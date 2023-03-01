Китай тратит миллиарды на поддержку российской дезинформации об Украине, - Госдеп США

Китай тратит миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой пропаганды, в том числе дезинформации, созвучной с заявлениями России относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом пишет The Guardian.

Об этом заявил во вторник Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center – органа Госдепартамента США, разоблачающего и противодействующего иностранной пропаганде.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это губительно", - отметил представитель Госдепа.

Один из главных тезисов, по его словам, который Китай "повторяет и распространяет" - это аргументация кремля, который войну в Украине начало НАТО. Кроме того, китайской стороной продвигается много других нарративов.

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Рубин отметил, что за шесть месяцев работы в своей должности его главной целью было не просто пассивное реагирование на российско-китайскую ложь об Украине, но также переход в активное наступление. Это предполагало, в том числе интенсивные призывы других стран не приютить тех, кто был уличен в распространении дезинформации.

Рубин подчеркнул, что "Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией". Причем, добавил он, Пекин работает по всему миру и вкладывает гораздо больше денег, чем Москва.

"Мы – как нация – и Запад не спешим реагировать. Поэтому, справедливо сказать, что перед нами предстал очень большой вызов. В коммуникационном пространстве согласование усилий между Китаем и Россией почти завершено", - подчеркнул он.

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