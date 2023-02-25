Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Зеленский, встретившись с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, содержащий, в частности, и истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.

