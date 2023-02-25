РУС
Кандидат на должность директора НАБУ Рыковцев, получавший 3 800 грн зарплаты, объяснил, откуда у жены биткоины почти на 200 тыс. грн

риковцев

Комиссия по отбору директора НАБУ 23 февраля провела собеседование с кандидатом на должность Александром Рыковцевым, работающим с 2016 года старшим детективом - заместителем руководителя детективов НАБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Комиссию заинтересовало, как семья Рыковцева смогла купить биткоинов почти на 191 859 грн, если он тогда работал в Налоговой службе и получал 3 800 грн на месяц.

"В 2016 году моя жена увлеклась идеей инвестировать в криптовалюту. На мой взгляд, это было рисково. У нас были семейные сбережения, и на эти сбережения она решилась приобрести криптовалюту на украинской бирже "БТЦ-трейд".

Читайте также: Конкурс НАБУ: 11 кандидатов на пост директора успешно прошли собеседования на добродетель

В дальнейшем она была переведена на американскую биржу "Полоникс". Жена начала пробовать торговать этой криптовалютой в соотношении к так называемым "альтокинам". Сначала, в 2016 году, было приобретено около 6 биткоинов.

Она очень обожглась на этих операциях, поскольку в какой-то момент рынок пошел вниз.

Но со временем восстановились соотношения, она перевела их в биткоины и решила больше не связываться.

Смотрите также: Собеседования с финалистами конкурса по избранию нового директора НАБУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Было решение купить холодный кошелек, вывести его с биржи. В 2018 году эта криптовалюта была переведена на него и дальше с ней ничего не происходило", - отметил кандидат.

Согласно декларации кандидата за 2022 год, за женой числится 12,499 биткоинов", - рассказал кандидат.

Член Комиссии Повилас Малакаускас попросил Рыковцева уточнить, на какие сбережения жена кандидата купила биткоин: "Декларации за 2015 и 2016 год показывают разницу между доходами, расходами и сбережениями 4000 грн. Какие были ваши ежемесячные расходы и как вам удавалось покрывать расходы, имея около 4 тысяч грн?

Кандидат ответил, что его семья точно жила не на 4 тысячи, а примерно на 10 тысяч гривен в тот год.

"Я пришел работать в НАБУ из налоговой милиции, где я работал следователем. Моя зарплата в 2015 году составляла примерно 3800 грн. И когда я получил первую зарплату в НАБУ, у меня пошли мурашки по коже, ведь она была соразмерна моей годовой зарплате в милиции. Если бы Вы привели конкретные цифры, я бы объяснил… Мы жили не шикарно, конечно, но нам хватало, потому что еще получала зарплату моя жена, которая работала в банке. У нее было около 5 тысяч грн, а у меня было 3800", – сказал кандидат.

Читайте также: Конкурс НАБУ: 11 кандидатов на пост директора успешно прошли собеседования на добродетель

Также у Комиссии возникли вопросы относительно авто Suzuki Рыковцева, унаследованного им от матери участка земли под Одессой, строительства на земельном участке в Боярке, продажи матерью квартиры в Одессе и другие.

Проверку на добродетель Рыковцев не прошел. В дальнейшем на должность директора НАБУ, как сообщал Цензор.НЕТ, будут претендовать 11 кандидатов.

