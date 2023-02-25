Пожар на складе в Киеве ликвидирован. Для тушения огня впервые применили робота, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 февраля обнародовал информацию о том, что масштабный пожар на складе в Подольском районе Киева ликвидирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в телеграм-канале.
Он отметил: "Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет".
Кличко также подчеркнул: "Помимо спецавтомобиля и коленчатого подъемника, впервые в столице к тушению пожара привлекли новейшего робота для пожаротушения, что значительно облегчило работу пожарных".
В целом, роботом там и не пахнет, просто большая игрушка, но полезная конечно. Хотя бы тем, что может тяжелый насос с хорошей производительностью и давлением доставить куда надо, шланг быстро двигать, пока оператор лежит за 100м на удобной шконке. А то кто-то мог подумать, что там нейронные сети, которые анализируют направление распространения огня и сами принимают решения, что тушить или может лить воду на то, что еще не горит. Хрен там, все вручную. Похвалили робота ради того, чтобы выделили бабки. Ведь можно купить подшипники в руку по документам по 3000 евро за 1 штуку, а самим взять китайские в 5 раз дешевле и они не будут сильно хуже, остальное по карманам раскидать. На обычном тушении не попилишь же бабла, все цены итак знают и понимают, а тут можно втюхать разводняк хороший. Главное убедить всех, что пожар потушил робот, а не пожарные.
Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
Це станція Київ-Петрівка. Вулиця Чорноморська-Корабельна, поруч з Констянтинівською.