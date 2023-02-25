США пытаются привлечь на свою сторону нейтральных в отношении войны в Украине членов ООН, - Блинкен

США предприняли новую попытку привлечь на свою сторону нейтральные и воздержавшиеся страны, призывая их не поддаваться призывам России о временном прекращении огня в Украине. Соединенные Штаты предостерегли, что мирный план, предложенный Китаем, содержит "ложную эквивалентность".

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета безопасности ООН после того, как более 40 стран на Генеральной ассамблее отказались присоединиться к 141 стране, призывающей Россию вывести войска из Украины.

Он напомнил коллегам-дипломатам, что российский представитель только год назад отверг его предупреждение о том, что Москва намерена вторгнуться в Украину. Блинкен пытался убедить нейтральные государства в том, что удержание или призывы к миру любой ценой означают одобрение вторжения России.

Столкнувшись с новым призывом Китая к прекращению огня, Блинкен предупредил, что Россия использует любую паузу в боях для консолидации контроля над территорией и пополнения своих сил. Глава Госдепа призвал не поддаваться фальшивой эквивалентности призыва к обеим сторонам прекратить борьбу.

"Ни один член этого совета не должен призывать к миру, поддерживая войну России против Украины. В этой войне есть агрессор и есть жертва. Эта война - завоевание. Ее начал один человек - Владимир Путин, и один человек может ее закончить", - отметил Энтони. Блинкен.