+40
В 15 році зарплатня 3800 грн?Що він несе?****,просто церковна миша у вигнанні.
25.02.2023 17:27 Ответить
+38
ібанько не здогадався долучити бабцю, діда та спадок від героя першої світової вівйни....
25.02.2023 17:28 Ответить
+21
крутився як міг пляшки здавав і макулатуру ...
25.02.2023 17:29 Ответить
25.02.2023 17:27 Ответить
'ФСБ'шні кандидати навіть історію правдоподібну скластм не взмозі, повна деградація.
25.02.2023 19:10 Ответить
В 15 році зарплатня 3800 грн?Що він несе?****,просто церковна миша у вигнанні.
25.02.2023 17:27 Ответить
у 2015 контрактник ЗСУ поза зоною бойових дій отримував 2,5 тис
25.02.2023 17:32 Ответить
Це при *********** у 2005 десь так
показать весь комментарий
25.02.2023 19:04 Ответить
25.02.2023 19:09 Ответить
Для ***** влади ідеальний кандидат! Бреше як дише, совісті немає,те що треба
25.02.2023 19:02 Ответить
Шо то Петро Олексійович не далеко пішов. Так піклувався про преміальні військовослужбовцям що в його законопроекті 9006 згадки про це нема.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:28 Ответить
ібанько не здогадався долучити бабцю, діда та спадок від героя першої світової вівйни....
25.02.2023 17:28 Ответить
Мама могла на себя взять и крипту.Инвестняня,ёпта.
Еще одно новое лицо хотело насцать народу в глаза.
25.02.2023 17:38 Ответить
мама-то палєво.... а от прадідусь с колчаковськіх фронтів - то самоє вано
показать весь комментарий
Угу...Він міг би для надійності зберігати ті біткоїни у дерев'яному протезі своєї ноги-ніяке ДБР би не знайшло.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:01 Ответить
ФСБшні кандидати навіть історію правдоподібну навіть скластм не взмозі
25.02.2023 19:07 Ответить
Зараз Квартал-95 косить під праправнуків Івана Богуна.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:03 Ответить
крутився як міг пляшки здавав і макулатуру ...
25.02.2023 17:29 Ответить
А если проверить эту мразь на детекторе?
показать весь комментарий
25.02.2023 17:30 Ответить
Ви маєте на увазі пристрій для термоз'еднання легкоплавких металів?
25.02.2023 17:31 Ответить
пишіть без сантиментів.
- в попу паяльник....
25.02.2023 18:17 Ответить
Та там такі самі провіряють як він. Дохлий номер.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:33 Ответить
як все сумно в Україні що до корупції !
25.02.2023 17:32 Ответить
koruptsiya - to e zhlobstvo ta egoizm
25.02.2023 17:41 Ответить
тварі БЛД!!!! 😡😡
25.02.2023 17:33 Ответить
Піпл хаває? Зеленим аплодує? Значить все в порядку,
25.02.2023 18:04 Ответить
Ух в комиссии и звери сидят.Во валят.
25.02.2023 17:33 Ответить
https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко

Клиника больного самомнения


«Кстати, человеку прямо сейчас сносит кукушку - после войны он реально начнет думать, что это именно он спас страну, на втором сроке ему замкнет контур окончательно, и он начнет творить такую *******, как ни за какие три года до этого, потому что путь от "Хватит нас пугать, Байден, на майские поедем на шашлыки" до Рэмбо всего за месяц - слишком быстр даже для окрепшей психики, не то, что для актерской, запомните этот твит - но это так, отступление».

Это я написал в Варшаве, когда несколько дней кис в гостинице, пытаясь найти кого-то, кому прыгнуть на хвост в Украину, и в состоянии психологической ямы мониторя новости. Девятое марта 2022-го.
Ровно год назад.

В принципе, у меня всегда было два вопроса.
Нахрена смотреть пресс-конференцию Путина.
И нахрена смотреть пресс-конференцию Зеленского.

Если вы возьмете любой брифинг любого руководства любой западной страны, вы везде увидите одну и ту же схему: все предельно четко, все максимально по делу, никакой воды, вопрос-четкий ответ, вопрос-четкий ответ. Если ответа нет: я уточню, перезвоните мне позже.
Если вы возьмете любой брифинг Путина, там тоже все по одной схеме - враги, НАТА, диды, сволочи, вундервафля, ща кааак ёёёёёбнем!
Если вы возьмете любой брифинг Зеленского… Ну, в принципе, там тоже все по одной схеме - боже, что он несет, что он, *****, несёт…

Объединяет эти два события и отличают их от любого брифинга западного образца одна черта. Ноль фактуры. Ноль прямых ответов на прямо поставленные вопросы.
Четкий вопрос Романа Цимбалюка - в ответ пять минут вражеской НАТЫ и братских народов.
Четкий вопрос Пятого канала - в ответ три минуты клиники больного самомнения.
И ноль конкретной информации.

