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Новости Агрессия России против Украины Война
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Китай тратит миллиарды на поддержку российской дезинформации об Украине, - Госдеп США

китай

Китай тратит миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой пропаганды, в том числе дезинформации, созвучной с заявлениями России относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом пишет The Guardian.

Об этом заявил во вторник Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center – органа Госдепартамента США, разоблачающего и противодействующего иностранной пропаганде.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это губительно", - отметил представитель Госдепа.

Один из главных тезисов, по его словам, который Китай "повторяет и распространяет" - это аргументация кремля, который войну в Украине начало НАТО. Кроме того, китайской стороной продвигается много других нарративов.

Читайте: Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News

Рубин отметил, что за шесть месяцев работы в своей должности его главной целью было не просто пассивное реагирование на российско-китайскую ложь об Украине, но также переход в активное наступление. Это предполагало, в том числе интенсивные призывы других стран не приютить тех, кто был уличен в распространении дезинформации.

Рубин подчеркнул, что "Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией". Причем, добавил он, Пекин работает по всему миру и вкладывает гораздо больше денег, чем Москва.

"Мы – как нация – и Запад не спешим реагировать. Поэтому, справедливо сказать, что перед нами предстал очень большой вызов. В коммуникационном пространстве согласование усилий между Китаем и Россией почти завершено", - подчеркнул он.

Также читайте: Google начинает в Германии кампанию против российской дезинформации касательно украинских беженцев

Госдепартамент США (1848) дезинформация (344) Китай (3026)


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Топ комментарии
+27
Япония, Южная Корея, Тайвань это тоже Азия, а Венгрия, Сербия и Беларусь Европа. Так что я бы не стал делить все по континентам. Это Европа против Азии, а скорее демократии против авторитарных режимов.
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01.03.2023 02:36
+16
Може пора щось робити з китаєм, принаймі не купувати їхні товари .
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01.03.2023 02:25
+14
....зайдіть у магазини,там самі китайські товари! ми всі ці роки спонсоруємо Китай,у нас немає власного виробництва,ми не купуємо товари у країн,що нам допомагають всім,зате бізнесюки везуть гроші в Китай і купують все там...
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01.03.2023 02:24
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Правила форума Совет форумчан
ТАк то ясно що ми вступили в 3 світову. Азія проти Европи
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01.03.2023 01:44 Ответить
Япония, Южная Корея, Тайвань это тоже Азия, а Венгрия, Сербия и Беларусь Европа. Так что я бы не стал делить все по континентам. Это Европа против Азии, а скорее демократии против авторитарных режимов.
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01.03.2023 02:36 Ответить
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01.03.2023 02:57 Ответить
В.Лєнін у своїй статті "О национальной гордости великороссов" писав : "Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.

«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного пролетариата."
+++ І НАТО не було...???!
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01.03.2023 06:19 Ответить
нарешті це сказано
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01.03.2023 01:44 Ответить
Хай подивляться на свою рідненьку конгресвумен Грін, яка пропонує "розлучення" штатів.

За такі речі кримінал давати треба, а вона і твітерах публікує
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01.03.2023 08:56 Ответить
чим рф буде розраховуватися з ними зрозуміло .китайцям тіснувато хочуть до уралу розширитися а козляндію ************ що б не відступала до останньої кацапської свинособаки..
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01.03.2023 01:51 Ответить
Ще влітку хтось із Китаю писав, що там по ТБ повністю кремлівська пропаганда накшталт солов'їного помьота, про нацистів та громадянську війну...
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01.03.2023 02:02 Ответить
a Ukraina - ce okraina moskovii, ne kraina vzagali, a ukrainci ne naciya, a rosiyany yaki zabuly svoe "korinnya", a ukrains'ka mova - ne mova, a sumish pol's'koi ta rosiys'koi... i vony ce vse vlyvaut' u vuha vsim, hto ne vviv sankcii proty propogandystiv
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01.03.2023 02:52 Ответить
- Ну что вы хахлы со своей мовой носитесь? Чем она лучше русской?

- Ну хоча-б раціональністю!

- И в чём она состоит? Хоть один пример наведите!

