Если не будет новых ударов, свет не будут больше выключать, - министр энергетики Галущенко

Если Россия не будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине больше не придется вводить ограничения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр, однако, отметил, что отключения могут проводиться для проведения ремонтов.

"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал Галущенко.

Он в частности добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. Если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.

Читайте также: Энергосистема Украины четвертые сутки будет работать без дефицита, - Галущенко