В течение 25 февраля россияне трижды обстреляли Сумщину – зафиксировано 36 "прилетов", - ОВА
За день, 25 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 36 прилетов в результате российских обстрелов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 3 территориальных громады Сумской области: Шалыгинскую, Белопольскую и Свескую.
В 11:40 россияне били из артиллерии по Шалыгинской громаде. Около 12:00 террористы использовали минометы – 10 прилетов.
Белопольская громада: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта -14 мин враг сбросил на территорию громады.
По Свеской громаде также совершили минометный обстрел. С 12:48 известно о 4 прилетах.
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений. Было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 – из минометов, 8 – из артиллерии.
А щоденні транскордонні обстріли будуть весь час, поки ми маємо "внєзапніє" фронти від Харкова і до Херсона. Через рік (але це не точно), коли з фронтів звільняться контрбатарейні радари та пару сотень М119 з б\к, та "Фурії" з "Лелеками", то тоді ми зможемо надати ДПСУ контрбатарейні розрахунки та навчений персонал радарів, будемо їм платити хорошу з\п замість будівництва прикордонних доріг, ведучих у расію, і ось тоді прилітатиме відповідь через 20 секунд у вигляді одного снаряда прямо у вантажівку з з мінометом та удмуртськими калмиками в кузові. Тому що ми - не вони, і ******* аби куди поцілити, або щоб поцілити у школу в колотилівці або в сільмаг у гоптарівці ми не будемо.
А поки що місцеве населення прикордонних областей житиме в такому лоторейному режимі.
Нагадаю ще раз українську народну прикмету: спочатку ти голосуєш за клоуна у косоворотці, а потім шукаєш бомбосховище.
Відсотки щодо результатів голосування в Сумській області підказати, чи самі знайдете?
До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь."
Бачте, пройшло сімдесят років, як це було написано, і як ще далеко до того, щоби кацапи вилікувалися від своєї імперськості. На це підуть сотні років, поки московити не згинуть, як спільність істот (бо їх не можно назівати нацією).
Тому наша мета в майбутньому - ментальний паркан з фізичною п'ятиметровою стіною з "єгози" та датчиками руху.