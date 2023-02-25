Евросоюз ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара
Совет ЕС решил ввести дополнительные санкции против физических лиц и компаний, связанных с группой Вагнера, среди них есть командиры подразделений, вовлеченных в войну против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В коммюнике отмечают, что сейчас наемники ЧВК "Вагнер" действуют, кроме Украины, в Ливии, ЦАР, Мали и Судане.
"Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где они действуют, и для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку действуют за рамками любого правового поля", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В санкционный список внесли восемь человек и семь юридических лиц в рамках специального санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, одно лицо - по санкционному режиму в отношении Мали, двух - в связи с действиями, направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
"Среди указанных лиц - двое командующих силами группы Вагнера, принимавших активное участие в захвате города Соледар в январе 2023 года; руководитель группы Вагнера в Мали, где наемники Вагнера принимали участие в насильственных действиях и многочисленных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, и ряд важных членов группы в ЦАР", - отмечают в коммюнике.
Среди юридических лиц под ограничения попали компании Meroe Gold, M-Invest и ее руководитель, Lobaye Invest Sarlu и Diamville, которые связаны с деятельностью группы Вагнера в Судане и ЦАР. Кроме того, это также PR-структура группы Foundation for the Defence of National Values (FDNV) с руководителем и радиостанция Lengo Sengo, последнюю вносят в список за операции информационного воздействия в интересах России и группы Вагнера.
Санкции предусматривают заморозку активов, запрещение въезда и транзита через страны ЕС и запрет для граждан и компаний в ЕС предоставлять им средства.
Эти санкции добавляются к мерам, согласованным в декабре 2021 года, которые были направлены против 8 физических и 3 юридических лиц, а также группы Вагнера в целом. Кроме того, тогда Совет ЕС создал отдельный санкционный режим в отношении причастных к угрозе миру и стабильности в Мали.
Глобальный санкционный режим ЕС за нарушение прав человека был основан в декабре 2020 года.