И если с прессухами Путина все ясно, то про пресс-конференции Зеленского я вынужден взять свои слова назад.
Их надо было смотреть.
По крайней мере эту.

По крайней мере для того, чтобы констатировать факт: Всё. Президент Украины *******.
Как и было предсказано.
Не благодарите.

Владимиру «Я в своей голове ̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶ч̶и̶л̶ ̶в̶о̶й̶н̶у̶ ̶ зачеркнуто деоккупировал Киев» Александровичу от света софитов, обложек таймсов и мировой славы кукушку снесло окончательно.
Я. Я. Я. Мне. Я не сбежал. Предательские соглашения. Ко-ко-ко-Порошенко. Я. Я. Я.
Благодаря мне вы ещё существуете.

Человек полностью ушел в свой мир. Он и до этого-то не сказать чтоб особо жил в реальности, тут случилось уникальное сочетание слабых когнитивных способностей с нравственной идиотией - ничего личного, это всего лишь медицинский термин, обозначающий неспобность испытывать всю гамму свойственных человеку чувств и эмоций. Вы же в курсе, что Владимир Александрович совершенно неспособен испытывать эмпатию? Вся его скорбь - это игра на камеру. А настоящий он - когда тут же, через полчаса после скорби, уже улыбается во весь рот в вертолете, показывая что-то на телефоне Сунаку.
Вот тут он действительно счастлив.

Впрочем, не будем излишне придирчивы, это общая проблема всех артистов - какие чувства зальешь в этот пустой сосуд по сценарию, то они и будут испытывать: горе - значит, горе, сопереживание, значит, сопереживание, трагедию так трагедию. Все зависит только от таланта.
Владимир Александрович, безусловно, талантлив.

Но вот тот, кто заливает в него эти необходимые в данный момент чувства - однозначно талантливее на порядок. Он точно знает, что Президент хочет слышать. Он точно знает, какой сценарий ему понравится. Он точно знает, что нужно лить в ухо Приме этого театра.
Богдан вот не знал. Поэтому и остался на пляже в Одессе.
А этот знает.

И он залил-таки. Полный бак. Полный бак величия, наполеоновщины, исключительности, спасителя нации, и миллиарды километров медных труб.
И актеру от избытка меди переклинило башню.
Напрочь.

Всё. Наполеончик Боневтик народився.
И треуголка сверху.
Славимо его.

И только славимо - и никак иначе! Никаких других эмоций по отношению к Президенту больше не допускается. Это теперь национальная генеральная линия.
Рейтинг пишет, что за год одобрение действий президента выросло с 36 до 90 процентов.
Охотно верю.

Те же цифры касательно Порошенко - с пятнадцати до шести процентов.
Тоже охотно верю.

Резюме.

Во главе воюющей страны оказался не просто человек со слабыми когнитивными способностями, но еще и эмоционально-психологически нестабильный.
Который полностью ушел в свой мир, в котором он и именно он «деоккупировал Киев», спас Украину, благодаря ему и только и ему журналисты Пятого канала еще живы и весь мир у его ног, все президенты хотят с ним ручкаться, все премьеры готовы хлопать ему в ладошки, стоит только выйти и прочитать стишок в Конгрессе, как обе партии заливаются овациями от восторга, Палата Лордов рукоплещет в Лондоне и все опры уинфри планеты выстраиваться в очередь за интервью.
Что истинная правда.

Это совершенно гениальные сценаристы.
Не могу не снять шляпу.

