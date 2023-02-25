Порошенко о словах Зеленского на пресс-конференции в его сторону: Послушал – и забыл

Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться таким провокациям.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя ответ президента Владимира Зеленского на вопросы журналистки 5 канала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько СМИ попросили меня прокомментировать "довольно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки "Пятого". Пресс-конференцию слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи. Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости - эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его раши$$тская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь.

Единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл.

И дальше буду делать все возможное, чтобы ничто не разрушило это единство, а Украина была сильным и демократическим государством. Основой же демократии была и остается свобода слова. Задача журналистов – задавать вопросы, задачи политиков - на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко – знаю по себе, но это часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", - заявил Порошенко.

Напомним, 24 февраля в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки 5 канала, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, заявил, что "он что-то сделал", чтобы украинцы "не потеряли государство" : "У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д."