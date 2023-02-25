Кандидат на должность директора НАБУ Рыковцев, получавший 3 800 грн зарплаты, объяснил, откуда у жены биткоины почти на 200 тыс. грн

Комиссия по отбору директора НАБУ 23 февраля провела собеседование с кандидатом на должность Александром Рыковцевым, работающим с 2016 года старшим детективом - заместителем руководителя детективов НАБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Комиссию заинтересовало, как семья Рыковцева смогла купить биткоинов почти на 191 859 грн, если он тогда работал в Налоговой службе и получал 3 800 грн на месяц.

"В 2016 году моя жена увлеклась идеей инвестировать в криптовалюту. На мой взгляд, это было рисково. У нас были семейные сбережения, и на эти сбережения она решилась приобрести криптовалюту на украинской бирже "БТЦ-трейд".

В дальнейшем она была переведена на американскую биржу "Полоникс". Жена начала пробовать торговать этой криптовалютой в соотношении к так называемым "альтокинам". Сначала, в 2016 году, было приобретено около 6 биткоинов.

Она очень обожглась на этих операциях, поскольку в какой-то момент рынок пошел вниз.

Но со временем восстановились соотношения, она перевела их в биткоины и решила больше не связываться.

Было решение купить холодный кошелек, вывести его с биржи. В 2018 году эта криптовалюта была переведена на него и дальше с ней ничего не происходило", - отметил кандидат.

Согласно декларации кандидата за 2022 год, за женой числится 12,499 биткоинов", - рассказал кандидат.

Член Комиссии Повилас Малакаускас попросил Рыковцева уточнить, на какие сбережения жена кандидата купила биткоин: "Декларации за 2015 и 2016 год показывают разницу между доходами, расходами и сбережениями 4000 грн. Какие были ваши ежемесячные расходы и как вам удавалось покрывать расходы, имея около 4 тысяч грн?

Кандидат ответил, что его семья точно жила не на 4 тысячи, а примерно на 10 тысяч гривен в тот год.

"Я пришел работать в НАБУ из налоговой милиции, где я работал следователем. Моя зарплата в 2015 году составляла примерно 3800 грн. И когда я получил первую зарплату в НАБУ, у меня пошли мурашки по коже, ведь она была соразмерна моей годовой зарплате в милиции. Если бы Вы привели конкретные цифры, я бы объяснил… Мы жили не шикарно, конечно, но нам хватало, потому что еще получала зарплату моя жена, которая работала в банке. У нее было около 5 тысяч грн, а у меня было 3800", – сказал кандидат.

Также у Комиссии возникли вопросы относительно авто Suzuki Рыковцева, унаследованного им от матери участка земли под Одессой, строительства на земельном участке в Боярке, продажи матерью квартиры в Одессе и другие.

Проверку на добродетель Рыковцев не прошел. В дальнейшем на должность директора НАБУ, как сообщал Цензор.НЕТ, будут претендовать 11 кандидатов.