Порошенко о словах Зеленского на пресс-конференции в его сторону: Послушал – и забыл
Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться таким провокациям.
Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя ответ президента Владимира Зеленского на вопросы журналистки 5 канала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько СМИ попросили меня прокомментировать "довольно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки "Пятого". Пресс-конференцию слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи. Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости - эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его раши$$тская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь.
Единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл.
И дальше буду делать все возможное, чтобы ничто не разрушило это единство, а Украина была сильным и демократическим государством. Основой же демократии была и остается свобода слова. Задача журналистов – задавать вопросы, задачи политиков - на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко – знаю по себе, но это часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", - заявил Порошенко.
Напомним, 24 февраля в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки 5 канала, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, заявил, что "он что-то сделал", чтобы украинцы "не потеряли государство" : "У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д."
Якщо чесно, то Порох дістає за всіх українців, які не поважають Зеленського.
він чомусь переконаний, що Петро Олексійович особисто переконує, мене, наприклад, що Зеля є Зеля, а не те, що він намагається продемонструвати на публіку.
Смішно, чесне слово.
Та якби Порох почав зеленіти, теж би отримав.
И после его ответа стало ясно, что с момента интервью радио свобода в 2019 года он как политик не вырос вообще. Вместо ответа на общественно-важный вопрос накинулся на экс-президента, наплел какой-то дичи про уничтоженных олигархов, чем вызвал улыбку даже у тех кто с открытым ртом ртом слушал всю его прессуху.
Зеленскому нужно не поливать говном Пороха, а брать с него пример. Перенимать лингвистические и дипломатические способности и может хоть не будет и бояться приглашать на пресс-конференции оппозиционных журналистов, как это делают в диктаторских помойках.
https://www.youtube.com/watch?v=GbKm9iEyjEM&t=145s
доповідати, предидент шестірка переслідував П'ятого за те , що забрав ТОМОСОМу друга Вані ЛЮБІМУЮ РАШІСТСКУЮ ЦЕРКВУ .
Я честно признаюсь ярый ПОРОХОБОТ и им стал с 2014 и слежу за новостями с Украины.. Хорошо помню лозунг кампании ЗЕМЛЯ ПРОПАХШАЯ ПОРОХОМ ДОЛЖНА ЗАЗЕЛЕНЕТЬ...Тьфу...При Порошенко у вас война была только на Донбассе а сейчас пылает вся страна..Но вы победите потому как вы воюете за правое дело. Слава Украине.
Цей ниций клоВун не заслуговує на Вашу увагу. Фу, таке підле, мстиве, злопам'ятне ...
Навіть себе не поважає: посоромилося б озвучувати подібне.