати ворожнечу всередині країни!
Ти, гніда, працюєш проти України, бо під час війни займаєшся чорним піаром проти української влади! Ти, нікчемо, що не здатнє знайти собі достойну Людини професію і займаєшся непотрібом під час війни!
26.02.2023 13:43 Ответить
ЯК ТОБІ ТАКИЙ СПАМ КУЄСОС ДЄРЬМАКОВСЬКИЙ?

Отже, щодо сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які зробили детективи НАБУ, можна сказати таке: посадові особи розкрадали у промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі «АТБ» і «Сільпо», - повідомив агент НАБУ.

Посадових осіб підозрюють у тому, що за пів року вони розкрали:

22 морські контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

«Ця допомога була для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться, - мільйони доларів!!!
26.02.2023 16:13 Ответить
ЧИ МОЖЕ ТОБІ ТАКИЙ СПАМ БІЛЬШЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ШАШЛИЧНА СРАКОЛИЗКА?

САП відкрила кримінальне провадження за фактом виділення на будівництво доріг 1,5 мільярда гривень фірмі, засновницею якої є подруга голови Дніпропетровської ОВА.



Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постоюк.



За її словами, прокурори після опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістських розслідуваннях, порушили кримінальну справу за ст. 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ст. 209 ч. 2 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі) ККУ.
26.02.2023 16:16 Ответить
От нехай САП цим займається і саджає всіх покидьків.
Вони роблять свою справу і правильно роблять, а ти, шмат лайна, займаєшся не справою, а політичним піаром. Твоя професія під час війни сама нікчемна з усіх існуючих в світі. Був би ти людиною, а не шматом лайна - зайнявся би чимось корисним, але ж ти ні на що корисне не здатен, тільки лити лайно на конкурентів свого шефа.
показать весь комментарий
Ти істєрічка тупа, якого ще шефа? Що бл яєць по 17 гривень переїв ******* й@баний? Що ти повторяєш одне і теж, або пиши по суті або йди нах тварь . Тобі ще пару десятків прикладів навести(тільки за цей рік війни) "роботи" зеленої падалі щоб тебе дійшло ,що ви тупі зомбаки які привели до влади ****** яка накрала і здала все в такій кількості ,що януковоч в гробу перевертається.
показать весь комментарий
Ти, покидьку, під кожною новиною постиш один і той самий чернопіарний флуд з методички, який не має жодного стосунку до теми статей! І ти, шматок лайна, ще намагаєшся брехати, що ти це робиж під кожною статьтєю за просто так?
Ні, мерзота, ти - ворог України, що під час війни займається непотрібом, ЗА ГРОШІ роздмухуючи ворожнечі всеердині країни. Ти - та сама ГНІДА, про яку писав Петлюра.
26.02.2023 21:52 Ответить
ТИ Ж МЕРЗОТО ЛЮБИШ СПАМ ?

Суд ліквідував компанію Коломойського і списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком 5 липня 2022 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував юрособу ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм".
26.02.2023 16:21 Ответить
Тут немає нічого смішного, із забороною опозиційних телеканалів та критики влади під час війни, заборона мітингів, у Володі може бути і буде 100% "підтримки", і точно таку цифру, яку вони малюють сьоголдні, намалюють на виборах. Повторюємо Цапію, самий легкий шглях засісти при владі на десятиліття - брехня і маніпуляції.
показать весь комментарий
Ну я не про рейтинги пишу, і так зрозуміло по глядачам дрістовіча-падалЬяка у нас повно дебілів і дегенератів серед виборців. І це завжди так було, тільки коли деокупатора Києва народ буде тягати за ногу по бруківці на банковій - то ніхто з них навіть не вийде з дому щоб йому допомогти.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:37 Ответить
25.02.2023 16:24 Ответить
А можна без кацапського пафосу?
Гіперзвукові?
Напишіть як є - балістичною ракетою Іскандер, повітряного базування.
25.02.2023 16:10 Ответить
За рахунок повітряного базування, швидкість там значно більша.
25.02.2023 16:23 Ответить
Все то ти знаєш. А знаєш , з якою швидкістю найвеличніший шашличник відкормлює собі свинячу пику?
показать весь комментарий
25.02.2023 16:32 Ответить
Це такой гумор?
25.02.2023 21:44 Ответить
Це такий факт, подивіться ТТХ Іскандеру і Кинжалу - там максимальна швидкість розрізняється дуже сутьтєво.
Бо Іскандер стартує з 0 швидкості і йому потрібно ще піднятися у повітря, а Кинжал вже у повітрі і стартує вже із надзвукової швидкості винищувача.
25.02.2023 22:20 Ответить
Гіперзвуковою ракета стає, коли її до швидкості понад 3 Маха розганяє власний двигун. Балістична ракета набирає надзвуковою швидкість під час вільного падіння під дією гравітації. То запуск з літака дозволяє повітряному іскандеру летіти далі, ніж наземному.
26.02.2023 00:35 Ответить
"Балістична ракета набирає надзвуковою швидкість під час вільного падіння під дією гравітації"

На вашу думку має значення тільки вертикальна швидкість? Горизонтальна значення не має?
У Іскандера вказана у ТТХ максимальна швидкість у 2100м/c, у Кинжала - 4080м/c - майже вдвічі швидше. Це досить сутьтєва різниця.
26.02.2023 01:18 Ответить
*****,Україна переможе!!!
25.02.2023 16:12 Ответить
А можна вже кудись послати того "гаюна"?
25.02.2023 16:14 Ответить
Вже відбій
25.02.2023 16:18 Ответить
Russia Shocked! Dozens of US A-10 Warthogs Arrive at Ukraine Border .( 02.25.2023)
25.02.2023 16:20 Ответить
as they arrived - so they will return home
25.02.2023 16:23 Ответить
може той прибацаный пилот мига с пилоткой доси не в курсе, что "Саваслейка" Нижегородской губернии в зоне досягаемости украинского оружия?.. и он таки долетается?
25.02.2023 16:27 Ответить
Щось я не пам'єтаю, хіба хтось з кандидатів у президенти в 2019му пропонував наступ на Донбас чи Крим? По історичних Даниз - спочатку Кучма з Кравчуком віддали Севастополь під станцію СНГ, хоч більш продвинуті країни відразу зорієнтувались туди, де росте прогрес. А Україна обрала шлях 30 років крадівництва. Зеленський лише продовжує (невідомо навіщо, взагалі мало зрозуміло, нащо 30 років будувати з держави дебіла - по всіх соціальних показниках можна лише червоніти. Ото подивитися на ті показники й відразу можна визначити, яка країна більше до срачу й війни. Може спочатку ті показники виправити, а потім вже хвалитися якими досягеннями? Ну обісрана країна, 20% просрано загарбнику, інші 80% руйною були - руїною й лишилися. Може чесно треба визнати - наша Дуся не тільки клептоманка, а ще й дурна і жадібна свинюка?
25.02.2023 16:50 Ответить
Есть хорошая сказка про мальчика и волка !
25.02.2023 17:32 Ответить
Блін, це вже реально маразм із тим сраним МІГом в Білорусі!!! Одне корито злітає - вся країна стоїть, чи не занадто?.. Так трьома МІГами можна взагалі економіку паралізувати...
25.02.2023 17:34 Ответить
Та питань нема, якби замість тривоги включали аудіо про шашлики - всім було б легше, як наприклад всім убитим з прикордонних населених пунктів яких не попередили, ну щоб паніки не було і економіка працювала.
26.02.2023 00:09 Ответить
 
 