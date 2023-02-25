Пожар на складе в Киеве ликвидирован. Для тушения огня впервые применили робота, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 февраля обнародовал информацию о том, что масштабный пожар на складе в Подольском районе Киева ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в телеграм-канале.

Он отметил: "Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет".

Кличко также подчеркнул: "Помимо спецавтомобиля и коленчатого подъемника, впервые в столице к тушению пожара привлекли новейшего робота для пожаротушения, что значительно облегчило работу пожарных".

