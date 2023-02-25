РУС
Новости
США пытаются привлечь на свою сторону нейтральных в отношении войны в Украине членов ООН, - Блинкен

блінкен

США предприняли новую попытку привлечь на свою сторону нейтральные и воздержавшиеся страны, призывая их не поддаваться призывам России о временном прекращении огня в Украине. Соединенные Штаты предостерегли, что мирный план, предложенный Китаем, содержит "ложную эквивалентность".

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета безопасности ООН после того, как более 40 стран на Генеральной ассамблее отказались присоединиться к 141 стране, призывающей Россию вывести войска из Украины.

Он напомнил коллегам-дипломатам, что российский представитель только год назад отверг его предупреждение о том, что Москва намерена вторгнуться в Украину. Блинкен пытался убедить нейтральные государства в том, что удержание или призывы к миру любой ценой означают одобрение вторжения России.

Читайте также: Россия пытается блокировать работу ОБСЕ, - Блинкен

Столкнувшись с новым призывом Китая к прекращению огня, Блинкен предупредил, что Россия использует любую паузу в боях для консолидации контроля над территорией и пополнения своих сил. Глава Госдепа призвал не поддаваться фальшивой эквивалентности призыва к обеим сторонам прекратить борьбу.

"Ни один член этого совета не должен призывать к миру, поддерживая войну России против Украины. В этой войне есть агрессор и есть жертва. Эта война - завоевание. Ее начал один человек - Владимир Путин, и один человек может ее закончить", - отметил Энтони. Блинкен.

Автор: 

Госдепартамент США (1876) ООН (4227) США (27726) Блинкен Энтони (937)
"Зіткнувшись із новим закликом Китаю до припинення вогню, Блінкен попередив, що Росія використовує будь-яку паузу у боях, щоб консолідувати контроль над територією та поповнити свої сили."
Те, кто это не понял или делают вид, что не понял, прикормлены Ху#лом.
25.02.2023 22:15 Ответить
+3
Дуже добре, що США намагаються залучити нейтральні країни, аби ті підтримали Україну. Нехай працюють, а Вова поки черговий відосик "запилить" бо війна війною, а рейтинги самі себе не зроблять.
25.02.2023 22:26 Ответить
+1
Московитов начинают готовить к новым "жестам доброй воли". Уже и название придумали "Ловушка 22". Оруелл тихо курит в сторонке.

https://www.youtube.com/watch?v=ATqBq8LNshQ (19) Ловушка 22 - YouTube
25.02.2023 22:05 Ответить
Противохуйловская коалиция уже практически больше антигитлеровской коалиции во Второй МВ. ***** стратег, однако
25.02.2023 22:02 Ответить
25.02.2023 23:32 Ответить
Вибичте, я неуважно прочитав. Проти********* коаліцію я прийнів за *********, і подумав про Китай, Іран та Північну Корею
показать весь комментарий
25.02.2023 23:36 Ответить
26.02.2023 01:05 Ответить
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
25.02.2023 22:10 Ответить
Що там в Мелітополі намічається жест доброї волі?
25.02.2023 22:13 Ответить
Дуже добре, що США намагаються залучити нейтральні країни, аби ті підтримали Україну. Нехай працюють, а Вова поки черговий відосик "запилить" бо війна війною, а рейтинги самі себе не зроблять.
25.02.2023 22:26 Ответить
Да какая разница, что там происходит, в ООН. Чтоб оно провалилось. Никто бы и не заметил.
25.02.2023 23:00 Ответить
 
 