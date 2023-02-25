Шмыгаль анонсировал реформу военно-врачебных комиссий: Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот

Кабинет Министров работает над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления процессом прохождения военно-врачебных комиссий.

"Соответствующую реформу обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями Офиса президента и военными. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить соответствующий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - отметил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, отдельно было уделено внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. В частности, Шмыгаль дал задачу наработать изменения, которые сделают эту услугу доступной в цифровом формате, а также поручил разработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого военного ЦНАПа.

"Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии... Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления с процесса прохождения военно-врачебных комиссий", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Минцифры вместе с Министерствами обороны, здравоохранения, по делам ветеранов и социальной политики разработали план цифровизации процессов военно-врачебной комиссии.