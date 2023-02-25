Казахстан официально поддерживает позицию Китая по отношению к войне в Украине, - МИД

Казахстан поддержал мирный план Китая относительно политического урегулирования войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана.

"Считаем, что безальтернативное, мирное решение этой проблемы - на основе международного права и принципов устава ООН. Мы выступаем за то, чтобы участвующие в военном конфликте стороны продемонстрировали доброжелательность, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран для решения неотложных проблем современности, изложенных в концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Республики", - говорится в заявлении.

