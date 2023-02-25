РУС
В течение 25 февраля враг вел наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 25 февраля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке на 18:00 отмечается: "В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты и мирное население. Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Им обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Екатериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеренарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, предпринял несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 12 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсон.

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживаются проукраински настроенные граждане.

Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы".

Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
25.02.2023 18:58 Ответить
Шахтарськое направление - объясните будь ласка, где это?
25.02.2023 19:09 Ответить
задай этот вопрос здесь - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

25.02.2023 19:24 Ответить
Зазначимо, українське командування відтепер вказує новий напрям ударів рф - село Шахтарське Нововесілківського (раніше - Волноваського) району Донецької області.

Шахта́рськ; - город в Горловском районе Донецкой области Украины , административный центр Шахтёрской городской общины.
25.02.2023 19:29 Ответить
У зведенні Генштабу ЗСУ відсутня інформація про те, що на північ від Бахмуту українські військові підірвали греблю на Північному ставку, щоб уповільнити просування рашистських військ.
Спостерігається підтоплення села Ступки.
Північний ставок з'єднаний із Восьмим ставком невеликим струмком, а Восьмий ставок з'єднується з озером. Тому і пішло підтоплення, бо багато води.
Більше - тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1629638291266863106?t=n78y2DWCRpiWXm4LWBLCMQ&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1629638291266863106?t=n78y2DWCRpiWXm4LWBLCMQ&s=19

26.02.2023 02:27 Ответить
 
 