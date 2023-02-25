РУС
Порошенко о словах Зеленского на пресс-конференции в его сторону: Послушал – и забыл

порошенко

Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться таким провокациям.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя ответ президента Владимира Зеленского на вопросы журналистки 5 канала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько СМИ попросили меня прокомментировать "довольно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки "Пятого". Пресс-конференцию слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи. Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости - эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его раши$$тская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь.

Единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл.

И дальше буду делать все возможное, чтобы ничто не разрушило это единство, а Украина была сильным и демократическим государством. Основой же демократии была и остается свобода слова. Задача журналистов – задавать вопросы, задачи политиков - на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко – знаю по себе, но это часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", - заявил Порошенко.

Напомним, 24 февраля в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки 5 канала, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, заявил, что "он что-то сделал", чтобы украинцы "не потеряли государство" : "У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д."

Автор: 

5 канал (13632) журналистика (3337) Зеленский Владимир (21616) Порошенко Петр (19646) пресс-конференция (324)
Топ комментарии
+155
показать весь комментарий
25.02.2023 18:31 Ответить
+150
Зелене лайно просто ганьба для держави Україна
показать весь комментарий
25.02.2023 18:29 Ответить
+110
Порошенко-державник, уся задля перемоги. На відміну від Голохвастова- Я, Я, "без мене". Дитячий Наполеон.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:31 Ответить
Страница 4 из 4
Гетьман !
показать весь комментарий
25.02.2023 20:23 Ответить
Великий мінус Петру ,що не запустив завод,побудував,в немалу серію ,снаряди і міни ...але Александр Македонський,він же Св.Боневтік....навіть не нарив великіх рвів,на небезпечних напрямках,про ПТРК,Грім,Вільху промовчу....слова Залужного,приблизно липень 2022 року,Україна не була готова до війни...а що ви Панове ,для цього зробили.?...слова Арестовича ,про південь ,точніше прорив какцапів на тому напрямку....Прое@балі...я не юрист,але нема такого терміну в юриспруденції..
показать весь комментарий
25.02.2023 20:25 Ответить
Ти думаєш, що це було його власне бажання не запускати цей завод?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:34 Ответить
не ********,завод запустили у 18му,до 21 виробництво мало повністю стати закритого циклу,але буба переніс це все на 24й рік,так що всі питання до буби.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:27 Ответить
Що не влаштовує?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:35 Ответить
А што, прутєн тєбя уже нє штиріт?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:41 Ответить
зелень сама себе зганьбила
Якщо чесно, то Порох дістає за всіх українців, які не поважають Зеленського.
він чомусь переконаний, що Петро Олексійович особисто переконує, мене, наприклад, що Зеля є Зеля, а не те, що він намагається продемонструвати на публіку.
Смішно, чесне слово.
Та якби Порох почав зеленіти, теж би отримав.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:37 Ответить
Вопросы журналистки 5 канала видимо не вписывались в сценарий теплой марафонной ванны и так как без заранее подготовленного текста найвеличнейший актер выступать не привык, ему пришлось импровизировать, то есть быть самим собой, - ничего никому не должным янелохом.
И после его ответа стало ясно, что с момента интервью радио свобода в 2019 года он как политик не вырос вообще. Вместо ответа на общественно-важный вопрос накинулся на экс-президента, наплел какой-то дичи про уничтоженных олигархов, чем вызвал улыбку даже у тех кто с открытым ртом ртом слушал всю его прессуху.
Зеленскому нужно не поливать говном Пороха, а брать с него пример. Перенимать лингвистические и дипломатические способности и может хоть не будет и бояться приглашать на пресс-конференции оппозиционных журналистов, как это делают в диктаторских помойках.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:40 Ответить
,,Перенимать лингвистические и дипломатические способности" (с). Это Вы щас про зеленского? Хахаха. Этот рогуль не способен даже на элементарную вежливость и воспитанность
показать весь комментарий
25.02.2023 21:20 Ответить
правильно і зробив. пусте місце...
показать весь комментарий
25.02.2023 21:17 Ответить
