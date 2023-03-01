Китай тратит миллиарды на поддержку российской дезинформации об Украине, - Госдеп США
Китай тратит миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой пропаганды, в том числе дезинформации, созвучной с заявлениями России относительно Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом пишет The Guardian.
Об этом заявил во вторник Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center – органа Госдепартамента США, разоблачающего и противодействующего иностранной пропаганде.
"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это губительно", - отметил представитель Госдепа.
Один из главных тезисов, по его словам, который Китай "повторяет и распространяет" - это аргументация кремля, который войну в Украине начало НАТО. Кроме того, китайской стороной продвигается много других нарративов.
Рубин отметил, что за шесть месяцев работы в своей должности его главной целью было не просто пассивное реагирование на российско-китайскую ложь об Украине, но также переход в активное наступление. Это предполагало, в том числе интенсивные призывы других стран не приютить тех, кто был уличен в распространении дезинформации.
Рубин подчеркнул, что "Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией". Причем, добавил он, Пекин работает по всему миру и вкладывает гораздо больше денег, чем Москва.
"Мы – как нация – и Запад не спешим реагировать. Поэтому, справедливо сказать, что перед нами предстал очень большой вызов. В коммуникационном пространстве согласование усилий между Китаем и Россией почти завершено", - подчеркнул он.
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«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного пролетариата."
+++ І НАТО не було...???!
За такі речі кримінал давати треба, а вона і твітерах публікує
- Ну хоча-б раціональністю!
- И в чём она состоит? Хоть один пример наведите!
- Та запросто! Ми заходимо в кав»ярню і просто замовляємо «одну каву!» А коли ви заходите в «кафе» , то думаєте: «А как правильно сказать- «адин кофе» , чи «адно кофе»? Та ще й «ламатимете голову» - «А есть-ли у них в кафе кофе? Или только водка и портвейн?»
да і ютуб часто втручается в відео і коменти, коли правду про війну і орків пишуть
потрібно ввести штрафи , бо ці продажні пацані( цукерберг і Ко) світ до Армагедону доведуть
Цукерберг не власник Фейсбука як і СЕО Гугла, там власники інвестори досить впливові фонди в штатах в тому числі і мають вплив через лобістів на демів, тому не пишіть х..ню про якісь російські гроші...
Ще в офісах цих компаній багато рашистів і білорусів
ЦУКЕРБЕРГУ ОСОБИСТО РАША ПЛАТИТЬ
Майкрософт, Тесла Aple у всіх одна історія.... тому що інвестои типу Блекрок або Вангард завжди скидають лишній баласт в молодих компаніях і ставлять досвідчених лише залишають одного лідера говорящу голову, медійне лице компанії і відповідно залишають йому певний пакет акцій, щоб був стимул розвитку...
Ні цукерберг ні інші не будуть нічого робити не отримавши дозвіл інвесторів на це....
Чи ви думаєте що раша заплатила Блекроку в управлінні якого активів на декілька раш....
(рашка та азіати).
З цим важко боротися. Але дипломатія повинна із шкіри лізти, щоб довести китайцям перевагу підтримки зараз не роzzії, а України.
До того ж, труп потопаючого оркостану може потягнути на дно і тих, хто його підтримує.
Отсталая.
Ми в тому числі також Китай спонсоруємо, навіть елементарною покупкою порошкової молочки...
https://www.youtube.com/watch?v=S4OMPoY8x0U
Але ж ні, владі не до цього, наша влада дилетантів на регулярній основі розпалює внутрішні срачі з опозицією та навіть сама з собою...
І задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт. Менше ніж ******* світлодіодна лампочка середньої потужності.