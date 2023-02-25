Казахстан официально поддерживает позицию Китая по отношению к войне в Украине, - МИД
Казахстан поддержал мирный план Китая относительно политического урегулирования войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана.
"Считаем, что безальтернативное, мирное решение этой проблемы - на основе международного права и принципов устава ООН. Мы выступаем за то, чтобы участвующие в военном конфликте стороны продемонстрировали доброжелательность, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран для решения неотложных проблем современности, изложенных в концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Республики", - говорится в заявлении.
Ви - маленькі гвинтики великих механізмів і вас використають та викинуть. Кацапи над цим вже працюють.
Особисто мені байдуже, що думають про нас казахи та білоруси, бо я про них взагалі не думаю, тому що ці країни на стороні агресора-терориста. Уявіть, якщо зараз на Цензорі вилізе якийсь кацап та почне вимагати поваги до расєян, лише тому, що він скаже, що проти ***** та расєйськоі влади.
В усякому випадку ... північну частину.
Якщо кацапи захочуть - вони вільно зайдуть. Тільки китайози врятують.
Георгафія диктує політику.
А ще слід враховувати, що Казахстан розташований акурат між Китаєм та роZZією. В цьому контексті нагадалася фраза про молот і наковальню.
И вот где очутились.
Фальсифікації вилізли боком масштабно тільки у 2004 р.
У 2004 фальсифікації вилізли, бо був запит на це, підтримка суспільством свого кандидата і їх оприлюднили. Де ви зараз бачите реальну опозицію узурпаторам у владі і суспільну підтримку? Як не пересовуй ліжка в борделі, а шльондри все одно тіж самі.