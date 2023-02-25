Санкции против РФ будут продолжаться, чтобы от потенциала российской армии ничего не осталось, - Зеленский
Санкции против РФ будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
Зеленский отметил: "Сегодня утвержден десятый пакет санкций ЕС против России за войну. Десятый и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.
Сейчас в десятом пакете есть новые санкционные шаги, мощные против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, пытающихся распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится.
Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем ответных шагов и от Европейского Союза.
Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Історія Героїні: https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2023-01-26/5776782-viyskoviy-medik-z-soledaru-ryatuvati-poranenikh-dovoditsya-i-v-poli-i-v-okopi-i-navit-v-boloti?fbclid=IwAR3kMCXJAjoTHeLQzvFJioAxuPvcCGR1YZl_2epEJMztRZNlEl-IPEUaNQ4 https://telegraf.com.ua/.../5776782-viyskoviy-medik-z...
"Оборонну смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю збільшать до двох кілометрів. Майже вся ця територія буде замінованою. Про таке йдеться у повідомленні від Державної прикордонної служби України, текст якого https://dpsu.gov.ua/ua/news/verhovna-rada-ukraini-progolosuvala-zmini-do-deyakih-zakoniv-ukraini-shchodo-zahistu-derzhavnogo-kordonu/ розміщено на офіційному порталі відомства."
Санкционёр сраный.Забыли его спросить как другие санкции будут вводить,пока он тут видосики выпускает.
Остапа панєсло?