И этому человеку второй срок гарантировано обеспечен.
Вот где по-настоящему дикая ******** начнется.
Ваш Дед.
25.02.2023 17:34 Ответить
Так, так!!!! Я памьятаю!!!!
От прямо як січас помню - поїхав Буданов в США а потім в європу с данними розвідки, зустрічався с Байденом а потім с Борісом Джонсоном.
А Джонсон потім каже - не надо нагнєтать, украинская пресса хуже скабеевой!!!!
А Байден такий - то анші економічєскіє партньори!!!! Пойдем все на шашлікі!!!!
А наш, найвеличніший, благав їх, спати не міг!!!!
26.02.2023 00:00 Ответить
Ни один из оглашенных эпизодов не похож на коррупцию. Странное решение комиссии. Притом что среди кандидатов полно явно коррупционных рыл с миллионным имуществом - опять таки по фактам оглашенным в комиссии
25.02.2023 17:35 Ответить
Їх пропустили, щоб легше у кінці поставити Андрюхіну людину.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:44 Ответить
в крипті добре хабарі отримувати, бо простежити неможливо, та так вже і відбувається нажаль,найсмішніше коли будуть пояснювати, що ****** спадок лишила у криптовалюті))
25.02.2023 17:37 Ответить
Неможливо простежити? Те, що він сказав, спеціалісти можуть перевірити за кілька хвилин було б бажання. Для цього потрібно знати тільки його гаманець - навіть ніяки дозволи для цього не потрібні. До того ж усі біржі зберігають історію торгів.
25.02.2023 17:46 Ответить
тобто ви вважаєте довести в українському суді хабар у криптовалюті простіше простого?І скільки є таких прецедентів??
25.02.2023 17:53 Ответить
Ні, тому що нема законодавчої бази. Але рух коштів при відомому гаманці перевіряється без проблем. Ти без проблем можешь перевірити рух кріпти на рахунку навіть простіше, чим по банківським рахункам, тому що ні дозволів банків для цього не потрібно, ні дозволів власників гаманців, ні рішень суду.
25.02.2023 18:03 Ответить
Чергове шоу! Не здивуюся якщо саме оце тіло і виграє.
25.02.2023 17:39 Ответить
Перевірку на доброчесність Риковцев не пройшов. (с)

Джерело: https://censor.net/ua/n3402196
26.02.2023 00:05 Ответить
Проста продовжують сцяти народу в очі...
25.02.2023 17:39 Ответить
Мало имущества, вот и не прошёл.. Пройдёт тот, кому мама пенсионерка подарила пять машин, десять участков, три дома и с десяток квартир в Киеве.
25.02.2023 17:41 Ответить
Влада із зрозумілих причин не хоче зробити просу річ- як тільки мова заходить про наявність у минулому, чи у наявності яких- небудь 'Коїнів", цю людину негайно знімати із конкурсів на державні посади. Тому що неможливо прослідкувати рух цих інструментів у прив'язці до конкретної особи. І це зараз стала основна схема "пояснень" розбіжності доходів і витрат. Усі все розуміють, тільки роблять вигляд, що перевіряють.
25.02.2023 17:43 Ответить
Вони геть чисто уху...ли, такої локшини на вуха вішати...
25.02.2023 17:43 Ответить
26.02.2023 05:49 Ответить
Відповідно до декларації кандидата за 2022 рік за дружиною рахується 12,499 біткоїнів", - розповів кандидат.

