Пожар на складе в Киеве ликвидирован. Для тушения огня впервые применили робота, - Кличко

пожежа,київ

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 февраля обнародовал информацию о том, что масштабный пожар на складе в Подольском районе Киева ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в телеграм-канале.

Он отметил: "Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет".

Кличко также подчеркнул: "Помимо спецавтомобиля и коленчатого подъемника, впервые в столице к тушению пожара привлекли новейшего робота для пожаротушения, что значительно облегчило работу пожарных".

Смотрите также: В Киеве на Подоле масштабный пожар: горит склад лакокрасочных материалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тож покажіть хоть того робота,я без сарказму.
Представить робота к правительсвенной награде!
Це не перша така пожежа на Подолі. При чому 20-25 років десь тому була. Теж склад з небезпечною хрінню (толуол начебто) і теж біля заправки й поряд ще був повітроплавний клуб. Розповідали, що балони з того клубу підлітали у повітря на висоту 50 метрів, Поділ тоді закрили й у тихому жаху чекали, що рвоне все. Бо гасили оту хрінь спочатку водою, піни не було..

Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
Тож покажіть хоть того робота,я без сарказму.
та это тот же, который в Киеве зимой снег на дорогах убирал.
Газонокосилка самоходная с контроллером на радиоуправлении (полетный переделанный или самопальный), робот-манипулятор (рука такая с подшипниками) с любого завода (дорогая, каждая степень свободы дает прилично к цене), подъемный кран на эту руку совсем как игрушечный и помпа со шлангом. Помпа такая, чтобы на воздухе стартовала и дососала воду. Может еще FPV-камера в изоляции за толстым стеклом. На пульте управляешь как машинкой, другими стиками или рычагами крутишь манипулятор, поднимаешь стрелу вверх-вниз и льешь воду насосом и все, шланг второй конец уже пожарные сами в воду опустят. Привод газонокосилки или колеса, или гусеницы простые. Камера картинку дает просто и все, может дополненная реальность в виде расчета того, куда полетит струя, но это сложнее сделать на аналоговое обычное видео, обычно коррекция после включения и все.

В целом, роботом там и не пахнет, просто большая игрушка, но полезная конечно. Хотя бы тем, что может тяжелый насос с хорошей производительностью и давлением доставить куда надо, шланг быстро двигать, пока оператор лежит за 100м на удобной шконке. А то кто-то мог подумать, что там нейронные сети, которые анализируют направление распространения огня и сами принимают решения, что тушить или может лить воду на то, что еще не горит. Хрен там, все вручную. Похвалили робота ради того, чтобы выделили бабки. Ведь можно купить подшипники в руку по документам по 3000 евро за 1 штуку, а самим взять китайские в 5 раз дешевле и они не будут сильно хуже, остальное по карманам раскидать. На обычном тушении не попилишь же бабла, все цены итак знают и понимают, а тут можно втюхать разводняк хороший. Главное убедить всех, что пожар потушил робот, а не пожарные.
Представить робота к правительсвенной награде!
Це не перша така пожежа на Подолі. При чому 20-25 років десь тому була. Теж склад з небезпечною хрінню (толуол начебто) і теж біля заправки й поряд ще був повітроплавний клуб. Розповідали, що балони з того клубу підлітали у повітря на висоту 50 метрів, Поділ тоді закрили й у тихому жаху чекали, що рвоне все. Бо гасили оту хрінь спочатку водою, піни не було..

Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
Це такий Поділ, як ти дівка, а той мен, що це писав - журналіст.
Це станція Київ-Петрівка. Вулиця Чорноморська-Корабельна, поруч з Констянтинівською.
З коментаря одразу видно киянина. Петрівка… Навіть Гугл не допоміг?
Саме Київ-Петрівка!
Сьогодні вся Куренівка у смогу була через цю пожежу...
хозяина склада из Голандиии-Португалии вызвали на освидетельствование?)))) сидит т же где-то чмо....