- Та запросто! Ми заходимо в кав»ярню і просто замовляємо «одну каву!» А коли ви заходите в «кафе» , то думаєте: «А как правильно сказать- «адин кофе» , чи «адно кофе»? Та ще й «ламатимете голову» - «А есть-ли у них в кафе кофе? Или только водка и портвейн?»
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01.03.2023 07:00 Ответить
Да і рос пропаганда активна працюе в світі. ДА і цукерберг працюе явно на москалів - відімо правду говорят, що фсб їм грошей дала.

да і ютуб часто втручается в відео і коменти, коли правду про війну і орків пишуть

потрібно ввести штрафи , бо ці продажні пацані( цукерберг і Ко) світ до Армагедону доведуть
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01.03.2023 02:04 Ответить
Після 2014 року , ютюб і фейсбук хоч трохи , але тягнуть "мазу" за росією .Думаю там агентів кремляді багато в офісах .
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01.03.2023 06:27 Ответить
Ні Ютуб ні Цукерберг ні до чого все просто офіс модераторів по Україні в раші, тому що у нас реклама дешева, у нас податки і ніякого стимулу створити окремий офіс в Україні..

Цукерберг не власник Фейсбука як і СЕО Гугла, там власники інвестори досить впливові фонди в штатах в тому числі і мають вплив через лобістів на демів, тому не пишіть х..ню про якісь російські гроші...

Ще в офісах цих компаній багато рашистів і білорусів
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01.03.2023 08:38 Ответить
чому це я пишу дурню ??? Цукерберг підтримуе рашу особисто. Він у мацкву їздив , він з хутиним спілкувався. ЦУКЕРБЕРГ НИЧОГО БЕЗКОШТОВНО НЕ РОБИТЬ. І моральне обличчя в нього досить неприемне, хоча б почати з історії вИкардання їм проекту фейсбуку у двох братів по універу в США.

ЦУКЕРБЕРГУ ОСОБИСТО РАША ПЛАТИТЬ
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01.03.2023 13:46 Ответить
Тому що ви не розумієте як працюють корпорації типу Фейсбука Гула Тесла їх власники впливові фонди а кидати своїх напарників з ким починали створювати проект, це в штатах прийнято....

Майкрософт, Тесла Aple у всіх одна історія.... тому що інвестои типу Блекрок або Вангард завжди скидають лишній баласт в молодих компаніях і ставлять досвідчених лише залишають одного лідера говорящу голову, медійне лице компанії і відповідно залишають йому певний пакет акцій, щоб був стимул розвитку...

Ні цукерберг ні інші не будуть нічого робити не отримавши дозвіл інвесторів на це....

Чи ви думаєте що раша заплатила Блекроку в управлінні якого активів на декілька раш....
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01.03.2023 14:06 Ответить
Служби безпеки та контррозвідки. краін мають серьозна зайнятися такими компаніями,Тому що через ті компанії раша веде розвідку .
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01.03.2023 14:09 Ответить
....зайдіть у магазини,там самі китайські товари! ми всі ці роки спонсоруємо Китай,у нас немає власного виробництва,ми не купуємо товари у країн,що нам допомагають всім,зате бізнесюки везуть гроші в Китай і купують все там...
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01.03.2023 02:24 Ответить
Я можливо вас здивую, але сама Європа майже нічого не виробляє, їхні виробничі потужності знаходяться в Китаї та інших азіатських країнах.
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01.03.2023 08:13 Ответить
да....дружище,я тут бачив усіляких але ви мене здивували...тобто Європа нічого не виробляє і Україна нічого не виробляє але у Європі ВВП на душу 30-40 тис доларів а в Україні 3-4 тис...як би так,ввічливо вам сказати...ви унікум дружище!
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01.03.2023 15:49 Ответить
Ті країни теж купують все в Китаї. І багато європейських компаній вже належать китайцям.
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01.03.2023 08:30 Ответить
як наприклад "роллс-ройс"...😢
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01.03.2023 09:00 Ответить
У Швеції Вольво китайцям продали і ще купу всього
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01.03.2023 09:33 Ответить
та невже??!! ти ба шо....от тільки Китай не підтримує напад на ті країни і не голосує проти них в ООн і не постачає Рашку для війни проти них! зрозуміло мене? хоча,кому я пояснюю....
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01.03.2023 15:45 Ответить
Ти хоч сам зрозумів що написав?
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01.03.2023 16:20 Ответить
я зрозумів,що тобі просто не дано зрозуміти такі елементарні логічні конструкції....сумно,дєвушка...
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01.03.2023 16:35 Ответить
Може пора щось робити з китаєм, принаймі не купувати їхні товари .
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01.03.2023 02:25 Ответить
Як таке можливо? Більшість товарів побутового вжитку - китайські)
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01.03.2023 08:26 Ответить
Нові - так, але й вони- не всі. )
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01.03.2023 09:48 Ответить
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01.03.2023 02:55 Ответить
Надо в одно слово - факьючина!
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01.03.2023 13:19 Ответить
Джордж Орвел, який 75 років тому, в 1948р., написав роман "1984", таки, нажаль, виявився справжнім провидцем, коли описав ще тоді війну Океанії (умовний Західний світ) з Євразією
(рашка та азіати).
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01.03.2023 03:07 Ответить
Китай керується принципом: ворог мого ворога - мій друг.

