Шмыгаль анонсировал реформу военно-врачебных комиссий: Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот
Кабинет Министров работает над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления процессом прохождения военно-врачебных комиссий.
"Соответствующую реформу обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями Офиса президента и военными. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить соответствующий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - отметил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, отдельно было уделено внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. В частности, Шмыгаль дал задачу наработать изменения, которые сделают эту услугу доступной в цифровом формате, а также поручил разработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого военного ЦНАПа.
"Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии... Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления с процесса прохождения военно-врачебных комиссий", – добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, Минцифры вместе с Министерствами обороны, здравоохранения, по делам ветеранов и социальной политики разработали план цифровизации процессов военно-врачебной комиссии.
Пішов на ВЛК у Львові.
Це черга до електронної черги.
Найближча вільна дата відвідин останнього кабінету, де комісія робить висновок про твою боєздатність - 28 ( увага! ) березня.
по одному з військкоматів у Львові були численні скарги і мене у цей період кілька знайомих оскаржили постанови ВЛК ....але потім поміняли голову ВЛК і деяких працівників бо було багато скарг і кажуть що все помінялось на краще.....можливо я трішки перебільшив цю проблему просто мабуть це одиничний такий випадок був це було якраз в той період коли на хабарях (здається Яворів, Рівне) кількох воєнкомів і лікарів взяли....
а в січні 2023 навіть не обмежено придатний а придатний до служби....
мені 57, 6 років тому операція на хребті, плоскостопість, за 2022 два раза робили блокаду через біль в попереку, і ще купа проблем з тим чим рухаються, ноги та сустави. гіпертонік та хвора печінка
ЗДОРОВИЙ, млять!!!
35 чоловік яких командир не прийня а вигнав додому, а вони були відправлені воєнкомом в частину, там жили, їли,отримали форму, їх повезли на полігон, привезли назад.....
порахуй скільки просрано грошей.....
а потім помнож на всі області, на 48 тижнів....
І, взагалі, у офіса великі плани, але невтямки, що по війні їх всіх, разом з опзж викинуть на гній.
Десь я таке вже чув... Чи не так казала пані У.Супрун, яку усілякі недолугі або проплачені нарекли "доктор смерть"?
Найвеличніше пусте місце вимушене було дійти до "Армія, Мова, Віра" від свого "какая разніца", а тепер вже пішли далі. Хоча пані Супрун казала, що "гроші повинні ходити за паціентом", але можна почати і з довідок. Потім будуть згадувати досвід Гонтаревої... АЛЕ! Все це зелень буде приписувати собі в досягнення, як зараз роблять з себе побєдунів...
МЕДИЧНІЙ СИСТЕМІ ПОТРІБНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ЯК І ВІЙСЬКУ, хоча б на 2 рік війни.
Ну привезли бойца без документов или бумаг... По#ер (!), никто не станет что либо делать по этому поводу... Просто потом випишут из госпиталя с отметкой "довидка не предоставлена" (!), а раз тАк, то в ВЛК не впишут что это "при выполнении боевого задания" / "при защите Родины"...
Им просто ПО#ЕР !!!! В их понимании - Это проблема бойца доказывать что то , в том числе и переживать за справки и акты...