В течение 25 февраля враг вел наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 25 февраля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке на 18:00 отмечается: "В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты и мирное население. Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Им обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Екатериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеренарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 147 470 человек (+650 за сутки), 288 вертолетов, 3375 танков, 2373 артсистемы, 6609 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, предпринял несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Читайте также: Враг наступает на пяти направлениях, за сутки отбиты около 70 атак противника, - Генштаб

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 12 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсон.

Читайте также: ВСУ отразили примерно 100 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживаются проукраински настроенные граждане.

Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы".

Читайте также: В течение 24 февраля авиация ВСУ нанесла 14 ударов по сосредоточению россиян, - Генштаб