Это прикол или ошибка? 12.500 биткоинов это больше 10млрд гривен
25.02.2023 17:45 Ответить
Я теж так подумав спочатку. Але написано все правильно: не 12499, а 12,499 (12,5).
25.02.2023 17:49 Ответить
Було б бажання, то після того, як черговий корупціонер похвалиться елітним авто чи нерухомістю, які купили його батьки- пенсіонери, відповідні органи могли б перевірити їх доходи та кількість сплачених податків. А після цього суд та тривале ув'язнення. Це б дуже швидко відбило моду на коштовні подарунки від батьків. Те саме стосується всіх членів родин високопосадовців. Але бажання немає, бо біля влади корупціонери та клептомани.
25.02.2023 17:46 Ответить
#мамалюбиткрипту
25.02.2023 17:46 Ответить
25.02.2023 17:49 Ответить
у зеленых талант находить дебилов на руководящие должности , понятно почему война в стране, одни клоуны и воры .
25.02.2023 17:51 Ответить
25.02.2023 17:53 Ответить
Вірю! Нє, ну а ****?
25.02.2023 17:57 Ответить
нашли к чему прицепиться. 190 000 грн - это смешно. может и правда накопил. другое дело миллионы баксов в матрасе зама министра обороны. или яйца по 17 грн. но видимо это "не на часи".
25.02.2023 18:00 Ответить
а не хватает мозгов что б понять, что речь идет о 12 целых четыреста девяносто девяти тысчных
25.02.2023 18:05 Ответить
12,5, звідки ви цифру у 12500 взяли?
25.02.2023 18:07 Ответить
Шо то как то бледно выглядит,не ест видать который год,всё экономит
25.02.2023 18:05 Ответить
На дату декларації претендента за 2021 рік станом на 01.01.2022р. курс біткоїна становив 47738,0 дол. США.
Тоді вартість 12,5 біткоїна на цю дату по курсу НБУ складала не "191 859 грн", а всі 16 млн 219 тис. грн.
Мабудь, членів комісії жаба задусила. Що у претендента така кмітлива й енергійна дружина крипто-банкір.
25.02.2023 18:07 Ответить
Я все понимаю но нести такую хрень
25.02.2023 18:09 Ответить
Ця "хрень" при бажанні перевіряється без проблем за декілька хвилин. Всі біржі зберігають історію торгів. Більш того, на Polonix, як і на інших американських біржах, для участі у торгах, потрібна реєстрація з паспортом, адресою, фото.
Для купівлі 6BTC у 2016 році потрібно було всього 3600 у.е. Це багато?
25.02.2023 18:17 Ответить
Надо было говорить , что биткоинты подарил дед с бабкой . которые им достались в наследство от царя НИКОЛАЯ II
25.02.2023 18:15 Ответить
просто интересный момент. этот персонаж не прошел проверку доброчестности со 190 000 грн. а вот начальник архитектуры и госстройинспекии, имея десяток земельных участков, два дома на 230 и 440 квадратов, два премиум аувтомобиля - прошел. чудеса отбора кандидатов)))
25.02.2023 18:16 Ответить
получается нищебродов отсевают
25.02.2023 18:42 Ответить
ну, по сути так оно и есть))) в 2016-м (при первом наборе) попасть на должность рядового детектива в набу стоило от 50 до 100 тысяч долларов.
25.02.2023 20:16 Ответить
Ну написав би чесно. Як всі "порядні" депутати пишуть: виграв у лотерею забаву...ги...
25.02.2023 18:17 Ответить
ляшка - ******* все помнят , так он у ахметова всегда ставил на ,,шахтер,, и выигрывал , потому что полкоманды были настоящие черные шахтеры из бразилии , теперь злыдарюет радикальный ***** , ахмет от кормушки отлучил --- а тут криптовалюта посыпалась и хер провериш как у ляшка ставки на шахтер --- ставки липовые , валюта виртуальная радикально
25.02.2023 18:21 Ответить
А налог на доход с акций,биткоинов шо ещё не изобрели кандидаты в ЕС?
25.02.2023 18:21 Ответить
Знову кацап з досвідом корупції та ще й з криптою... тобто хитровиїбаний корупціонер і халявщик. Нах...
