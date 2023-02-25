В течение 25 февраля россияне трижды обстреляли Сумщину – зафиксировано 36 "прилетов", - ОВА

За день, 25 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 36 прилетов в результате российских обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли 3 территориальных громады Сумской области: Шалыгинскую, Белопольскую и Свескую.

В 11:40 россияне били из артиллерии по Шалыгинской громаде. Около 12:00 террористы использовали минометы – 10 прилетов.

Белопольская громада: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта -14 мин враг сбросил на территорию громады.

По Свеской громаде также совершили минометный обстрел. С 12:48 известно о 4 прилетах.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений. Было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 – из минометов, 8 – из артиллерии.

