Кандидат на должность директора НАБУ Рыковцев, получавший 3 800 грн зарплаты, объяснил, откуда у жены биткоины почти на 200 тыс. грн
Комиссия по отбору директора НАБУ 23 февраля провела собеседование с кандидатом на должность Александром Рыковцевым, работающим с 2016 года старшим детективом - заместителем руководителя детективов НАБУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Комиссию заинтересовало, как семья Рыковцева смогла купить биткоинов почти на 191 859 грн, если он тогда работал в Налоговой службе и получал 3 800 грн на месяц.
"В 2016 году моя жена увлеклась идеей инвестировать в криптовалюту. На мой взгляд, это было рисково. У нас были семейные сбережения, и на эти сбережения она решилась приобрести криптовалюту на украинской бирже "БТЦ-трейд".
В дальнейшем она была переведена на американскую биржу "Полоникс". Жена начала пробовать торговать этой криптовалютой в соотношении к так называемым "альтокинам". Сначала, в 2016 году, было приобретено около 6 биткоинов.
Она очень обожглась на этих операциях, поскольку в какой-то момент рынок пошел вниз.
Но со временем восстановились соотношения, она перевела их в биткоины и решила больше не связываться.
Было решение купить холодный кошелек, вывести его с биржи. В 2018 году эта криптовалюта была переведена на него и дальше с ней ничего не происходило", - отметил кандидат.
Согласно декларации кандидата за 2022 год, за женой числится 12,499 биткоинов", - рассказал кандидат.
Член Комиссии Повилас Малакаускас попросил Рыковцева уточнить, на какие сбережения жена кандидата купила биткоин: "Декларации за 2015 и 2016 год показывают разницу между доходами, расходами и сбережениями 4000 грн. Какие были ваши ежемесячные расходы и как вам удавалось покрывать расходы, имея около 4 тысяч грн?
Кандидат ответил, что его семья точно жила не на 4 тысячи, а примерно на 10 тысяч гривен в тот год.
"Я пришел работать в НАБУ из налоговой милиции, где я работал следователем. Моя зарплата в 2015 году составляла примерно 3800 грн. И когда я получил первую зарплату в НАБУ, у меня пошли мурашки по коже, ведь она была соразмерна моей годовой зарплате в милиции. Если бы Вы привели конкретные цифры, я бы объяснил… Мы жили не шикарно, конечно, но нам хватало, потому что еще получала зарплату моя жена, которая работала в банке. У нее было около 5 тысяч грн, а у меня было 3800", – сказал кандидат.
Также у Комиссии возникли вопросы относительно авто Suzuki Рыковцева, унаследованного им от матери участка земли под Одессой, строительства на земельном участке в Боярке, продажи матерью квартиры в Одессе и другие.
Проверку на добродетель Рыковцев не прошел. В дальнейшем на должность директора НАБУ, как сообщал Цензор.НЕТ, будут претендовать 11 кандидатов.
«Кстати, человеку прямо сейчас сносит кукушку - после войны он реально начнет думать, что это именно он спас страну, на втором сроке ему замкнет контур окончательно, и он начнет творить такую *******, как ни за какие три года до этого, потому что путь от "Хватит нас пугать, Байден, на майские поедем на шашлыки" до Рэмбо всего за месяц - слишком быстр даже для окрепшей психики, не то, что для актерской, запомните этот твит - но это так, отступление».
Это я написал в Варшаве, когда несколько дней кис в гостинице, пытаясь найти кого-то, кому прыгнуть на хвост в Украину, и в состоянии психологической ямы мониторя новости. Девятое марта 2022-го.
Ровно год назад.
В принципе, у меня всегда было два вопроса.
Нахрена смотреть пресс-конференцию Путина.
И нахрена смотреть пресс-конференцию Зеленского.
Если вы возьмете любой брифинг любого руководства любой западной страны, вы везде увидите одну и ту же схему: все предельно четко, все максимально по делу, никакой воды, вопрос-четкий ответ, вопрос-четкий ответ. Если ответа нет: я уточню, перезвоните мне позже.
Если вы возьмете любой брифинг Путина, там тоже все по одной схеме - враги, НАТА, диды, сволочи, вундервафля, ща кааак ёёёёёбнем!
Если вы возьмете любой брифинг Зеленского… Ну, в принципе, там тоже все по одной схеме - боже, что он несет, что он, *****, несёт…
Объединяет эти два события и отличают их от любого брифинга западного образца одна черта. Ноль фактуры. Ноль прямых ответов на прямо поставленные вопросы.
Четкий вопрос Романа Цимбалюка - в ответ пять минут вражеской НАТЫ и братских народов.
Четкий вопрос Пятого канала - в ответ три минуты клиники больного самомнения.
И ноль конкретной информации.
И если с прессухами Путина все ясно, то про пресс-конференции Зеленского я вынужден взять свои слова назад.
Их надо было смотреть.
По крайней мере эту.
По крайней мере для того, чтобы констатировать факт: Всё. Президент Украины *******.
Как и было предсказано.
Не благодарите.
