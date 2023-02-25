РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Война
36 488 226

Казахстан официально поддерживает позицию Китая по отношению к войне в Украине, - МИД

казахстан

Казахстан поддержал мирный план Китая относительно политического урегулирования войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана.

"Считаем, что безальтернативное, мирное решение этой проблемы - на основе международного права и принципов устава ООН. Мы выступаем за то, чтобы участвующие в военном конфликте стороны продемонстрировали доброжелательность, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран для решения неотложных проблем современности, изложенных в концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Республики", - говорится в заявлении.

Читайте также: "Мирный план" Китая выгоден только России, - Байден

Автор: 

Казахстан (785) Китай (3128)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+84
Желаю казахам полностью разоружиться а вместо армии держать хлеб и соль и стол для переговоров.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:58 Ответить
+74
Короче, монголы опять собираются в кучу и будут помогать московитам воевать с Киевской Русью.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:58 Ответить
+64
військовий конфлікт???? доброзичливість...? да пійшли ви на йух з звоїм кітаем...
показать весь комментарий
25.02.2023 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
26.02.2023 17:14 Ответить
Казахи та білоруси вирішили нас хоча б на Цензорі перемогти.

Ви - маленькі гвинтики великих механізмів і вас використають та викинуть. Кацапи над цим вже працюють.

Особисто мені байдуже, що думають про нас казахи та білоруси, бо я про них взагалі не думаю, тому що ці країни на стороні агресора-терориста. Уявіть, якщо зараз на Цензорі вилізе якийсь кацап та почне вимагати поваги до расєян, лише тому, що він скаже, що проти ***** та расєйськоі влади.
показать весь комментарий
26.02.2023 10:54 Ответить
Казахстан зусиллями Токаєва повний васал Китаю! Від Росії втік, прибився до китайців...
показать весь комментарий
26.02.2023 10:59 Ответить
Панове, що ми хочемо від Казахстану ? Там степ та степ, плюс пустелі ... Як вони свою територію будуть обороняти ?

В усякому випадку ... північну частину.
показать весь комментарий
26.02.2023 11:10 Ответить
І населення мало, як для такої території.
Якщо кацапи захочуть - вони вільно зайдуть. Тільки китайози врятують.
Георгафія диктує політику.
показать весь комментарий
26.02.2023 11:19 Ответить
Казахи - це справжні воїни ! Якщо захочуть - обороняти будуть.
показать весь комментарий
26.02.2023 11:56 Ответить
можемо сподіватися
показать весь комментарий
26.02.2023 13:12 Ответить
От власне!
А ще слід враховувати, що Казахстан розташований акурат між Китаєм та роZZією. В цьому контексті нагадалася фраза про молот і наковальню.
показать весь комментарий
26.02.2023 17:46 Ответить
Не обращайте внимания. У Казахстана нет и не может быть своего мнения по таким вопросам. По крайней мере сейчас. Тем более в Казахстане власть, которую народ не выбирал.
показать весь комментарий
26.02.2023 12:31 Ответить
Угу ... А мы выбрали ... на свою голову. Вернее, уже 30 лет выбираем - семь Президентов.
И вот где очутились.
показать весь комментарий
26.02.2023 13:14 Ответить
Сфальсифіковані вибори чи вибори без допуску до них опозиційних учасників це не вибори, як вияв демократії. Теж саме було в Білорусії і Україні
показать весь комментарий
26.02.2023 14:03 Ответить
У 2019 р. було 19 кандидатів. На кожні вибори в Україні аналогічно.

Фальсифікації вилізли боком масштабно тільки у 2004 р.
показать весь комментарий
27.02.2023 02:07 Ответить
І що, технічні кандидати олігархату є демократією?
У 2004 фальсифікації вилізли, бо був запит на це, підтримка суспільством свого кандидата і їх оприлюднили. Де ви зараз бачите реальну опозицію узурпаторам у владі і суспільну підтримку? Як не пересовуй ліжка в борделі, а шльондри все одно тіж самі.
показать весь комментарий
27.02.2023 02:58 Ответить
У бюлетенях були усі, хто висувався.
показать весь комментарий
27.02.2023 11:32 Ответить
Я часто смотрю в ютюбе новости о Казахстане. Очень много адекватных комментов. Нас поддерживают, спасибо выше по ветке.
показать весь комментарий
26.02.2023 13:53 Ответить
Люди - підтримують, але не влада.
показать весь комментарий
26.02.2023 15:06 Ответить
Китайський план це замиритись, поки росія підкопить сил, зніме санкції, наробить ракет і знову двине, забирати решту України? Хай йдуть в дупу з тим китайським планом і китай, і його приспішники
показать весь комментарий
26.02.2023 15:05 Ответить
Складається враження, що зовнішня політика Казахстану формується по принципу Мойше Рабіновича, який коливався разом з лінією партії.
показать весь комментарий
26.02.2023 15:41 Ответить
казахстана вже біля росії НЕМАЄ.а цей китайський план,це ПРОПОЗИЦІЯ для розподілу росії==росія дійсно забрала уйму історичних земель від китаю-і їх з лихвою хочуть повернути нащадки ХУНВІЙБІНІВ-червоні охоронці в перекладі-
показать весь комментарий
26.02.2023 15:50 Ответить
Мені цікаво чому Казахстан і казахи не допомагають уйгурам і іншим мусульманам яких винищують в конц таборах в Китаї, що за така терпільська позиція ваших ж вбивають
показать весь комментарий
26.02.2023 15:59 Ответить
Тому що, пишуть, у тих таборах 40 млн людей.
показать весь комментарий
27.02.2023 02:08 Ответить
Страница 3 из 3
 
 