25.02.2023 18:23 Ответить
25.02.2023 18:23 Ответить
у них у всех чуть что-жена криптовалюта
25.02.2023 18:24 Ответить
-- Как вы стали мультимиллионером?
-- Был у меня один доллар, купил яблоко, вымыл его и продал за 2 доллара, купил 2 яблока, вымыл и продал за 4 доллара, купил 4 ... --
-- А дальше?
-- А дальше, умерла моя бабушка и оставила мне в наследство 74,85 миллионов долларов!
Блин, как это банально, у одного вора, я насчитал 8 бабушек, которые только ему оставляли в наследство! При том, все они миллионерши...
25.02.2023 18:24 Ответить
Який переважаючий себе фахівець (якщо він не меценат та мільйонер) піде працювати за формальну зарплатню? Навіщо на таку зарплатню йдуть кадри?
З іншого боку, маючи наприклад 150 тисяч гривень зарплатні, та постійний "ковпак" українських спецслужб, щоб не захотілося на колядувати 150 мільонів в місяць та відповідальність по життєвим покаранням за корупцію з конфіскацією всього родинного майна - міг би ефективно працювати на користь народу України представленого державою Україна.
25.02.2023 18:26 Ответить
"Я прийшов працювати у НАБУ з податкової міліції, де я працював слідчим..."
Знаю я нескольких оттуда же. Меньше, чем 10 млн.$ ни у кого нет. Но у них хоть хватает ума не киздеть про крипту.
25.02.2023 18:40 Ответить
Я , вообще окуеваю , как такие мутки , пи *деш , получают такие должности , ответ прост , крепкая у жены крепковалюта , он вообще знал что есть слово зарплата ? **** , противно читать...
25.02.2023 18:50 Ответить
Не смішно.
ВАЗеленська влада своїми шоу УНЕМОЖЛИВЛЮЄ вступ України в ЄС та НАТО.
25.02.2023 18:53 Ответить
здавав в аренду жомову яму
25.02.2023 19:07 Ответить
Крипту элементарно можно отследить,в каком году куплена,и вопросы отпадут.Эфир появился гораздо позднее биткоина,посмотрите,какие с ним произошли чудеса,с 5 центов до 4 тысяч,не знаю как сейчас,несколько упал,наверное,как и вся крипта,но все равно,поднялся в десятки тысяч раз.
25.02.2023 19:10 Ответить
Тут мова більше про те що самі ці люді ну нічого не можуть, а їхні дружини та бабці з дідусями якісь фінансові генії...І стають ціми геніями як тільке наш "рукожоп" обіймає якусь посаду...
Совпадєніє????
26.02.2023 12:33 Ответить
Ржу.
25.02.2023 19:22 Ответить
не подарили, а намайнила...
25.02.2023 19:26 Ответить
Майнухой?
25.02.2023 22:59 Ответить
Зелена влада відвертає увагу від того, що вони мільярди крадуть
25.02.2023 19:52 Ответить
А що він розповість в разі коли його поруч із дружиною підвісити один пароти одного за ребра. Це крюками робитьсмя... І не тре мені розповідати, що дружиена тут не до чого! Вона що тупа наглухо і настільки непритомна, що не розуміє, що її чоловік на 3800 гривень їх взагалі ніколи нічого не придбає, бо в нього будуть борги за комуналку!!!
25.02.2023 20:10 Ответить
Сімейні заощадження при зарплаті 3800.
25.02.2023 20:36 Ответить
З 6 не 12000, а 12.5 (без додаткових нулів). X2.5. За 2 роки (2016-2018). Я б не називав це геніальним.
26.02.2023 11:58 Ответить
Так, визнаю помилку.
Але весь пост то сарказм....
26.02.2023 12:30 Ответить
Крутила педалі велосипеда з динамкою та майнила.
26.02.2023 00:07 Ответить
Криптовалюта видавалась йому ризиком, але вони мали заощадження і жінка всі вклала у віртуальну валюту при зарплатні пару тисяч гривень, ну не геніально?
26.02.2023 01:30 Ответить
А про лотерею недопер, як Ляшко)) а ці кацапські прізвища дратують вже, туди що з українські прізвища не пускають ?
26.02.2023 06:40 Ответить
Шо? Наразі 12,5 біткоїнів- це не 200 тисяч гривень, а 300 тисяч доларів!
26.02.2023 14:47 Ответить
 
 