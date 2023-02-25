Санкции против РФ будут продолжаться, чтобы от потенциала российской армии ничего не осталось, - Зеленский

Санкции против РФ будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Зеленский отметил: "Сегодня утвержден десятый пакет санкций ЕС против России за войну. Десятый и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии.

Сейчас в десятом пакете есть новые санкционные шаги, мощные против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, пытающихся распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится.

Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем ответных шагов и от Европейского Союза.

Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения.

