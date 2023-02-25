РУС
В течение 25 февраля россияне трижды обстреляли Сумщину – зафиксировано 36 "прилетов", - ОВА

сумщина,чернігівщина

За день, 25 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 36 прилетов в результате российских обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли 3 территориальных громады Сумской области: Шалыгинскую, Белопольскую и Свескую.

В 11:40 россияне били из артиллерии по Шалыгинской громаде. Около 12:00 террористы использовали минометы – 10 прилетов.

Белопольская громада: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта -14 мин враг сбросил на территорию громады.

По Свеской громаде также совершили минометный обстрел. С 12:48 известно о 4 прилетах.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений. Было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 – из минометов, 8 – из артиллерии.

+1
трансграничные обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока наша контрбатарейка не выйдет на государственную границу. Впрочем, трансграничные обстрелы нашей территории и тогда тоже будут, но их будет на порядок меньше.
26.02.2023 07:04 Ответить
+1
ще раз уважно перечитайте мою відповідь вище. Постарайтесь позбавитись кацапістського підходу до життя. Я не хочу, щоби наш боєць хєрачів з міномета по дитячому садку в тьоткіно, бо це йому прийдеться з цим жити коли він повернеться з порушеною психікою до своєї родини, а не "возмущённым" дописувачам на форумі Цензора.
А щоденні транскордонні обстріли будуть весь час, поки ми маємо "внєзапніє" фронти від Харкова і до Херсона. Через рік (але це не точно), коли з фронтів звільняться контрбатарейні радари та пару сотень М119 з б\к, та "Фурії" з "Лелеками", то тоді ми зможемо надати ДПСУ контрбатарейні розрахунки та навчений персонал радарів, будемо їм платити хорошу з\п замість будівництва прикордонних доріг, ведучих у расію, і ось тоді прилітатиме відповідь через 20 секунд у вигляді одного снаряда прямо у вантажівку з з мінометом та удмуртськими калмиками в кузові. Тому що ми - не вони, і ******* аби куди поцілити, або щоб поцілити у школу в колотилівці або в сільмаг у гоптарівці ми не будемо.
А поки що місцеве населення прикордонних областей житиме в такому лоторейному режимі.
Нагадаю ще раз українську народну прикмету: спочатку ти голосуєш за клоуна у косоворотці, а потім шукаєш бомбосховище.
Відсотки щодо результатів голосування в Сумській області підказати, чи самі знайдете?
26.02.2023 22:19 Ответить
+1
у тьоткіно вже життя нестерпне, і звідти вже багато кацапів поїхало хто зміг, бо вони чудово бачать, як приїжджають розрахунки, і ******* з околиці в нашу сторону. До речі, школа там вже давно не працює. І нам зараз не до їхніх водоканалів та електростанцій - у нас на порядку денному "бахмутська мясорубка" та логістичний коридор Мелітополь-Маріуполь. Це для нас зараз важливіше, чим вся кацапська каналізація разом з водоканалами, які вони самі доведуть до ручки через п'ять років.
26.02.2023 22:50 Ответить
Комментировать
Якщо не відповідати то будуть гатити і далі.
25.02.2023 22:28 Ответить
Та як ви вже за#бали. Відповідають по курську. Далі що?
25.02.2023 22:43 Ответить
Нічого
25.02.2023 22:45 Ответить
"...на восточной окраине Курска расположен аэродром "Халино". С начала полномасштабной войны русские закрыли его для гражданских полетов. На аэродроме базируют российские истребители, которые бомбят Украину." Так що декілька вибухів на цьому обєкті це дуже добре. Про втрати кацапів поки що повідомлень немає. Сподіваюсь влучили добряче.
26.02.2023 05:29 Ответить
трансграничные обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока наша контрбатарейка не выйдет на государственную границу. Впрочем, трансграничные обстрелы нашей территории и тогда тоже будут, но их будет на порядок меньше.
26.02.2023 07:04 Ответить
Припинять стріляти лише тоді коли ми у відповідь будемо змітати міста та села вздовж кордонів, а саме це вони безкарно роблять сьогодні.
26.02.2023 18:44 Ответить
вони того і чекають, щоби ми опустились до рівня їхнього кацапізму, відійшли вді загальнолюдських цінностей, та нарешті розїбашили амбулаторію, сєльмаг і церкву Покрова Пресвятої Богородиці в їхньому сраному тьоткіно, щоби Захід від нас нарешті відсахнувся із своєю допомогою, і тоді вони точно закидають нас "м'ясом" і отримають перемогу. Не треба вестися на нриховану кацапську ІПСО, щодо "змести міста і села вздовж кордонів". Поки що вони самі з цим справляються.
26.02.2023 21:34 Ответить
Всі чудово розуміють що після звільнення окупованих територій кацапи не визнають поразки. До виплати репарацій укладати будь який мир з кацапами неможливо. Війна продовжиться через кордон. Якщо ми будемо продовжувати покірно і сумирно терпіти знищення наших сіл, міст, людей та підприємств вздовж кордону ми врешті програємо - нам стане ні за що воювати і ніким. Звідси нам таки доведеться знищувати кацапську інфраструктуру і створювати мільйони внутрішніх біженців для **********. Іншого шляху просто не має для того щоб кацапи отямились. То чом би не робити це вже зараз? Склади, дороги, енергетика - все те що вони знищують у нас ми маємо у відповідь знищувати у них. Але все одно головним на роки має бути повна і тотальна ізоляція **********.
26.02.2023 21:55 Ответить