З цим важко боротися. Але дипломатія повинна із шкіри лізти, щоб довести китайцям перевагу підтримки зараз не роzzії, а України.
До того ж, труп потопаючого оркостану може потягнути на дно і тих, хто його підтримує.
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01.03.2023 03:25 Ответить
В таком случае Китай - это окраина Тайваня.
Отсталая.
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01.03.2023 05:05 Ответить
Китай здатний асимілювати *********. Якщо це станеться то виникне тоталітарна наддержава, яка буде прагнути поглинути увесь світ. На Захід вони не сунуться. Почнуть з Індії.
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01.03.2023 05:27 Ответить
Тоді виникне велика недодержава.
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01.03.2023 06:02 Ответить
Договорняк між х@йлом і сі був, інакше вони не зустрічалися на в Пекіні на ОІ 2022 .росія приєднує Україну а китайці захоплюють Тайвань Але щось пішло не так ,і панда затормозила .
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01.03.2023 06:36 Ответить
схоже китайозам як і москалям похер що їх бабло просто викидають в мусор
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01.03.2023 07:32 Ответить
Дедалі частіше звучать заяви, які підсилюють конфронтацію між США та Китаєм. З обидвох сторін, при чому. Насторожує це.
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01.03.2023 08:25 Ответить
Давно пора душити косих!
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01.03.2023 09:01 Ответить
Весь світ зараз спонсорує Китай тому що більшість виробництва там, а багато ще зараз туди переноситься під час війни тому що туди раша поставляє всі ресурси з великим дисконтом і за юані, а під час штучних локдаунів робоча сила подешевіла на порядок....

Ми в тому числі також Китай спонсоруємо, навіть елементарною покупкою порошкової молочки...
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01.03.2023 08:51 Ответить
В Кремле построили реалистичный сценарий "дробления России"
https://www.youtube.com/watch?v=S4OMPoY8x0U
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01.03.2023 11:01 Ответить
Що правда те правда. І з цим треба щось робити.

Але ж ні, владі не до цього, наша влада дилетантів на регулярній основі розпалює внутрішні срачі з опозицією та навіть сама з собою...
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01.03.2023 12:11 Ответить
Незадовго перед повномасштабною війною, обираючи ноутбук для покупки між леново і HP тепер задоволений, що купив HP і підтримав економіку США, а не Китаю.

І задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт. Менше ніж ******* світлодіодна лампочка середньої потужності.
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01.03.2023 12:30 Ответить
ладно хер с кацапами, как убить мильярд китаез?
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01.03.2023 12:53 Ответить
Оце зі здивуванням бачу в Німеччині безліч товарів місцевого виробництва. Китайські теж є, але досить невелика частка. Але! Ціна німецького товару у 2-3 рази вища. Звичайний кухонний ніж - китайський найвищої якості 2 Євро, німецький 5-6. У Метро китайський якісний теж коштує біля 2 Євро, але чи купиш ти німецький якісний кухонний ніж за 200+ гривень? Коли можна купити не дуже якісний за 10 гривень. Звісно, китайський.
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01.03.2023 15:00 Ответить
в обмін на поставку обогащенного урану росеей кітаю...
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01.03.2023 15:06 Ответить
так і з совістю.. іти на вибори і проголосувати за щось достойне ібо нуего нах..й взяти ту гречку і віддати голос за мародера і подонка.. в житті завжди треба робити вибір. і ще скупий завжди платить дважди
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01.03.2023 15:10 Ответить
 
 