РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5075 посетителей онлайн
Новости Война
5 844 13

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

g20

Встреча "Группы двадцати", проходившая в Индии, все же закончилась без совместного заявления - из-за нежелания России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки по войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Индия, как председательствующая страна, сама опубликовала итоговый документ. В него включили фрагменты из декларации ноябрьского саммита G20 на Бали и отмечают, что с параграфами 3 и 4 согласились все участники, кроме России и Китая.

В 3-м параграфе упомянуты резолюции ООН с осуждением агрессии России против Украины и требованием немедленного и безусловного выхода войск РФ с территории Украины.

Читайте также: Саммит G20: Китай заблокировал коммюнике с осуждением вторжения РФ в Украину

"Большинство участников решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные человеческие страдания и углубляет проблемы в глобальной экономике, затрудняя рост, ускоряя инфляцию, срывая цепочки поставок, повышая риски в энергетической и продовольственной сфере, увеличивая риски финансовой нестабильности. Звучали также другие взгляды и иные оценки ситуации и санкций. G20 - это не площадка для решения проблем безопасности, но мы признаем, что они могут существенно влиять на глобальную экономику", - отмечают в этой части документа.

В параграфе 4 отмечается, что крайне важно обеспечить соблюдение международного права и разносторонней системы обеспечения мира и стабильности, что включает в том числе уважение принципов Хартии ООН и защиты гражданского населения и инфраструктуры в вооруженных конфликтах.

"Применение или угроза применения ядерного оружия - неприемлемы. Жизненно важны мирное решение конфликтов, усилия для реагирования на кризисы, дипломатия и диалог. Наша эпоха не должна быть эпохой войны", - отмечается в документе.

Автор: 

G20 (300) россия (96910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Якого х@я рашка робить в G 20!?!?!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:04 Ответить
+7
Это война за будущее западной цивилизации. Жаль что жизнями украинцев, но так уж вышло. Если Запад хочет победить, хватит везде искать поддержки как осиротевшее дитя, и нужно всерьез заняться поставками всех видов оружия и боеприпасов без ограничений, перевести свои экономики на военные рельсы.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:21 Ответить
+6
Поки Китай підтримує агресора в Україні китайський бізнес почувається чудово. В одній лише Хмельницькій області за заниженими через війну цінами було придбано два санаторії. Гадаю, під час війни вони тихцем багато чого скуплять в Україні за безцінь, бо влада абсолютно не переймається національними інтересами і не вводить санкції проти Китаю попри його активну антиукраїнську позицію.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якого х@я рашка робить в G 20!?!?!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:04 Ответить
Для того чтобы общаться. Это не еще не трибунал, но рабссея и ее прихлебатели уверенно набирают нужные нам весты.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:11 Ответить
Чему не написано что сильную заявку про за суждение агрессии рашки заблокувал Китай?
показать весь комментарий
25.02.2023 17:08 Ответить
Ті, які не засуджують - підтримують. Треба розуміти, що Китай - за обома руками.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:11 Ответить
А что там делает параша?
показать весь комментарий
25.02.2023 17:11 Ответить
Всі ''за'', а ''баба-яга'' проти. Вірніше дві ''баби-яги''
показать весь комментарий
25.02.2023 17:12 Ответить
Это война за будущее западной цивилизации. Жаль что жизнями украинцев, но так уж вышло. Если Запад хочет победить, хватит везде искать поддержки как осиротевшее дитя, и нужно всерьез заняться поставками всех видов оружия и боеприпасов без ограничений, перевести свои экономики на военные рельсы.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:21 Ответить
Поки Китай підтримує агресора в Україні китайський бізнес почувається чудово. В одній лише Хмельницькій області за заниженими через війну цінами було придбано два санаторії. Гадаю, під час війни вони тихцем багато чого скуплять в Україні за безцінь, бо влада абсолютно не переймається національними інтересами і не вводить санкції проти Китаю попри його активну антиукраїнську позицію.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:34 Ответить
Й на телеЛохоМарафоні про таке не скажуть.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:41 Ответить
Китайці та індуси на 7 кілометрі в Одесі, Харкові, Чернівцях та інших оптових ринках України окупували ринки там у 90 % немає білих документів на товари та половина з них - нелегали
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
G19, буде голосувати краще
показать весь комментарий
25.02.2023 20:16 Ответить
В иНдии?
Грязные индусы никак не относятся к цивилизованному миру и даже к человеческому роду!
Мерзкие индусы поклонники Сатаны, 2 миллиарда этой нечисти, угроза человечеству!
Отче наш, Иже еси на небесех! Истреби кацапов и нечисть индускую с лица Земли!
показать весь комментарий
26.02.2023 03:57 Ответить
 
 