ще раз уважно перечитайте мою відповідь вище. Постарайтесь позбавитись кацапістського підходу до життя. Я не хочу, щоби наш боєць хєрачів з міномета по дитячому садку в тьоткіно, бо це йому прийдеться з цим жити коли він повернеться з порушеною психікою до своєї родини, а не "возмущённым" дописувачам на форумі Цензора.
А щоденні транскордонні обстріли будуть весь час, поки ми маємо "внєзапніє" фронти від Харкова і до Херсона. Через рік (але це не точно), коли з фронтів звільняться контрбатарейні радари та пару сотень М119 з б\к, та "Фурії" з "Лелеками", то тоді ми зможемо надати ДПСУ контрбатарейні розрахунки та навчений персонал радарів, будемо їм платити хорошу з\п замість будівництва прикордонних доріг, ведучих у расію, і ось тоді прилітатиме відповідь через 20 секунд у вигляді одного снаряда прямо у вантажівку з з мінометом та удмуртськими калмиками в кузові. Тому що ми - не вони, і ******* аби куди поцілити, або щоб поцілити у школу в колотилівці або в сільмаг у гоптарівці ми не будемо.
А поки що місцеве населення прикордонних областей житиме в такому лоторейному режимі.
Нагадаю ще раз українську народну прикмету: спочатку ти голосуєш за клоуна у косоворотці, а потім шукаєш бомбосховище.
Відсотки щодо результатів голосування в Сумській області підказати, чи самі знайдете?
26.02.2023 22:19 Ответить
Частково згоден. Воєнним само собою смерть. А далі будемо "косити під гуманізм". І дійсно! Для того щоб створити кацапам мільйони внутрішніх біженців потрібно зробити життя нестерпним - водоканали, електростанції, дороги, склади. А лікарні і дитячі садки ми їм залишимо! Ми ж не звірі. І квартири (без води, світла, опалення і каналізації) в яких миші в холодильниках будуть вішатись теж. Нехай живуть "долго і счастліво".
26.02.2023 22:30 Ответить
у тьоткіно вже життя нестерпне, і звідти вже багато кацапів поїхало хто зміг, бо вони чудово бачать, як приїжджають розрахунки, і ******* з околиці в нашу сторону. До речі, школа там вже давно не працює. І нам зараз не до їхніх водоканалів та електростанцій - у нас на порядку денному "бахмутська мясорубка" та логістичний коридор Мелітополь-Маріуполь. Це для нас зараз важливіше, чим вся кацапська каналізація разом з водоканалами, які вони самі доведуть до ручки через п'ять років.
26.02.2023 22:50 Ответить
Хочеться бачити кацапське бидло, яке біля телевізорів билось в імперській істерії "за війну", не мертвими, а живими і нещасними. Щоб до них повернулося все те, що з їх активної згоди та підтримки принесли з собою "іх мальчікі" в Україну. Мертві не каються і не страждають... То ж "долгой жізні" русні...
26.02.2023 23:01 Ответить
ви не зможете побачить кацапське бидло нещасними, бо по перше - для того вам прийдеться їхати в якусь Чухлому або Малмиж, а по друге - кацапи так влаштовані, що не відчувають рівня свого убогого життя, як нещасного. І буль-який кацапв в сраному посьолкє Темп в саратовських ****** швидко пояснить вам, що в його мерзенному і вбогому житті винуваті жиди і негри, хоча за останні 50 років повз їхньої церкви Їоанна Шанхайського не пройшов не те що ні один негр, але навіть ні один єврей. Але зараз ця шкала змістилася, і на першій сходинці вже українці. Поляки на другій.
26.02.2023 23:17 Ответить
Не потрібно особисто дивитись на кацапів. Досить сухих цифр статистики яка свідчить що масова загибель русні суттєво "покращила" життя бідних верств населення що кинулися витрачати "гробові" та "інвалідні". Далі, а це дуже скоро!, почнеться важке похмілля і протверезіння... Поворотна точка це 300 тисяч вбитими і 1,5 млн. інвалідів, що буде досягнуто до кінця року. Головне для нас не давати кацапам відсапатись...
27.02.2023 04:30 Ответить
ви надто добре думаєте про кацапів. Протверезіння у них проходить, якщо їх замкнути на три доби без бухла, а в тому сенсі, що ви маєте на увазі - то в цього сброда за всю їх історію ніяка кількість інвалідів та юродивих ніколи не бентежила, а щодо кількості загиблих - то тільки буде більше зайвих приводів для того щоб знов набухатися і пробити сусіду голову на поминках.
27.02.2023 04:56 Ответить
Історія та статистика свідчить про інше. Після того як кацапи отримують звіздюлєй вони починають "революції". 1905 - поразка в російсько-японській війні, Перша світова -поразка і знову "революція". Поразка в Афганістані + Чорнобиль - розвал СРСР. І кацапи завжди чомусь лізуть "брататися з тими хто їм наваляв звіздюлєй - з німцями, з талібами, з чеченами. І до нас після своєї чергової поразки почнуть тулитися як мляді з Окружної на морозі...
27.02.2023 05:12 Ответить
революції\заворушення\бунти - це взагалі кацапська історія, як будь-якого нецівілізованого бідного суспільства, і ці бунти у них будуть ще сто років після кожної війни, яку вони будуть (а таки будуть) затівати у майбутньому. Нічого нового. Ще сімдесят років тому класик української думки писав: "Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбит, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.
До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь."
Бачте, пройшло сімдесят років, як це було написано, і як ще далеко до того, щоби кацапи вилікувалися від своєї імперськості. На це підуть сотні років, поки московити не згинуть, як спільність істот (бо їх не можно назівати нацією).
Тому наша мета в майбутньому - ментальний паркан з фізичною п'ятиметровою стіною з "єгози" та датчиками руху.
27.02.2023 05:39 Ответить
 
 