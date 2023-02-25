РУС
1 449 11

Санкции против РФ будут продолжаться, чтобы от потенциала российской армии ничего не осталось, - Зеленский

росія,санкції

Санкции против РФ будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Зеленский отметил: "Сегодня утвержден десятый пакет санкций ЕС против России за войну. Десятый и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.

Сейчас в десятом пакете есть новые санкционные шаги, мощные против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, пытающихся распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится.

Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем ответных шагов и от Европейского Союза.

Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения.

Смотрите также: Мир любит сильных. И помогает смелым, – Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) санкции (11765)
Топ комментарии
+11
Щось воно сьогодні кварталить не на жарт. Тільки ж пресуха була, відпочинь віслюче, і дай людям відпочити від твого потоку несвідомості.
25.02.2023 21:56 Ответить
+3
А он тут при чём?
Санкционёр сраный.Забыли его спросить как другие санкции будут вводить,пока он тут видосики выпускает.
25.02.2023 22:44 Ответить
+3
Щось забагато зеленського останніми днями.
Остапа панєсло?
25.02.2023 23:01 Ответить
Бойовий медик з позивним "Дарина" побувала в "найгарячіших точках". Раніше це була Херсонщина, зараз - Бахмутський напрямок з 46-ю окремою аеромобільною бригадою ДШВ Збройних Сил України. В інтерв'ю "Телеграфу" вона розповіла, що зараз відбувається на тому напрямку, в яких умовах доводиться рятувати поранених і яка ситуація з медициною у ворога.

Історія Героїні: https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2023-01-26/5776782-viyskoviy-medik-z-soledaru-ryatuvati-poranenikh-dovoditsya-i-v-poli-i-v-okopi-i-navit-v-boloti?fbclid=IwAR3kMCXJAjoTHeLQzvFJioAxuPvcCGR1YZl_2epEJMztRZNlEl-IPEUaNQ4 https://telegraf.com.ua/.../5776782-viyskoviy-medik-z...
25.02.2023 21:54 Ответить
25.02.2023 21:56 Ответить
Пролонгована дія хімічної сполуки
25.02.2023 22:55 Ответить
Чому це зроблено тільки сьогодні??
"Оборонну смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю збільшать до двох кілометрів. Майже вся ця територія буде замінованою. Про таке йдеться у повідомленні від Державної прикордонної служби України, текст якого https://dpsu.gov.ua/ua/news/verhovna-rada-ukraini-progolosuvala-zmini-do-deyakih-zakoniv-ukraini-shchodo-zahistu-derzhavnogo-kordonu/ розміщено на офіційному порталі відомства."
25.02.2023 22:05 Ответить
Є куди швидший спосіб зменшити потенціал кацапської армії: це знищення військової потужності, виробництва, бази, склади, аеродроми, нафтосховища.. на самій росії. Але я розумію тебе, ти не того рівня щоб це забезпечити..
25.02.2023 22:10 Ответить
Он того уровня шо нех.я не забеспечуе,а рассказывает круглые сутки шо другим делать.
25.02.2023 22:45 Ответить
Є два способи зіпсувати фрукт - розчавити або залишити в несприятливих для збереження умовах, тобто дати йому згнити самостійно. Кацапів ізолюють і полишать. Кацапи не здатні на органічну модернізацію (ну от не мають вони ніяких вітчизняних досягнень в ******** технологіях!) і тому їх чекає застій і загнивання, чим усе людство з радістю скористається.
25.02.2023 22:23 Ответить
25.02.2023 22:44 Ответить
25.02.2023 23:01 Ответить
Вова, не бери на себе функції Байдена. )
26.02.2023 00:46 Ответить
Залишаться рожки да ножки -- було б непогано .
26.02.2023 09:47 Ответить
 
 