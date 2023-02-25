РУС
Если не будет новых ударов, свет не будут больше выключать, - министр энергетики Галущенко

Если Россия не будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине больше не придется вводить ограничения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр, однако, отметил, что отключения могут проводиться для проведения ремонтов.

"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал Галущенко.

Он в частности добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. Если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.

Галущенко Герман (263) отключение света (430)
+10
А шо, энергосистема взяла внезапно за 2 недели и починилась? Чудеса да и только.
25.02.2023 20:09 Ответить
+9
та то понятно. на фоне слухов о повышении тарифов на э\энергию - так ваще - победа.
25.02.2023 20:05 Ответить
+8
За кордон перестали продавати.
25.02.2023 20:12 Ответить
можно теперь генератор и аккумуляторы с бесперебойником за нормальные деньги в три раза дешевле чем раньше купить ?
25.02.2023 20:04 Ответить
Зарядні станції вже впали в ціні, а власник генераторів зараз певне ламають голову, що з цим "щастям" тепер робити купленим в тридорога. З іншого боку війна не закінчилася і можливо саме час підкупити щось для себе.
25.02.2023 20:29 Ответить
да у меня тоже генератор есть. покупал за 400 долларов, а сейчас он 250 стоит такой же. хрен на него, еще пригодиться может. бесперебойник который я покупал онлайновый, под внешние акумы, что бы от генератора акумы заряжал - столько же стоит. да и сами акумы тоже, единственное что дефицита уже нет, как раньше, и можно спокойно купить любые, без блата, тупо в любом магазине.
25.02.2023 22:37 Ответить
Заздрю тому, кому генератор став непотрібний. Ми його купилище задовго до війни - постійні аварії на лінії, від кожного вітру/грози, планові ремонти по цілих днях... Та вже далеко ходити не треба - ще від зими не війдійшли, а вже планові ремонти по області - з 9.00 до 18.00.
25.02.2023 22:58 Ответить
Накаркав...
25.02.2023 20:08 Ответить
****** русня окрім як боротися зі світлом більш нічого не може,так шо буде.
25.02.2023 20:09 Ответить
За пару днів, якщо бути точним. Справжнє диво дивне. Якраз енергетична комісія з ЕС приїзджала...
25.02.2023 23:00 Ответить
"У Цюріху 200 людей вийшли на демонстрацію проти санкцій Росії"

Некоторые не хотят очень полезных санкций козломордым.
25.02.2023 20:12 Ответить
Смішно, що ви цюріху, що він вам. Ватня багата проплачена
показать весь комментарий
как там арахамия? как договорняки по энергетике? почему не выполнил тупорылый?
показать весь комментарий
Одно радует, принятый и подписанный не так давно закон о рынке эл.энергии отложен и задерживается до конца отопительного сезона.
показать весь комментарий
ЩОБ ЯКЩО НЕ БУЛО ПОТРІБНО ЩОБ БУЛО ТИМ ПАЧЕ !)
показать весь комментарий
Як тільки вилазять зі своїми заявами особи на кшталт галущенка, так і очікуй чогось подібного до цього повідомлення
25.02.2023 20:25 Ответить
Трошки не правильно
Не як тільки вилазять зі своїми заявами особи на кшталт галущенка, а як тільки вилазять зі своїми дурними заявами особи на кшталт галущенка.
Бо поки світить Сонце неможливо вимкнути світло. Електроенергію відключити можна, а світло ні.
Сміливі нести світло. Ага, бочками. Теж мені, Люцифери.
26.02.2023 00:05 Ответить
От до чого ці зайві балачки? Та навіть школярі початкових класів розуміють, що нові удари будуть і очікувати їх слід вже найближчим часом. Те, що попри значні ушкодження світло зараз є майже у всіх, люди і так бачать та розуміють, що відновити пошкодження було дуже нелегко і енергетики справді виконали величезну роботу. Невже так складно не робити піар з будь-якої нагоди?
показать весь комментарий
Приехало МЕГАТЕ, сказало ребята майнить биткойны на атомных станциях и при этом выключать зимой потребителей нельзя, вот сразу в один миг 70% генерации появилось, от 30% до 110% за ночь
показать весь комментарий
25.02.2023 20:35 Ответить
25.02.2023 20:41 Ответить
Жах
показать весь комментарий
Ось що аудит робить))

Одразу відключення зникли))
25.02.2023 21:12 Ответить
Та если бы моя мама была американкой---то я бы родился в штате Айова---а там не куёво!
показать весь комментарий
А президент казав про 70%(!!!!) пошкоджених теплових потужностей. Якийсь касовий розрив. Десь в 2000 році не було війни, ракет і не було світла досить довго, але був Лазоренко та інші. "Меня терзают смутные сомненья"
показать весь комментарий
Любу брехню потрібно вчасно закінчувати, щоб не спалитись по повній!
показать весь комментарий
Я заинтересовался этой темой после того, как узнал о майнинге криптовалюты. Здесь вся инфа.
показать весь комментарий
Браво!!!!!!!!!!!!!!! Епічно!!!!!!!!!!!!! Нехай ще додасть, що якщо не буде йти дощ то буде сухо. Тоді я відчую множинні оргазми. Пишаюся нашими міністрами.
показать весь комментарий
