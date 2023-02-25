Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.
Зеленский, встретившись с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, содержащий, в частности, и истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
Називають "Зеленський передав".
Верховний головнокомандувач зєлупа.
А ЗЄ просто пєрєдаст. Бо він же "рятівник" України.
спочатку вони будуть боятися пити.
але будуть ховати.
потім командири будуть давати бухло перед боєм.
потім вони перестануть воювати тверезими.
потім виявиться що бухий штурмовик штурмує як пенсіонер з артритом грає в контр-страйк.
а потім їхній навальний скаже що треба забирати в росію свою алко-армію поки не пізно бо так і повиздихають п'янючими.