Я хоть ни разу не порохобот, но подобную тактику от Порошенко всецело одобряю. Это мудро. Жаль что вторая сторона не понимает что нужно оставить распри перед лицом единого врага
показать весь комментарий
25.02.2023 21:45 Ответить
Все вони розуміють а тому і користуються моментом критики ж нуль в їх сторону. Звідси й рейтинги
показать весь комментарий
26.02.2023 14:07 Ответить
Молодець Порох!
показать весь комментарий
25.02.2023 21:47 Ответить
Порошенко П.О. - справжній Президент-Гетьман України!
показать весь комментарий
25.02.2023 21:50 Ответить
Спокійна, мудра порада Зеленському як президенту. Варто прислухатись.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:15 Ответить
.....Так, ми не підписуємо,але домовляємось при зустрічах, як то відбулося в Омані....
показать весь комментарий
25.02.2023 22:20 Ответить
один миг один момент и ЗЕ просто показал свое внутренее нутро которое прячет за парадно личиной
показать весь комментарий
25.02.2023 22:20 Ответить
Вчітся мудрості в Пороха, єднайте Україну.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:11 Ответить
Військову адміністрацію в Полтаві хочуть Слуги Народу. Узурпація влади.
https://www.youtube.com/watch?v=GbKm9iEyjEM&t=145s
показать весь комментарий
25.02.2023 23:48 Ответить
Коли Баканов ходив на явочну хазу до Лаври , ДО ПОПІВ У ПОГОНПХ, про плани здачі Херсону Кремлю
доповідати, предидент шестірка переслідував П'ятого за те , що забрав ТОМОСОМу друга Вані ЛЮБІМУЮ РАШІСТСКУЮ ЦЕРКВУ .
показать весь комментарий
25.02.2023 23:58 Ответить
Жоден президент України не викликав такої огиди як це зелене чмо!!!! Я не можу зрозуміти тих українців які і дальше підтримують цю блювотину. Невже нашаУкраїна заслуговує на цю нікчему????
показать весь комментарий
26.02.2023 00:07 Ответить
Та да дякуємо що барига розікрав країну , младшенькій каже що мовою бидла не розмовляв , а тільки російською , Іловайск , окрема подяка , злив Донецьк і Луганськ .І досі у кацапів каніети Рошен не переводяться!Які ви сліпі.
показать весь комментарий
26.02.2023 13:01 Ответить
на звалище історії. дорогу молодим
показать весь комментарий
26.02.2023 00:08 Ответить
Те нє. Зелю не на звалище, а в тюрму треба за державну зраду і злочину недбалість з катастрофічними наслідками і тисячями вбитих.
показать весь комментарий
26.02.2023 06:09 Ответить
Точно.На дурних не ображаються.
показать весь комментарий
26.02.2023 00:58 Ответить
Яке з'ясування стосунків може бути між професором і Шаріковим? Шарікрва треба посто повернути до первинного стану...
показать весь комментарий
26.02.2023 07:02 Ответить
порошенко велич
показать весь комментарий
26.02.2023 07:10 Ответить
Уе відповідь гідної людини і державника, а не якогось мстивого піськограя.
показать весь комментарий
26.02.2023 08:44 Ответить
Благодаря Порошенко Россия не создала новороссию в 2014 г не пробила тогда сухопутный коридор в Крым захватила только треть от Донецкой и Луганской областей в том году и наконец при том в каком состоянии находились тогда ВСУ с постоянно взрывающимися арсеналами ржавыми патронами и тд Порошенко суме дать отпор россиянам на Донбассе. А Зеленский который критиковал его за то что тот тратит деньги на ВПК и тд.. Одно его "НАДО ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ" на Донбассе и мир наступит . То он УВИДЕЛ МИР В ГЛАЗАХ ПУТИНА...
Я честно признаюсь ярый ПОРОХОБОТ и им стал с 2014 и слежу за новостями с Украины.. Хорошо помню лозунг кампании ЗЕМЛЯ ПРОПАХШАЯ ПОРОХОМ ДОЛЖНА ЗАЗЕЛЕНЕТЬ...Тьфу...При Порошенко у вас война была только на Донбассе а сейчас пылает вся страна..Но вы победите потому как вы воюете за правое дело. Слава Украине.
показать весь комментарий
26.02.2023 09:04 Ответить
Порошенко...це той що забув розібратись з Медведчуком, Бойком, Шуфрич при якому Ківа розцвітав, цікаво чи він про це пам'ятає. Ми пам'ятаємо. А якщо в Порошенка амнезія то лікується нехай, а не тратить гроші на ботів... Боти, Фас!!! Накидуйтесь смерди!!!
показать весь комментарий
26.02.2023 13:16 Ответить
Всі ці люди, що ти перерахувала, ще краще відчували себе і при Зе - шуфрич так взагалі зараз голова комітету по свободі слова в Верховній раді, краса правда ж? І Бойко так гарно голосує разом з зеленими, ніяких претензій до них, практично коаліція А медведчука як в тій байці "і щуку кинули у річку", прекрасно себе почуває в рашці. Світ не зелено-шоколадний, Лола. Тварюки, як виявилось, потрібні і святому Зе
показать весь комментарий
26.02.2023 15:25 Ответить
Про тебе вже забули всі окрім приторошених рошенососалок.
показать весь комментарий
26.02.2023 14:47 Ответить
Зелене смердюче лайно
показать весь комментарий
26.02.2023 15:23 Ответить
Саме так, Петре Олексійовичу.

Цей ниций клоВун не заслуговує на Вашу увагу. Фу, таке підле, мстиве, злопам'ятне ...

Навіть себе не поважає: посоромилося б озвучувати подібне.
показать весь комментарий
27.02.2023 03:34 Ответить
Страница 4 из 4
 
 