РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 877 49

Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол

маккол

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Зеленский, встретившись с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, содержащий, в частности, и истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.

Читайте также: Пока Украине не нужны истребители F-16, - Байден

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) оружие (10399) США (27726) Маккол Майкл (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Як виглядав, на думку Зеленського, військовий парад на День Незалежности:
показать весь комментарий
25.02.2023 20:07 Ответить
+15
А чому не Залужний має надіслати цей список.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:55 Ответить
+12
С Байденом? Обговаривали?! Не смешите мои тапки! Байден наедине мог зеле только ведерную клизму ********* поставить!
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
показать весь комментарий
25.02.2023 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А підводний човен там буде?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:52 Ответить
Спеціально для Зе, доплити непомітно до Уганди
показать весь комментарий
25.02.2023 20:15 Ответить
попросить комплект шапок невідімок для своіх мародерів
показать весь комментарий
26.02.2023 08:52 Ответить
Торопиться не надо.Год на самолёты,3 на подводные лодки,а там в глаз дадут заглянуть.Договоримся посередине.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:16 Ответить
Вот что значит с Байденом обговаривали. Это радует, кто бы как бы не язвил, но это очень хорошо для Украины.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:55 Ответить
С Байденом? Обговаривали?! Не смешите мои тапки! Байден наедине мог зеле только ведерную клизму ********* поставить!
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
показать весь комментарий
25.02.2023 20:03 Ответить
А чому не Залужний має надіслати цей список.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:55 Ответить
Штаб Залужного підготував,а пензль зе підписав,і секретар зе передав.
Називають "Зеленський передав".
показать весь комментарий
25.02.2023 20:00 Ответить
це справа МО і резникова
показать весь комментарий
25.02.2023 20:02 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:14 Ответить
Якщо хочуть літаки то пишуть заявку, а не список. Інше також через заявку.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:44 Ответить
Щось згадалося про квартальне глумління над Україною про повію
показать весь комментарий
25.02.2023 19:57 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:07 Ответить
На його думку,чи на думку військових? Ось що важливо...
показать весь комментарий
25.02.2023 19:58 Ответить
о, це діло, список. аби писок не відкривав
показать весь комментарий
25.02.2023 20:00 Ответить
Скотина
показать весь комментарий
25.02.2023 20:00 Ответить
Проси більше .
показать весь комментарий
25.02.2023 20:03 Ответить
Зброя вже не потрібна
показать весь комментарий
25.02.2023 21:30 Ответить
Які думки в пустій макітрі?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:04 Ответить
Мав би Залужний це все замовляти але зєлєнскій вліз зі своїм списком , як же ш це ж зєлупа і абристовіч Київ деокупували.
Верховний головнокомандувач зєлупа.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:05 Ответить
Певен, що список і складав Залужний.

А ЗЄ просто пєрєдаст. Бо він же "рятівник" України.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:13 Ответить
Як виглядав, на думку Зеленського, військовий парад на День Незалежности:
показать весь комментарий
25.02.2023 20:07 Ответить
Ані с Юзікам пасавєтавалісь і склали список.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:10 Ответить
Все, що знає ОПЗЄ, знають в Кремлі.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:11 Ответить
ще один вовка звязок з реальністю втратив-володарем світів себе вважає
показать весь комментарий
25.02.2023 20:12 Ответить
Я, грішним ділом думав, що списки потрібного озброєння мають складати Генштаб, офіцери ЗСУ а забезпечувати має МО. А тепер з'ясовується, що цим займається сам президент? Виходить, що йому знову не розповіли - чим він має займатись? Я вже не знаю - чи гордитись нам Залужним за його військовий талант, чи співчувати йому за те, з ким він повинен співпрацювати?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:12 Ответить
Он снабженцем при Министестве обороны работает?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:13 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:14 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:45 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:46 Ответить
Де світла не було? На Печерську? Не смішіть мої капці. То у вас від мівіни...
показать весь комментарий
25.02.2023 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UXxbXhXHSLg&feature=share&fbclid=IwAR0TD2czbNQleS39PadP9PNqRyjO79HZVNTitNvejRylHi67ewdVWGDHdWU ШВЕЦЬ: Китай готувався кілька місяців, куратори дали Путіну нове завдання, США поставили дедлайн
показать весь комментарий
25.02.2023 20:14 Ответить
Все, що вміє віслюк - це читати чужі тексти.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:14 Ответить
Може хто знає - чи часом там Зеленський не розробляє плани оборони та наступу сам особисто для генштабу? А то виникає якесь моторошне відчуття...?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:17 Ответить
з люсєй розливає олію за лінією фронту
показать весь комментарий
25.02.2023 20:18 Ответить
Угу,набирают в рот гафна и плюют на кацапов.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:28 Ответить
вава-піаніст, не забудь замовити з пів сотні асфальтоукладників.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:19 Ответить
А до повномасштабної війни профінасувати виробництво зброї слабо? Чи оманських договорняків дотримувався?!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 20:19 Ответить
А можна ще й і умного презедента?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:34 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 20:45 Ответить
Якби все залежало виключно від бажання Зеленського, список виглядав би так: Give us more money. In cash.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:45 Ответить
треба скидати на москальські окопи бочки зі шмурдяком, отримані від американців.

спочатку вони будуть боятися пити.

але будуть ховати.

потім командири будуть давати бухло перед боєм.

потім вони перестануть воювати тверезими.

потім виявиться що бухий штурмовик штурмує як пенсіонер з артритом грає в контр-страйк.

а потім їхній навальний скаже що треба забирати в росію свою алко-армію поки не пізно бо так і повиздихають п'янючими.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:47 Ответить
якщо тобі писака нема що робити то дивисьна кота а не задовбуй людей.
показать весь комментарий
26.02.2023 08:50 Ответить
 
 