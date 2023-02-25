Если не будет новых ударов, свет не будут больше выключать, - министр энергетики Галущенко
Если Россия не будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине больше не придется вводить ограничения электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Министр, однако, отметил, что отключения могут проводиться для проведения ремонтов.
"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал Галущенко.
Он в частности добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. Если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.
Некоторые не хотят очень полезных санкций козломордым.
Не як тільки вилазять зі своїми заявами особи на кшталт галущенка, а як тільки вилазять зі своїми дурними заявами особи на кшталт галущенка.
Бо поки світить Сонце неможливо вимкнути світло. Електроенергію відключити можна, а світло ні.
Сміливі нести світло. Ага, бочками. Теж мені, Люцифери.
Одразу відключення зникли))