Владимиру «Я в своей голове ̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶ч̶и̶л̶ ̶в̶о̶й̶н̶у̶ ̶ зачеркнуто деоккупировал Киев» Александровичу от света софитов, обложек таймсов и мировой славы кукушку снесло окончательно.
Я. Я. Я. Мне. Я не сбежал. Предательские соглашения. Ко-ко-ко-Порошенко. Я. Я. Я.
Благодаря мне вы ещё существуете.
Человек полностью ушел в свой мир. Он и до этого-то не сказать чтоб особо жил в реальности, тут случилось уникальное сочетание слабых когнитивных способностей с нравственной идиотией - ничего личного, это всего лишь медицинский термин, обозначающий неспобность испытывать всю гамму свойственных человеку чувств и эмоций. Вы же в курсе, что Владимир Александрович совершенно неспособен испытывать эмпатию? Вся его скорбь - это игра на камеру. А настоящий он - когда тут же, через полчаса после скорби, уже улыбается во весь рот в вертолете, показывая что-то на телефоне Сунаку.
Вот тут он действительно счастлив.
Впрочем, не будем излишне придирчивы, это общая проблема всех артистов - какие чувства зальешь в этот пустой сосуд по сценарию, то они и будут испытывать: горе - значит, горе, сопереживание, значит, сопереживание, трагедию так трагедию. Все зависит только от таланта.
Владимир Александрович, безусловно, талантлив.
Но вот тот, кто заливает в него эти необходимые в данный момент чувства - однозначно талантливее на порядок. Он точно знает, что Президент хочет слышать. Он точно знает, какой сценарий ему понравится. Он точно знает, что нужно лить в ухо Приме этого театра.
Богдан вот не знал. Поэтому и остался на пляже в Одессе.
А этот знает.
И он залил-таки. Полный бак. Полный бак величия, наполеоновщины, исключительности, спасителя нации, и миллиарды километров медных труб.
И актеру от избытка меди переклинило башню.
Напрочь.
Всё. Наполеончик Боневтик народився.
И треуголка сверху.
Славимо его.
И только славимо - и никак иначе! Никаких других эмоций по отношению к Президенту больше не допускается. Это теперь национальная генеральная линия.
Рейтинг пишет, что за год одобрение действий президента выросло с 36 до 90 процентов.
Охотно верю.
Те же цифры касательно Порошенко - с пятнадцати до шести процентов.
Тоже охотно верю.
Резюме.
Во главе воюющей страны оказался не просто человек со слабыми когнитивными способностями, но еще и эмоционально-психологически нестабильный.
Который полностью ушел в свой мир, в котором он и именно он «деоккупировал Киев», спас Украину, благодаря ему и только и ему журналисты Пятого канала еще живы и весь мир у его ног, все президенты хотят с ним ручкаться, все премьеры готовы хлопать ему в ладошки, стоит только выйти и прочитать стишок в Конгрессе, как обе партии заливаются овациями от восторга, Палата Лордов рукоплещет в Лондоне и все опры уинфри планеты выстраиваться в очередь за интервью.
Что истинная правда.
Это совершенно гениальные сценаристы.
Не могу не снять шляпу.
И этому человеку второй срок гарантировано обеспечен.
Вот где по-настоящему дикая ******** начнется.
Ваш Дед.
От прямо як січас помню - поїхав Буданов в США а потім в європу с данними розвідки, зустрічався с Байденом а потім с Борісом Джонсоном.
А Джонсон потім каже - не надо нагнєтать, украинская пресса хуже скабеевой!!!!
А Байден такий - то анші економічєскіє партньори!!!! Пойдем все на шашлікі!!!!
А наш, найвеличніший, благав їх, спати не міг!!!!
Джерело: https://censor.net/ua/n3402196
Это прикол или ошибка? 12.500 биткоинов это больше 10млрд гривен
Тоді вартість 12,5 біткоїна на цю дату по курсу НБУ складала не "191 859 грн", а всі 16 млн 219 тис. грн.
Мабудь, членів комісії жаба задусила. Що у претендента така кмітлива й енергійна дружина крипто-банкір.
Для купівлі 6BTC у 2016 році потрібно було всього 3600 у.е. Це багато?
-- Был у меня один доллар, купил яблоко, вымыл его и продал за 2 доллара, купил 2 яблока, вымыл и продал за 4 доллара, купил 4 ... --
-- А дальше?
-- А дальше, умерла моя бабушка и оставила мне в наследство 74,85 миллионов долларов!
Блин, как это банально, у одного вора, я насчитал 8 бабушек, которые только ему оставляли в наследство! При том, все они миллионерши...
З іншого боку, маючи наприклад 150 тисяч гривень зарплатні, та постійний "ковпак" українських спецслужб, щоб не захотілося на колядувати 150 мільонів в місяць та відповідальність по життєвим покаранням за корупцію з конфіскацією всього родинного майна - міг би ефективно працювати на користь народу України представленого державою Україна.
Знаю я нескольких оттуда же. Меньше, чем 10 млн.$ ни у кого нет. Но у них хоть хватает ума не киздеть про крипту.
ВАЗеленська влада своїми шоу УНЕМОЖЛИВЛЮЄ вступ України в ЄС та НАТО.
Совпадєніє????
Але весь пост то сарказм....